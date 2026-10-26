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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Orlando klubas prarado dar vieną svarbų žaidėją

2026-10-26 21:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 21:49
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Orlando „Magic“ ekipą toliau persekioja traumos. Klubas paskelbė, kad dėl dešiniojo kelio sužeidimo mažiausiai dvi savaites negalės rungtyniauti Jalenas Suggsas.

Suggsas | Organizatorių nuotr.

Orlando „Magic“ ekipą toliau persekioja traumos. Klubas paskelbė, kad dėl dešiniojo kelio sužeidimo mažiausiai dvi savaites negalės rungtyniauti Jalenas Suggsas.

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Gynėjui nustatytas nesunkus kelio kaulo sumušimas. Atlikti tyrimai rimtesnių struktūrinių pažeidimų neparodė, tačiau po dviejų savaičių krepšininko būklė bus įvertinta iš naujo.

J. Suggsas susižeidė sekmadienį vykusių rungtynių su Niujorko „Knicks“ ketvirtajame kėlinyje.

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Likus 2 minutėms ir 9 sekundėms iki susitikimo pabaigos amerikietis greitosios atakos metu veržėsi link krepšio, tačiau bandant atlikti metimą jo dešinysis kelis netikėtai kryptelėjo.

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Epizodas įvyko be kontakto su varžovu. Skausmą pajutęs gynėjas kurį laiką gulėjo ant parketo, o vėliau, padedamas komandos personalo, sunkiai nuėjo į rūbinę.

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Nepaisant šios netekties, „Magic“ išvykoje 111:102 įveikė NBA čempionų titulą ginančius „Knicks“ krepšininkus ir iškovojo pirmąją sezono pergalę.

2021 metų NBA naujokų biržoje penktuoju šaukimu pasirinktas J. Suggsas per šešerių metų karjerą vidutiniškai pelno po 12,6 taško, atlieka po 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir atkovoja po 3,4 kamuolio.

Pastaruosius dvejus metus gynėją nuolat stabdė sveikatos problemos. Per šį laikotarpį jis sužaidė vos 92 rungtynes.

„Magic“ jau anksčiau neteko ir vieno komandos lyderių Paolo Banchero, kuriam dėl dešinės čiurnos traumos prognozuojama 4–6 savaičių pertrauka.

Dėl naujausios J. Suggso traumos Orlando klubui artimiausias rungtynes teks žaisti be dviejų svarbių rotacijos krepšininkų.

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