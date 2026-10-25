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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Volkanovskis nokautavo iki tol nepralaimėjusį Jevlojevą ir apgynė UFC čempiono diržą

2026-10-25 00:14 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 00:14
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38-erių veteranas Alexanderis Volkanovskis (29-4) apgynė UFC puslengvio svorio kategorijos čempiono diržą! „UFC 333“ turnyre Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) australas antrojo raundo metu nokautavo iki tol nepralaimėjusį Movsarą Jevlojevą (20-1).

Alexanderis Volkanovskis | Stop kadras

38-erių veteranas Alexanderis Volkanovskis (29-4) apgynė UFC puslengvio svorio kategorijos čempiono diržą! „UFC 333“ turnyre Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) australas antrojo raundo metu nokautavo iki tol nepralaimėjusį Movsarą Jevlojevą (20-1).

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Pirmasis raundas prasidėjo apsikeitimu smūgiais stovėsenoje. A. Volkanovskis stengėsi spausti varžovą, tačiau M. Jevlojevas kelis kartus sėkmingai perkėlė kovą į parterį. Nors čempionas greitai atsistodavo, M. Jevlojevas demonstravo aktyvumą ir pataikė kelis smūgius rankomis bei keliais.

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Raundas buvo apylygis, o ekspertų nuomonės po jo išsiskyrė. Šiame raunde australas atliko daugiau akcentuotų smūgių (24 prieš 20), bet rusui priklausė daugiau kontrolės laiko (31 sek. prieš 18), be to, jis 3 kartus sėkmingai pargriovė varžovą.

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Antrojo raundo pradžioje M. Jevlojevas vėl bandė pargriauti čempioną. Vis dėlto A. Volkanovskis apsigynė nuo vieno iš bandymų, o netrukus pats atsidūrė viršuje po varžovo pargriovimo.

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Atsistojus kovotojams, australas perėmė iniciatyvą. Jis kelis kartus tiksliai pataikė dešine ranka, o vienas smūgis privertė M. Jevlojevą prarasti pusiausvyrą. A. Volkanovskis tęsė atakas, pataikė kaire ranka į galvą ir dar vienu smūgiu pasiuntė varžovą ant grindų.

Čempionas pasinaudojo proga ir parteryje užbaigė kovą smūgiais. Taip A. Volkanovskis nokautu apgynė titulą, o M. Jevlojevas patyrė pirmąjį pralaimėjimą profesionalioje MMA karjeroje.

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A. Volkanovskis po kovos užsiminė, kad veikiausiai dar tęs karjerą: „Prieš kovą sakiau, kad jei nepatirsiu didelės žalos, tai tikriausiai tęsiu karjerą. Matyt reikės tęsti“.

Tuo tarpu M. Jevlojevas pripažino varžovo pranašumą: „Volkanovskis tarsi geras vynas. Jis vyresnis, stipresnis ir geresnis“.

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