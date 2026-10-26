Sumaištis prieš „Ballon d'Or“ apdovanojimus: Kane`as, Mbappe ir Yamalis paskelbti nugalėtojais oficialioje svetainėje

Kaip praneša užsienio žiniasklaida, straipsniai pasirodė likus maždaug pusantros valandos iki ceremonijos pradžios Londone. Viename iš jų buvo skelbiama, kad apdovanojimą laimėjo H. Kane'as, kitame nugalėtoju įvardytas K. Mbappe, o trečiajame – L. Yamalis. Visos trys publikacijos buvo parengtos taip, tarsi apdovanojimas jau būtų įteiktas.
Šis incidentas sukėlė klausimų dėl apdovanojimo organizatorių darbo ir informacijos saugumo. Kol kas nėra patvirtinta, kaip trys skirtingos publikacijos pateko į oficialią svetainę. Viena iš galimų versijų – tai buvo iš anksto parengti tekstai, kurie per klaidą tapo viešai prieinami. Vis dėlto organizatoriai dar nepateikė išsamaus paaiškinimo, todėl tikroji įvykio priežastis lieka neaiški.
Visi trys futbolininkai buvo tarp pagrindinių pretendentų į prestižinį apdovanojimą. H. Kane'as išsiskyrė rezultatyvumu atstovaudamas Miuncheno „Bayern“, K. Mbappe buvo svarbiausias Madrido „Real“ puolimo žaidėjas, o L. Yamalis žibėjo „Barcelona“ gretose bei su Ispanijos rinktine iškovojo Pasaulio čempiono titulą.
„Ballon d'Or“ apdovanojimų ceremonija numatyta 22:00 val. Lietuvos laiku.
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