Paaiškėjo geriausi 2026 metų Europos lengvaatlečiai

Moterų kategorijoje A. Werro aplenkė britę Amy Hunt, kuri šiemet tapo keturiskart Europos čempione, ir italę Nadią Battocletti, Europos čempionate triumfavusią 5000 ir 10 000 metrų bėgimo rungtyse.
24-erių metų šveicarė surengė išskirtinį sezoną 800 metrų distancijoje. Ji pasiekė trečią, ketvirtą ir penktą geriausius rezultatus per visą istoriją bei pagerino asmeninį rekordą iki 1 min. 53.70 sek. Tai buvo vos 0.42 sek. lėčiau už ilgametį pasaulio rekordą, priklausantį Jarmilai Kratochvilovai.
Birmingame vykusiame Europos čempionate A. Werro iškovojo pirmąjį savo suaugusiųjų Europos čempionės titulą, aplenkusi Keely Hodgkinson ir Femkę Broeders-Bol. Vėliau Budapešte ji dar kartą įveikė abi varžoves ir tapo pirmąja pasaulio „Ultimate“ čempione.
A. Werro tapo pirmąja Šveicarijos atstove, laimėjusia geriausios Europos metų lengvaatletės apdovanojimą.
Vyrų kategorijoje triumfavo italas G. Tamberi. Jis aplenkė švedą Armandą Duplantį ir graiką Miltiadį Tentoglu.
G. Tamberi Birmingeme iškovojo jau ketvirtąjį Europos čempiono titulą šuolių į aukštį rungtyje. Vėliau Budapešte vykusiame pasaulio „Ultimate“ čempionate italas peršoko 2,37 m ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje. Tai buvo trečias geriausias šuolis jo karjeroje ir vos dviem centimetrais mažiau už 2016 metais pasiektą Italijos rekordą.
G. Tamberi tapo pirmuoju Italijos atstovu, laimėjusiu geriausio Europos metų sportininko apdovanojimą. Šis prizas teikiamas nuo 1993 metų.
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