Volkanovskis nokautavo iki tol nepralaimėjusį Jevlojevą ir apgynė UFC čempiono diržą

Pirmasis raundas prasidėjo apsikeitimu smūgiais stovėsenoje. A. Volkanovskis stengėsi spausti varžovą, tačiau M. Jevlojevas kelis kartus sėkmingai perkėlė kovą į parterį. Nors čempionas greitai atsistodavo, M. Jevlojevas demonstravo aktyvumą ir pataikė kelis smūgius rankomis bei keliais.
Raundas buvo apylygis, o ekspertų nuomonės po jo išsiskyrė. Šiame raunde australas atliko daugiau akcentuotų smūgių (24 prieš 20), bet rusui priklausė daugiau kontrolės laiko (31 sek. prieš 18), be to, jis 3 kartus sėkmingai pargriovė varžovą.
Antrojo raundo pradžioje M. Jevlojevas vėl bandė pargriauti čempioną. Vis dėlto A. Volkanovskis apsigynė nuo vieno iš bandymų, o netrukus pats atsidūrė viršuje po varžovo pargriovimo.
Atsistojus kovotojams, australas perėmė iniciatyvą. Jis kelis kartus tiksliai pataikė dešine ranka, o vienas smūgis privertė M. Jevlojevą prarasti pusiausvyrą. A. Volkanovskis tęsė atakas, pataikė kaire ranka į galvą ir dar vienu smūgiu pasiuntė varžovą ant grindų.
Čempionas pasinaudojo proga ir parteryje užbaigė kovą smūgiais. Taip A. Volkanovskis nokautu apgynė titulą, o M. Jevlojevas patyrė pirmąjį pralaimėjimą profesionalioje MMA karjeroje.
AND STILL 😱🏆 Alex Volkanovski just stopped Movsar Evloev! #UFC333 @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi https://t.co/29TkH4ltMm— UFC Europe (@UFCEurope) October 24, 2026
A. Volkanovskis po kovos užsiminė, kad veikiausiai dar tęs karjerą: „Prieš kovą sakiau, kad jei nepatirsiu didelės žalos, tai tikriausiai tęsiu karjerą. Matyt reikės tęsti“.
Tuo tarpu M. Jevlojevas pripažino varžovo pranašumą: „Volkanovskis tarsi geras vynas. Jis vyresnis, stipresnis ir geresnis“.
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