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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Ekspertas neatmeta netikėto scenarijaus: Russellas gali palikti „Mercedes“

2026-10-26 22:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 22:00
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George'o Russello ateitis „Mercedes“ komandoje sulaukė klausimų po įspūdingo komandos draugo Kimi Antonelli pasirodymo 2026 metų „Formulės 1“ sezone. Buvęs „IndyCar“ lenktynininkas, o dabar F-1 televizijos ekspertas Jamesas Hinchcliffe'as neatmeta, kad britas ateityje gali svarstyti galimybę palikti ekipą.

George'as Russellas | EPA nuotr.

George'o Russello ateitis „Mercedes“ komandoje sulaukė klausimų po įspūdingo komandos draugo Kimi Antonelli pasirodymo 2026 metų „Formulės 1“ sezone. Buvęs „IndyCar“ lenktynininkas, o dabar F-1 televizijos ekspertas Jamesas Hinchcliffe'as neatmeta, kad britas ateityje gali svarstyti galimybę palikti ekipą.

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2026 metų sezoną G. Russellas pradėjo kaip vienas pagrindinių pretendentų į pasaulio čempiono titulą. Britas laimėjo pirmąjį sezono etapą Australijoje ir Kinijos GP sprinto lenktynes, tačiau vėliau iniciatyvą perėmė jaunasis K. Antonelli. Po pergalės JAV GP Ostine italas čempionate pirmauja su 365 taškais. G. Russellas turi 242 taškus ir užima antrąją vietą. K. Antonelli jau galėjo užsitikrinti čempiono titulą Ostine, tačiau jam dar teks palaukti – kitą galimybę jis turės Meksiko miesto GP.

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„Tai labai neįprasta situacija, nes Kimi pasirinko pats Toto, jis užaugo komandos sistemoje. Jis yra „Mercedes“ kūrinys, Toto projektas. George'as taip pat priklausė „Mercedes“ šeimai, bet jo situacija kiek kitokia. Jis važiavo „Williams“ ekipoje ir buvo ruošiamas perimti Lewiso Hamiltono vietą. Šie metai turėjo būti tie, kai jis galutinai įtvirtins savo pozicijas“, – teigė J. Hinchcliffe'as.

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Ekspertas pabrėžė, kad vienas pralaimėtas sezonas komandos draugui nebūtinai reiškia, jog lenktynininkas prarado savo vertę. Vis dėlto, jo nuomone, G. Russellui gali kilti minčių apie ateitį, įvertinus K. Antonelli amžių, greitį ir glaudų ryšį su Toto Wolffu.

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„Nė vienas lenktynininkas po vieno sezono, kai jį įveikė komandos draugas, negalvos, kad jau yra baigęs karjerą ar kad varžovas tiesiog geresnis. Jis sakys: šiemet jis buvo stipresnis, bet aš galiu sugrįžti ir vis dar galiu padaryti šią komandą sava. Visgi, įvertinus visas aplinkybes, tai, kaip Kimi pasiekė šį rezultatą, koks jis jaunas ir kaip anksti tai padarė karjeroje, bent maža dalis George'o tikrai turėjo pagalvoti apie galimybę ieškoti kitų variantų“, – svarstė J. Hinchcliffe'as.

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Jis taip pat priminė, kad G. Russello sutarties su „Mercedes“ pratęsimo klausimas praėjusiais metais buvo sprendžiamas gana ilgai. Nors galiausiai brito pasilikimas komandoje atrodė tikėtinas, jo vadybininkai tuo metu bendravo ir su kitomis ekipomis.

„Tie pokalbiai jau buvo prasidėję. Nors buvo gana akivaizdu, kad jis liks „Mercedes“, žinau, kad jo vadybininkai vaikščiojo po „Formulės 1“ užkulisius ir kalbėjosi su įvairiais žmonėmis. Ryšiai jau užmegzti, pokalbiai apie 2026-uosius jau vyko, todėl nėra jokios priežasties manyti, kad jų nebūtų galima gana greitai atnaujinti“, – pridūrė ekspertas.

Kol kas nėra jokių patvirtintų ženklų, kad G. Russellas ketintų palikti „Mercedes“, tačiau K. Antonelli sėkmė gali turėti įtakos brito ilgalaikiams karjeros sprendimams.

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