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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Sumaištis prieš „Ballon d'Or“ apdovanojimus: Kane`as, Mbappe ir Yamalis paskelbti nugalėtojais oficialioje svetainėje

2026-10-26 20:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 20:20
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2026 metų „Ballon d'Or“ ceremonija prasidėjo netikėta sumaištimi – oficialioje apdovanojimų svetainėje prieš renginį pasirodė trys skirtingi straipsniai, kuriuose geriausiu pasaulio futbolininku buvo paskelbti Harry Kane'as, Kylianas Mbappe ir Lamine`as Yamalis. Publikacijos vėliau buvo pašalintos, o dėl šio incidento pradėtas tyrimas.

Harry Kane`as | EPA nuotr.

2026 metų „Ballon d'Or“ ceremonija prasidėjo netikėta sumaištimi – oficialioje apdovanojimų svetainėje prieš renginį pasirodė trys skirtingi straipsniai, kuriuose geriausiu pasaulio futbolininku buvo paskelbti Harry Kane'as, Kylianas Mbappe ir Lamine`as Yamalis. Publikacijos vėliau buvo pašalintos, o dėl šio incidento pradėtas tyrimas.

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Kaip praneša užsienio žiniasklaida, straipsniai pasirodė likus maždaug pusantros valandos iki ceremonijos pradžios Londone. Viename iš jų buvo skelbiama, kad apdovanojimą laimėjo H. Kane'as, kitame nugalėtoju įvardytas K. Mbappe, o trečiajame – L. Yamalis. Visos trys publikacijos buvo parengtos taip, tarsi apdovanojimas jau būtų įteiktas.

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Šis incidentas sukėlė klausimų dėl apdovanojimo organizatorių darbo ir informacijos saugumo. Kol kas nėra patvirtinta, kaip trys skirtingos publikacijos pateko į oficialią svetainę. Viena iš galimų versijų – tai buvo iš anksto parengti tekstai, kurie per klaidą tapo viešai prieinami. Vis dėlto organizatoriai dar nepateikė išsamaus paaiškinimo, todėl tikroji įvykio priežastis lieka neaiški.

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Visi trys futbolininkai buvo tarp pagrindinių pretendentų į prestižinį apdovanojimą. H. Kane'as išsiskyrė rezultatyvumu atstovaudamas Miuncheno „Bayern“, K. Mbappe buvo svarbiausias Madrido „Real“ puolimo žaidėjas, o L. Yamalis žibėjo „Barcelona“ gretose bei su Ispanijos rinktine iškovojo Pasaulio čempiono titulą.

„Ballon d'Or“ apdovanojimų ceremonija numatyta 22:00 val. Lietuvos laiku.

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