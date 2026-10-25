Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Armandas Kučys pelnė įvartį Slovėnijos taurėje, Artūro Dolžnikovo ir Viliaus Armalo klubai – sutriuškinti

2026-10-25 20:46 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 20:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Slovėnijos taurės šešioliktfinalyje Armandas Kučys žaidė startinėje sudėtyje ir 71 minutę pelnė pirmą rungtynių įvartį bei taip padėjo „Celje“ klubui svečiuose 2:0 įveikti „Korotan“ klubo futbolininkus bei žengti į aštuntfinalį.

Armandas Kučys | Klubo nuotr.

Slovėnijos taurės šešioliktfinalyje Armandas Kučys žaidė startinėje sudėtyje ir 71 minutę pelnė pirmą rungtynių įvartį bei taip padėjo „Celje“ klubui svečiuose 2:0 įveikti „Korotan“ klubo futbolininkus bei žengti į aštuntfinalį.

REKLAMA
0

Nugalėtojų gretose Pijus Širvys liko ant suolo, o Artemijus Tutyškinas žaidė po keitimo.

Vengrijos pirmenybėse gynėjas Vilius Armalas žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujamas Budapešto MTK klubas išvykoje net 0:5 pralaimėjo „Ferencvaros“ klubui.

Čekijos pirmenybėse visas rungtynes žaidė Artūras Dolžnikovas, bet jo ginamas „Slovacko“ klubas svečiuose 1:5 pralaimėjo Prahos „Sparta“ klubui.

Kazachstano „Premier“ lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Kipas Kažukolovas, kurio atstovaujamas „Astana“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Kaysar“ klubu.

Italijos „Serie A“ lygos rungtynėms ir vėl buvo registruotas gynėjas Lukas Klišys, bet jis liko ant „Genoa“ klubo suolo, o jo klubas namuose 1:0 palaužė „Venezia“ ekipą.

Italijos „Serie C“ lygoje Skirmantas Paukštys liko ant „Monopoli“ klubo suolo, o jo ekipa 2:0 nugalėjo „Audace Cerignola“ klubo futbolininkus.

Pietų Korėjos antroje lygoje puolėjas Edgaras Dubickas žaidė nuo 72 minutės, o jo ginamas „Suwon Bluewings“ klubas išvykoje 2:0 įveikė „Seongnam“ ekipą ir po šios pergalės su 62 taškais toliau užtikrintai pirmauja lygoje.

Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius liko ant „Lorca Deportiva“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 2:3 pralaimėjo „Real Murcia B“ komandai.

Antroje Kosovo lygoje vartininkas Ovidijus Šiaulys praleido įvartį, o jo ginamas „Ferizaj“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Kika“ klubu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Armandas Kučys (centre) | Klubo nuotr.
Įvarčių skonį vėl prisiminęs Kučys atnešė savo klubui pirmą tašką Europos lygoje
Armandas Kučys | Klubo nuotr.
Lietuviškasis „Celje“ Slovėnijoje tenkinosi lygiosiomis, Šapolos klubas Italijoje didina savo persvarą
Armandas Kučys | Klubo nuotr.
Lietuviškąjį „Celje“ Europos lygoje sutriuškino Kipro klubas
Kipras Kažukolovas | Klubo nuotr.
Kažukolovas šventė pergalę Kazachstane, Persijos įlankos klubų Čempionų lygoje žaidė du lietuviai

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų