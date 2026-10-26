„Lietuvos metų automobilio 2027“ konkurse dominuos Azijos gamintojai: Kinijai ir Japonijai atstovaus 26 modeliai

Spalio 27 dieną prasidėsiančiame konkurse varžysis 43 automobiliai, atstovaujantys 22 prekių ženklams iš aštuonių valstybių.
Nors oficialus visų modelių sąrašas bus pristatytas tik per konkurso atidarymą VILNIUS TECH universitete, jau aišku, kad gausiausiai jame dalyvaus Azijos gamintojai.
Kinijos prekių ženklams atstovaus 14 automobilių, Japonijos – 12, o Pietų Korėjos – dar šeši. Taigi Azijos gamintojų modeliai sudarys beveik tris ketvirtadalius visų konkurso dalyvių.
Europos automobilių gamintojams šiemet atstovaus 11 modelių. Daugiausia jų bus iš Vokietijos – penki. Prancūzijos ir Čekijos prekių ženklams atstovaus po du automobilius, Ispanijos ir Švedijos – po vieną.
Amerikietiškų, britiškų ir itališkų prekių ženklų automobilių šių metų konkurse nebus.
Kinijos gamintojai per kelerius metus tapo vienais aktyviausių
Dar visai neseniai Kinijos gamintojų dalyvavimas „Lietuvos metų automobilio“ konkurse buvo išimtis. 2019–2025 metais konkurse pasirodė vos du kiniškų prekių ženklų automobiliai. Tačiau praėjusių metų rinkimuose jų jau buvo 13, o šiemet skaičius išaugo iki 14.
Įdomu tai, kad šie gamintojai į konkursą atveža ne vien nebrangius ar mažus miesto automobilius. Net 13 iš 14 kiniškų modelių galima įkrauti iš elektros tinklo, o devyni turi visų varančiųjų ratų pavarą.
Dar labiau išsiskiria variklių galia. Kinijos gamintojų automobilių vidutinė galia šių metų konkurse siekia 406 AG. Palyginimui, visų 44 dalyvių vidurkis – 305 AG.
Konkurso vertinimo komisijos narys, žurnalo „Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius pastebi, kad Kinijos gamintojai rinkoje jau konkuruoja ne vien mažomis kainomis.
„Kinijos gamintojai Europoje jau nebe naujokai – tai rimti konkurentai. Tarptautinėje AUTOBEST komisijoje tai matome jau kelerius metus: jie ateina ne su pigiausiu, o su daugiausia įrangos turinčiu ir galingiausiu automobiliu už tą pačią kainą“, – sako V. Milius.
Vis dėlto, anot jo, svarbiausi klausimai išryškės tik po kelerių metų, kai daugiau kiniškų automobilių bus įveikę šimtus tūkstančių kilometrų. Tuomet bus galima geriau įvertinti jų patikimumą, remonto išlaidas ir likutinę vertę Lietuvos rinkoje.
Japonijos gamintojai atsigriebia elektromobiliais
Ne mažiau įdomūs pokyčiai matyti Japonijos automobilių gamintojų stovykloje. Praėjusių metų konkurse japoniškiems prekių ženklams atstovavo vos keturi automobiliai, o šiemet jų bus net dvylika.
Ypač išsiskiria tai, kad net aštuoni iš dvylikos japoniškų automobilių bus varomi vien elektra. Tai reikšmingas pokytis gamintojams, kurie ilgą laiką daugiausia dėmesio skyrė hibridinėms technologijoms.
„Japonai elektromobilių laukė kantriai, kai kas sakytų – per ilgai. Tačiau šiemet matome, kad laukimo laikas baigėsi: jie atvežė tiek miesto, tiek šeimos, tiek prestižinės klasės elektromobilius“, – teigia V. Milius.
Jo vertinimu, Japonijos gamintojų pranašumu gali tapti ilgus metus formuota reputacija ir Lietuvos pirkėjų pasitikėjimas jų automobiliais.
Visureigiai ir krosoveriai išlieka populiariausi
Nors konkurso dalyvių geografija keičiasi, jų kėbulo tipų pasiskirstymas atspindi jau ne vienus metus vyraujančią tendenciją. Didžiąją dalį šių metų dalyvių sudaro visureigiai ir krosoveriai – iš viso 27 automobiliai. Tai beveik du trečdaliai visų konkurso modelių.
Tačiau galima pastebėti ir priešingą tendenciją – gausėja tradicinių hečbekų. 2025 metų konkurse jų buvo vos vienas, pernykščiame – du, o šiemet varžysis jau šeši.
Be jų, konkurse dalyvaus keturi sedanai, du universalai, du vienatūriai, vienas kupė ir vienas pikapas.
Pasikeitė ir varančiųjų ratų pasiskirstymas. Net 23 konkurso automobiliai turi visų varančiųjų ratų pavarą, o likęs 21 modelis varomas priekiniais ratais.
Įdomu tai, kad šiemet tarp dalyvių nėra nė vieno automobilio, turinčio tik galinius varančiuosius ratus, o pernai tokių buvo šeši.
Elektromobiliai užima vis didesnę dalį ir tarp pigesnių automobilių
Dar vienas ryškus pokytis susijęs su automobilių kainomis. „Lietuvos metų automobilio 2027“ dalyviai pagal pigiausios modelio versijos kainą suskirstyti į tris kategorijas.
Ekonominėje klasėje, kuriai priskiriami iki 35 tūkst. eurų kainuojantys automobiliai, varžysis 14 modelių. Vidutinėje klasėje, apimančioje 35–50 tūkst. eurų kainų intervalą, bus 20 automobilių, o aukščiausioje, daugiau kaip 50 tūkst. eurų kainuojančių modelių kategorijoje – devyni.
Ypač įdomus ekonominės klasės dalyvių pasiskirstymas. Net devyniems iš keturiolikos šios kategorijos automobilių konkurse atstovaus elektrinės versijos.
„Kas dar prieš kelerius metus sakė, kad elektromobilis – tik turtingiesiems, šiemet turėtų pažvelgti į ekonominę klasę. Elektromobilių čia daugiau nei benzininių automobilių ir hibridų kartu sudėjus“, – pastebi V. Milius.
Nugalėtojai paaiškės lapkričio pabaigoje
Jubiliejinis, jau 30-ąjį kartą rengiamas konkursas „Lietuvos metų automobilis 2027“ oficialiai prasidės spalio 27 dieną VILNIUS TECH universitete.
Tądien bus pristatyti visi 44 konkurso dalyviai, o lankytojai galės juos apžiūrėti iš arti. Spalio 28-ąją vyks specialus elektromobilių bandymas, o lapkritį vertinimo komisijos laukia intensyvūs automobilių testai Bukiškėse ir Druskininkuose.
Iš konkurso dalyvių taip pat bus atrinkta 15 pretendentų į „DKV Mobility Metų įmonės automobilio 2027“ titulą.
Galutiniai konkurso rezultatai bus paskelbti lapkričio 28 dieną Vilniuje.
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