„Juventus“ išvykos rungtynėse nugalėjo „Lecce“

Westonas McKennie tiksliai pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Juventus“ ekipą į priekį 1:0.
Douglas Luizas pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Kialonda Gasparas rungtynių pabaigoje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei„Lecce“ liko žaisti dešimtyje.
Pirmą kartą savo karjeroje per 261 sužaistas rungtynes penkiose stipriausiose Europos futbolo lygose, D. Luizas pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą tame pačiame susitikime.
„Juventus“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 14 taškų ir rikiuojasi septintoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Lecce“ klubas su 9 taškais žengia dvyliktas.
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