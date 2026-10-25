Armandas Kučys pelnė įvartį Slovėnijos taurėje, Artūro Dolžnikovo ir Viliaus Armalo klubai – sutriuškinti

Nugalėtojų gretose Pijus Širvys liko ant suolo, o Artemijus Tutyškinas žaidė po keitimo.
Vengrijos pirmenybėse gynėjas Vilius Armalas žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujamas Budapešto MTK klubas išvykoje net 0:5 pralaimėjo „Ferencvaros“ klubui.
Čekijos pirmenybėse visas rungtynes žaidė Artūras Dolžnikovas, bet jo ginamas „Slovacko“ klubas svečiuose 1:5 pralaimėjo Prahos „Sparta“ klubui.
Kazachstano „Premier“ lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Kipas Kažukolovas, kurio atstovaujamas „Astana“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Kaysar“ klubu.
Italijos „Serie A“ lygos rungtynėms ir vėl buvo registruotas gynėjas Lukas Klišys, bet jis liko ant „Genoa“ klubo suolo, o jo klubas namuose 1:0 palaužė „Venezia“ ekipą.
Italijos „Serie C“ lygoje Skirmantas Paukštys liko ant „Monopoli“ klubo suolo, o jo ekipa 2:0 nugalėjo „Audace Cerignola“ klubo futbolininkus.
Pietų Korėjos antroje lygoje puolėjas Edgaras Dubickas žaidė nuo 72 minutės, o jo ginamas „Suwon Bluewings“ klubas išvykoje 2:0 įveikė „Seongnam“ ekipą ir po šios pergalės su 62 taškais toliau užtikrintai pirmauja lygoje.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius liko ant „Lorca Deportiva“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 2:3 pralaimėjo „Real Murcia B“ komandai.
Antroje Kosovo lygoje vartininkas Ovidijus Šiaulys praleido įvartį, o jo ginamas „Ferizaj“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Kika“ klubu.
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