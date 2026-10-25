Antonelli paneigė prognozes ir šventė pergalę JAV GP kvalifikacijoje

Kiek netikėtai „pole“ poziciją iškovojo Kimi Antonelli. „Mercedes“ trūko greičio Ostine, bet K. Antonelli „iššovė“ svarbiausiu metu ir ratą apsuko per 1 min. 34.035 sek. Jo komandos draugas britas George‘as Russellas atsiliko 0.441 sek. ir buvo 6-as.
Už K. Antonelli liko abu „Red Bull“ pilotai – Maxas Verstappenas (+0.179 sek.) bei Isackas Hadjaras (+0.215). Didelius lūkesčius šiai kvalifikacijai turėjo „Ferrari“ komanda, bet jos viltys subliuško. Charlesas Leclercas tenkinosi 4-a vieta (+0.232), o Lewisas Hamiltonas – 5-a (+0.276). Manoma, kad „Ferrari“ rezultatai staiga suprastėjo dėl sustiprėjusio vėjo.
4-ą starto eilę užėmė „McLaren“ pilotai – Oscaras Piastri (+0.768) bei Lando Norrisas (+1.014). Tiesa, L. Norrisas paskutinio bandymo metu buvo pakilęs į 6-ą vietą, bet išvažiavo už trasos ribų, todėl tą rezultatą prarado.
JAV GP kvalifikacijos rezultatai:
Pilotų įskaitoje dominuojantis K. Antonelli (340 taškų) jau beveik užsitikrino pasaulio čempiono titulą. Dėl antros vietos kovą tęsia G. Russellas (238), L. Hamiltonas (229), M. Verstappenas (221), Ch. Leclercas (215) bei L. Norrisas (201). Konstruktorių įskaitoje tvirtai pirmauja „Mercedes“ (578), lenkianti „Ferrari“ (444) ir „McLaren“ (339).
JAV GP lenktynės prasidės sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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