„AC Milan“ išvykos rungtynėse įveikė „Udinese“

Christianas Pulisičius rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai išvedė „AC Milan“ į priekį 1:0.
Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Omari Hutchinsonas nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0.
Luka Modričius tapo daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikęs žaidėjas, sulaukęs 40 metų, nuo tada, kai „Serie A“ lygoje vėl pradėjo žaisti 20 komandų (nuo 2004/2005 m. sezono)
„AC Milan“ nepralaimėjo aštuonerių sužaistų rungtynių „Serie A“ lygoje šiame sezone, tai įvyko vos trečią kartą per pastaruosius 20 sezonų (2020/2021 m. ir 2021/2022 m. sezonais).
„AC Milan“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 18 taškų ir rikiuojasi ketvirtoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Udinese“ su 4 taškais žengia septynioliktas.
Highlights via DasFootball
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