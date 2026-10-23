„Žalgirio“ arena vėl pilnutėlė – 44-osios iš eilės išparduotos Eurolygos namų rungtynės

Bilietus į penktadienio rungtynes išpirkę sirgaliai pratęs įspūdingą tradiciją – tai bus jau 44-osios iš eilės išparduotos žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės. Įspūdinga serija, prasidėjusi prieš daugiau nei du pilnus sezonus, ir toliau išlieka nenutrūkusi.
Penktadienio vakarą rungtynių dienos pramogos prasidės gerokai anksčiau nei nuaidės pirmasis teisėjų švilpukas. Arenos koridoriuose sirgaliai galės išbandyti įvairias „Žalgirio“ partnerių paruoštas veiklas, dalyvauti žaidimuose ir turės šansą laimėti partnerių įsteigtus prizus. Aistruoliai kviečiami į areną atvykti anksčiau, kad išvengtų eilių prie įėjimų ir spėtų pasimėgauti visomis pramogomis.
Artėjant rungtynių pradžiai, 19.20 val., sirgalių lauks tradicinė „Žalgiris Insider“ studija. Šįkart prie „Žalgiris TV“ laidų vedėjo ir krepšinio komentatoriaus Ryčio Kazlausko bei arenos balso Vlado Kuzminsko prisijungs FK „Kauno Žalgirio“ vartininkas Tomas Švedkauskas, pasidalinsiantis savo emocijomis apie futbolo klubo žygį UEFA Konferencijų lygoje.
Į areną atvykstantys aistruoliai kviečiami pasipuošti žaliai balta „Žalgirio“ atributika, atsinešti savo šalikus ir prieš rungtynių pradžią kartu su tūkstantine minia iškelti juos į viršų.
Jau sekmadienį sirgaliai kviečiami taip pat praleisti popietę „Žalgirio“ arenoje, į kurią Lietuvos krepšinio lygos dvikovai atvyks Jonavos „Hipocredit“ komanda.
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