„Bayern“ vietiniame čempionate susitvarkė su „Freiburg“

Dayotas Upamecano rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayern“ į priekį 1:0.
Serge‘as Gnabry tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
Tomas Bischofas pasiuntė kamuolį į savus vartus ir šio susitikimo rezultatas tapo 1:2.
Michaelas Olise rungtynių pabaigoje pasinaudojęs grubia vartus palikusio vartininko klaida nukreipė kamuolį į tuščius vartus ir įtvirtino svečių pergalę 3:1.
„Bayern“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 17 taškų ir rikiuojasi „Bundesliga“ turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Freiburg“ su 13 taškų žengia trečias.
Highlights via DasFootball
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