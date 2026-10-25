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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Antonelli atsidūrė per 2 taškus nuo F-1 titulo, Leclercas JAV išplėšė 2-ą vietą

2026-10-25 23:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 23:47
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Vėlyvą sekmadienio vakarą Lietuvos laiku Ostine surengtos 18-osios šio „Formulės 1“ sezono lenktynės – JAV GP.

Kimi Antonelli | Stop kadras
GALERIJA (10)

Vėlyvą sekmadienio vakarą Lietuvos laiku Ostine surengtos 18-osios šio „Formulės 1“ sezono lenktynės – JAV GP.

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Kimi Antonelli („Mercedes“) puikiai startavo iš „pole“ pozicijos ir greitai atitrūko nuo varžovų. Maxui Verstappenui po starto teko gintis nuo abiejų „Ferrari“ pilotų. Charlesas Leclercas trumpam buvo aplenkęs olandą, bet M. Verstappenas čia pat susigrąžino antrą vietą. Lewisas Hamiltonas važiavo 4-as.

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Isackas Hadjaras („Red Bull“) po starto buvo aplenktas abiejų „Ferrari“ pilotų ir krito į 5-ą vietą. George‘as Russellas liko 6-as, Oscaras Piastri – 7-as, o Lando Norrisas – 8-as. G. Russellas, kuris po starto turėjo kontaktą su O. Piastri, buvo pripažintas kaltu dėl šio incidento ir gavo 5 baudos sek.

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8-ajame rate O. Piastri praleido į priekį L. Norrisą. O. Piastri buvo pranešta, kad jo komandos draugas naudoja „kitokią strategiją“.

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G. Russellas boksuose atliko gautą baudą ir atsidūrė už O. Piastri. Tuo tarpu L. Norrisas, kaip ir K. Antonelli, pasirinko vieno sustojimo taktiką, kai jų pagrindiniai varžovai stojo po 2 kartus.

Iki finišo likus 10 ratų K. Antonelli vis dar ramiai lyderiavo. L. Norrisas tuo metu su senomis kieto mišinio padangomis už savęs laikė M. Verstappeną. Juos labai sparčiai vijosi Ch. Leclercas. L. Hamiltonas važiavo 5-as, I. Hadjaras – 6-as, O. Piastri – 7-as, o G. Russellas – 8-as.

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Likus 9 ratams M. Verstappenas aplenkė L. Norrisą ir pakilo į 2-ą vietą. Netrukus su L. Norrisu susitvarkė ir Ch. Leclercas. Dar po rato Ch. Leclercas aplenkė ir M. Verstappeną.

L. Norrisas tempas paskutiniuose ratuose drastiškai krito, tad jį spėjo aplenkti ir L. Hamiltonas.

Likus 5 ratams buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė, kai sugedo Valtteri Botto „Cadillac“ bolidas. Po dar dviejų ratų lenktynės buvo pratęstos įprastu režimu, bet pilotų rikiuotė iki finišo nebepasikeitė.

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JAV GP lenktynių rezultatai:

K. Antonelli (365 taškai) praktiškai užsitikrino pasaulio čempiono titulą. Jis G. Russellą (242) lenkia 123 tšk., o L. Hamiltoną (241) – 124. Iki sezono pabaigos beliko 5 etapai, per kuriuos maksimaliai galima surinkti 125 tšk.

Konstruktorių įskaitoje pirmauja „Mercedes“ (607), lenkianti „Ferrari“ (474), „McLaren“ (355) bei „Red Bull“ (355).

19-osios sezono lenktynės – Meksiko miesto GP – vyks lapkričio 1 d. Visą „Formulės 1“ sezoną tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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