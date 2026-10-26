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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Verstappenas pasiuntė žinutę „Red Bull“ – po lenktynių neslėpė pykčio

2026-10-26 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 21:53
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Maxas Verstappenas po JAV GP lenktynių griežtai sukritikavo „Red Bull“ strateginius sprendimus. Nors olandas Ostine finišavo trečias, jis liko nepatenkintas komandos pasirinkta padangų strategija ir teigė, kad ji neatitiko išankstinio susitarimo.

Maxas Verstappenas | EPA nuotr.
GALERIJA (10)

Maxas Verstappenas po JAV GP lenktynių griežtai sukritikavo „Red Bull“ strateginius sprendimus. Nors olandas Ostine finišavo trečias, jis liko nepatenkintas komandos pasirinkta padangų strategija ir teigė, kad ji neatitiko išankstinio susitarimo.

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M. Verstappenas lenktynes pradėjo iš antrosios pozicijos ir tikėjosi kovoti dėl pergalės, tačiau Kimi Antonelli buvo nepavejamas. „Red Bull“ pilotas pasirinko dviejų sustojimų strategiją, o lenktynių pabaigoje jam teko atlaikyti „Ferrari“ pilotų spaudimą.

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Olandas prarado antrąją vietą Charlesui Leclercui, o nuo Lewiso Hamiltono išsaugojo nedidelį pranašumą. Jam iš dalies padėjo vėlyvas virtualaus saugos automobilio režimas, paskelbtas po Valtteri Botto incidento. Vis dėlto keturiskart pasaulio čempionas po finišo neslėpė nusivylimo.

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„Esu turėjęs ir malonesnių lenktynių. Iš esmės beveik niekas nepavyko. Startas nebuvo geras, o padangų pasirinkimas taip pat nuvylė. Minkštosios, minkštosios, vidutinio kietumo – dėl tokios strategijos iš anksto nebuvome susitarę. Nelabai suprantu, kodėl taip nutiko“, – „Viaplay“ sakė M. Verstappenas.

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Olandas taip pat skundėsi variklio veikimo problemomis, kurios, pasak jo, pasireiškė dar per kvalifikaciją.

„Negaliu to paaiškinti. Nesiruošiu skųstis po kiekvieno rato, bet jausmas buvo prastas. Visas savaitgalis buvo nekoks, o lenktynėse situacija tapo dar blogesnė“, – teigė „Red Bull“ atstovas.

Sprendimas per pirmąjį sustojimą vėl rinktis minkštąsias padangas sukėlė M. Verstappeno nuostabą. Be to, toks pasirinkimas iš karto išdavė varžovams, kad „Red Bull“ planuoja lenktynes įveikti su dviem sustojimais.

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„Dėl to nebuvome susitarę. Tuomet visi iš karto supranta, kad renkiesi dviejų sustojimų strategiją“, – apgailestavo olandas.

Paklaustas, ar tikėjosi, kad pirmojo sustojimo metu jam bus uždėtos vidutinio kietumo padangos, M. Verstappenas patvirtino, kad būtent toks buvo išankstinis susitarimas.

„Turėsime apie tai pasikalbėti. Neįsivaizduoju, kodėl taip nutiko. Kietųjų padangų apskritai negavau“, – teigė M. Verstappenas.

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Paklaustas, ar apmaudu likti trečiam, o ne antram, M. Verstappenas didelio skirtumo neįžvelgė. Pasak jo, lenktynių pabaigoje L. Hamiltonas sparčiai artėjo, todėl bandymas susigrąžinti antrąją vietą iš Ch. Leclerco galėjo kainuoti ir paskutinę vietą ant podiumo.

„Nėra didelio skirtumo, ar finišuoji trečias, ar ketvirtas. Kai man pranešė, kaip arti yra Hamiltonas ir kaip greitai jis artėja kiekviename rate, kovoti su Charlesu nebebuvo prasmės – būčiau praradęs ir tą poziciją“, – paaiškino M. Verstappenas.

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