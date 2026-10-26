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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šaidorovas patyrė nesėkmę Prancūzijoje, o rizikingas rusų poros bandymas baigėsi kritimu

2026-10-26 19:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 19:02
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Prancūzijoje, Anžė mieste, baigėsi 2026–2027 metų dailiojo čiuožimo „Grand Prix“ serijos pirmasis etapas. „Grand Prix de France“ varžybose triumfavo šeimininkų atstovas Adamas Siao Him Fa, Japonijos čiuožėja Ami Nakai, Prancūzijos šokių ant ledo pora Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume'as Cizeronas bei Sakartvelo pora Anastasija Metelkina ir Luka Berulava.

Aleksandra Boikova ir Dmitrijus Kozlovskis | Stop kadras

Prancūzijoje, Anžė mieste, baigėsi 2026–2027 metų dailiojo čiuožimo „Grand Prix“ serijos pirmasis etapas. „Grand Prix de France“ varžybose triumfavo šeimininkų atstovas Adamas Siao Him Fa, Japonijos čiuožėja Ami Nakai, Prancūzijos šokių ant ledo pora Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume'as Cizeronas bei Sakartvelo pora Anastasija Metelkina ir Luka Berulava.

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Olimpiniai, pasaulio ir Europos čempionai prancūzai L. F. Beaudry ir G. Cizeronas pirmavo nuo pat varžybų pradžios ir surinko 207,57 taško.

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„Nerimavome, tačiau buvo labai gera vėl sugrįžti į varžybas. Visada malonu sezoną pradėti namuose“, – sakė G. Cizeronas.

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Sidabro medalius iškovojo Sakartvelo pora Diana Davis ir Glebas Smolkinas, surinkę 193,93 taško. Trečiąją vietą užėmė amerikiečiai Christina Carreira ir Anthony Ponomarenko (189,36 tšk.).

Vyrų varžybose triumfavo prancūzas A. Siao Him Fa, iškovojęs jau penktąjį „Grand Prix“ serijos titulą nuo 2022 metų. Savo žiūrovų akivaizdoje čiuožęs sportininkas surinko 284,24 taško ir net 36 taškais aplenkė artimiausią varžovą. Trumpąją programą A. Siao Him Fa atliko pagal „Take Five“ kūrinį, o laisvojoje programoje pasirodė skambant Patricko Watsono dainai „Here Comes the River“. Joje prancūzas sėkmingai atliko tris keturgubus šuolius.

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Japonas Kao Miura, po trumposios programos buvęs devintas, pakilo į antrąją vietą ir surinko 247,96 taško. Trečias liko Pietų Korėjos atstovas Minkyu Seo (244,90 tšk.), kuriam tai buvo debiutas suaugusiųjų „Grand Prix“ varžybose.

Olimpinis čempionas Michailas Šaidorovas iš Kazachstano šįkart pasirodė nesėkmingai ir užėmė dešimtąją vietą.

Moterų varžybose triumfavo japonė A. Nakai, kuri „Grand Prix de France“ laimėjo antrus metus iš eilės. Būtent šiose varžybose prieš metus prasidėjo jos kelias į olimpinį apdovanojimą. Po trumposios programos trečiąją vietą užėmusi A. Nakai laisvojoje programoje atliko trigubą akselį ir surinko 219,74 taško. Tai buvo geriausias jos sezono rezultatas.

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„Praėjusiais metais čia atvykau kaip naujokė, tiesiog bandžiau savo jėgas. Visiškai nebijojau ir tiesiog dariau tai, ką galiu. Tačiau per pastaruosius metus daug kas pasikeitė, dalyvavau svarbiose varžybose ir pasiekiau gerų rezultatų. Šįkart pirmą kartą iš tiesų susitelkiau į pergalę ir labai norėjau laimėti. Tai sukėlė didelį spaudimą, bet sugebėjau jį įveikti. Ši patirtis mane sustiprino“, – kalbėjo japonė.

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Sidabro medalį iškovojo Sakartvelo atstovė Anastasija Gubanova (202,82 tšk.), o bronzos – italė Lara Naki Gutmann (202,37 tšk.).

Porų varžybose nugalėjo Sakartvelo atstovai A. Metelkina ir L. Berulava, šių metų žiemos olimpinėse žaidynėse iškovoję sidabro medalius.

Nepaisant A. Metelkinos kritimo, pasaulio vicečempionai išsaugojo po trumposios programos turėtą persvarą ir surinko 204,65 taško.

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Antrąją vietą užėmė neutralūs sportininkai Aleksandra Boikova ir Dmitrijus Kozlovskis (197,66 tšk.). Rusai bandė atlikti retą keturgubą Salchową, bet A. Boikovai nepavyko sėkmingai nusileisti.

Trečiąją vietą užėmė po traumos į varžybas sugrįžę Vokietijos atstovai Annika Hocke ir Robertas Kunkelis (179,74 tšk.).

Visi Prancūzijoje triumfavę sportininkai ir poros į „Grand Prix“ įskaitą įsirašė po 15 taškų ir žengė svarbų žingsnį gruodį Kinijos mieste Čongčinge vyksiančio finalo link.

Kitas „Grand Prix“ serijos etapas vyks Kelovnoje, Kanadoje, kur bus surengtos „Skate Canada International“ varžybos.

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