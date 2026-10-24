Palangos krepšininkai namuose įveikė Vilkaviškio komandą

Rungtynių pradžioje abi komandos žengė koja kojon. Pirmajame kėlinyje nė vienai ekipai nepavyko susikrauti ryškesnės persvaros, o po pirmųjų dešimties minučių minimalią iniciatyvą turėjo svečiai iš Vilkaviškio (17:14).
Antrajame ketvirtyje, likus kiek daugiau nei 7 minutėms, Palangos krepšininkai perėmė iniciatyvą ir išsiveržė į priekį (23:22). Vis dėlto „Perlas Go“ neleido šeimininkams atitrūkti, o iki ilgosios pertraukos likus mažiau nei minutei rezultatas buvo lygus (40:40).
Kėlinio pabaigoje palangiškiai susigrąžino pranašumą ir į rūbinę išėjo pirmaudami 43:40.
Pirmoje rungtynių pusėje šeimininkų puolimą į priekį vedė Rokas Ūzas ir Williamas Jenkinsas. Abu krepšininkai iki ilgosios pertraukos buvo pelnę po 13 taškų.
Po pertraukos atkakli kova tęsėsi. Trečiąjį kėlinį vieno taško skirtumu laimėję Vilkaviškio krepšininkai prieš lemiamą ketvirtį sumažino atsilikimą iki dviejų taškų (58:60).
Vis dėlto paskutiniame kėlinyje šeimininkai puolime buvo rezultatyvesni. Per ketvirtį 27 taškus surinkusi „Palanga“ išsaugojo pranašumą ir šventė pergalę 87:81.
Nugalėtojams po 20 taškų pelnė R.Ūzas ir W.Jenkinsas. Pastarasis taip pat atkovojo 9 kamuolius, perėmė 4 kamuolius ir surinko 30 naudingumo balų.
18 taškų pridėjo Titas Januševičius, po 8 pelnė Julius Jucikas ir Arminas Daronas Cane’as. Pastarasis taip pat atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Vilkaviškio ekipoje rezultatyviausiai žaidė vos per 20 minučių 27 taškus pelnęs Jordanas Staffordas. Amerikietis pataikė 9 dvitaškius iš 12, 2 tritaškius iš 3 ir surinko 23 naudingumo balus.
Benas Bagdonavičius pridėjo 17 taškų ir 8 atkovotus kamuolius, Paulius Danisevičius surinko 13 taškų bei atliko 9 rezultatyvius perdavimus, Emilis Bartninkas pelnė 11 taškų ir atkovojo 13 kamuolių, o Mantvydas Žukauskas pridėjo 10 taškų.
„Palanga“: Rokas Ūzas 20 (4/10 tritaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Williamas Jenkinsas 20 (6/7 dvitaškių, 9 atk. kam., 4 per. kam.), Titas Januševičius 18 (4/9 tritaškių), Julius Jucikas 8, Arminas Cane’as 8 (5 atk. kam., 7 rez. perd.), Antanas Udras 6 (9 atk. kam.), Gediminas Leščiauskas 4 (1/6 tritaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Hubertas Pivorius 3.
„Perlas Go“: Jordanas Staffordas 27 (9/12 dvitaškių), Benas Bagdonavičius 17 (8/9 dvitaškių, 8 atk. kam.), Paulius Danisevičius 13 (9 rez. perd., 5 klaidos), Emilis Bartninkas 11 (13 atk. kam.), Mantvydas Žukauskas 10 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), Titas Pažarauskas 2, Justinas Marcinkevičius 1 (5 atk. kam., 0/6 metimų).
M.Mačijausko dvigubas dublis ir užtikrinta gynyba atvedė „Olimpą“ į pergalę Kėdainiuose
Plungės „Olimpas“ (5/3) NKL iškovojo penktąją sezono pergalę. Plungiškiai išvykoje 75:62 (16:12, 19:15, 18:15, 22:20) įveikė „Kėdainius“ (3/5) ekipą.
Svečiai nuo pirmųjų minučių privertė varžovus vytis. Nors pirmajame kėlinyje komandas skyrė vos keli taškai, „Olimpas“ į antrąjį ketvirtį žengė turėdamas keturių taškų pranašumą (16:12).
Antrajame kėlinyje Plungės krepšininkai toliau sėkmingai darbavosi gynyboje. Per pirmąją rungtynių pusę šeimininkams jie leido pelnyti vos 27 taškus, o patys iki ilgosios pertraukos susikrovė aštuonių taškų persvarą (35:27).
Po pertraukos rungtynių vaizdas iš esmės nesikeitė. Kėdainiečiai ieškojo būdų grįžti į kovą, tačiau sunkiai rinko taškus, o „Olimpas“ laimėjo ir trečiąjį ketvirtį (18:15). Prieš lemiamas dešimt minučių svečiai pirmavo 53:42.
Ketvirtajame kėlinyje šeimininkams taip pat nepavyko perlaužti rungtynių eigos. Plungiškiai išsaugojo dviženklį pranašumą ir užtikrintai užbaigė susitikimą.
Vienu svarbiausių pergalės kalvių tapo Matas Mačijauskas. „Olimpo“ aukštaūgis pelnė 20 taškų, atkovojo 10 kamuolių, blokavo 2 metimus ir surinko 29 naudingumo balus. Krepšininkas pasižymėjo ir įspūdingu taiklumu, realizuodamas 8 dvitaškius iš 10.
Svarų indėlį į pergalę įnešė ir Ignas Razutis. Per mažiau nei 24 minutes jis surinko 15 taškų, pataikė 3 tritaškius iš 5 ir pridėjo 2 rezultatyvius perdavimus.
Tiesa, „Olimpo“ pergalė nebuvo vien rezultatyviausių žaidėjų nuopelnas. Emmanuelis Jamiasas Byrdas, pelnė tik 6 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 2 metimus. Vladyslavas Mustiatsa pridėjo 9 taškus, 5 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.
Šeimininkų gretose rezultatyviausias buvo Paulius Semaška, pelnęs 12 taškų, tačiau jam prireikė net 17 metimų iš žaidimo.
Amiras Malekas pridėjo 11 taškų ir 8 atkovotus kamuolius, o Medas Kuprijanovas, nors pelnė 10 taškų, buvo naudingiausias Kėdainių komandos žaidėjas. Jis atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.
„Kėdainiai“: Paulius Semaška 12, Amiras Malekas 11, Medas Kuprijanovas 10, Ignas Lukošius 8, Vainius Vabalas 8, Vainius Steponavičius 7.
„Olimpas“: Matas Mačijauskas 20 (10 atk. kam., 29 naud. bal.), Ignas Razutis 15, Vladyslavas Mustiatsa 9, Motiejus Maziliauskas 8.
„Sūduvos“ šturmą atlaikę „Telšiai“ išsaugojo nepralaimėjusiųjų statusą
Pergalių seriją NKL pratęsė Telšių „Telšiai“ (8/0). Žemaitijos klubas išvykoje po atkaklios kovos 71:69 (21:13, 22:14, 14:22, 14:20) palaužė Marijampolės „Sūduvą“ (3/2).
Nors po dviejų kėlinių telšiškiai turėjo 16 taškų pranašumą, antroje rungtynių pusėje šeimininkai surengė įspūdingą sugrįžimą ir privertė svečius dėl pergalės kovoti iki pat pabaigos.
Susitikimo pradžioje geriau sekėsi „Telšiams“. Svečiai pirmajame ketvirtyje varžovams leido pelnyti vos 13 taškų ir po dešimties minučių pirmavo 21:13.
Antrajame kėlinyje telšiškiai dar labiau padidino apsukas. Tvirtai gynyboje žaidę svečiai per pirmąją rungtynių pusę praleido tik 27 taškus, o į ilgąją pertrauką išėjo turėdami solidžią persvarą (43:27).
Vis dėlto po pertraukos rungtynių scenarijus pasikeitė. „Sūduva“ trečiąjį ketvirtį laimėjo 22:14 ir prieš lemiamą kėlinį sumažino atsilikimą iki aštuonių taškų (49:57).
Paskutinėmis dešimčia minučių marijampoliečiai tęsė savo šturmą. Šeimininkai dar kartą laimėjo ketvirtį (20:14), tačiau panaikinti viso deficito jiems nepavyko. „Telšiai“ išsaugojo trapų pranašumą ir šventė aštuntąją pergalę iš tiek pat galimų.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Tadas Budrys ir Keishawnas Davidsonas, pelnę po 18 taškų.
T.Budrys itin efektyviai išnaudojo aikštelėje praleistą laiką. Vos per 14 minučių jis pataikė 6 metimus iš 7, tarp jų 3 tritaškius iš 4, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 16 naudingumo balų.
Tuo metu K.Davidsonas prie 18 taškų pridėjo net 9 rezultatyvius perdavimus. Amerikietis pataikė 4 tritaškius iš 7 ir buvo vienas svarbiausių svečių puolimo organizatorių.
Quintonas Mortonas-Robertsonas pridėjo 10 taškų, o Ovidijus Kaminskis surinko 8 taškus ir atkovojo 5 kamuolius.
Vis dėlto ryškiausias rungtynių pasirodymas priklausė pralaimėtojų ekipos atstovui.
Marijampolės komandą į priekį tempęs Justinas Jogminas surengė įspūdingą pasirodymą. Puolėjas pelnė 28 taškus, atkovojo 13 kamuolių ir surinko net 39 naudingumo balus.
J.Jogminas pataikė visus 5 dvitaškius, 4 tritaškius iš 6 ir realizavo visas 6 baudas. Jo pastangų vedama „Sūduva“ po ilgosios pertraukos varžovus pranoko 42:28, tačiau iki pergalės pritrūko vos vieno taiklaus metimo.
Domantas Vilys šeimininkams pridėjo 14 taškų, iš kurių 12 surinko tritaškiais, o Justinas Ramanauskas pelnė 10 taškų.
„Sūduva“: Justinas Jogminas 28 (13 atk. kam., 39 naud. bal.), Domantas Vilys 14, Justinas Ramanauskas 10, Rytis Pipiras 7, Gediminas Mokšeckas 7.
„Telšiai“: Tadas Budrys 18, Keishawnas Davidsonas 18 (9 rez. perd.), Quintonas Mortonas-Robertsonas 10.
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