Po Williamso traumos „Thunder“ laukia rimtas iššūkis: „Jo pakeisti neįmanoma“

ESPN žurnalistas Brianas Windhorstas atskleidė, kad Oklahomos klubas gali pasinaudoti specialia NBA taisyklių numatyta išimtimi, leidžiančia ieškoti pamainos ilgam iš rikiuotės iškritusiam krepšininkui.
„Jie gali kreiptis dėl traumuoto žaidėjo išimties ir beveik neabejotinai ją gaus. Kiek suprantu, tai būtų maždaug vidutinio dydžio išimtis, siekianti apie 14 mln. JAV dolerių. Šią sumą jie galėtų panaudoti naujam žaidėjui pasirašyti arba mainams. Tiesa, mainų atveju krepšininko sutartyje turėtų būti likę tik vieni metai“, – aiškino B. Windhorstas.
Vis dėlto žurnalistas pabrėžė, kad net ir papildomos finansinės galimybės negarantuotų, jog „Thunder“ pavyks užpildyti atsivėrusią spragą.
„Pripažinkime, „Thunder“ negali jo pakeisti. Jie bandys tai padaryti turimais žaidėjais. AJ Mitchellas dabar tampa itin svarbia komandos dalimi“, – teigė B. Windhorstas.
Pasak jo, situaciją dar labiau apsunkina vasarą priimti sprendimai, kai Oklahomos klubą paliko keli svarbūs gynėjai ir puolėjai.
„Tai, kad vasarą jie turėjo išmainyti Aaroną Wigginsą ir Lu Dortą, dabar tikrai atsilieps. AJ Mitchellas privalės sužaisti puikų sezoną. Taip pat labai reikės Casono Wallace’o, kuris neseniai pasirašė didžiulės vertės sutartį“, – pridūrė ESPN žurnalistas.
J. Williamsas sunkią traumą patyrė sekmadienio rungtynėse su Los Andželo „Clippers“.
Likus kiek daugiau nei minutei iki susitikimo pabaigos, „Thunder“ žvaigždė veržėsi krepšio link, tačiau po Derricko Joneso jaunesniojo bandymo apsiginti nesėkmingai nusileido ant parketo.
Krepšininko kairė koja nenatūraliai išlinko, o vaizdas sukrėtė tiek abiejų komandų žaidėjus, tiek „Paycom Center“ arenoje susirinkusius sirgalius.
Medikai J. Williamsą iš aikštės išgabeno ant neštuvų.
Nepaisant patirtos traumos, palikdamas areną krepšininkas abiem rankomis parodė iškeltus nykščius ir taip bandė nuraminti sunerimusius sirgalius.
Kol kas neaišku, kiek laiko vienas svarbiausių „Thunder“ žaidėjų negalės rungtyniauti. Būtent nuo traumos sunkumo ir numatomos reabilitacijos trukmės priklausys, ar Oklahomos klubas galės pasinaudoti specialia NBA išimtimi.
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