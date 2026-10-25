Biručio statistika nepadėjo „Casademont“ įveikti Eurolygos klubo

Lietuvio ekipa išvykoje 81:99 (21:24, 19:24, 17:24, 24:27) nusileido Barselonos „Barcelona“ (3/2).
Trečio kėlinio viduryje katalonai triuškino varžovus (64:42), tačiau svečiai rado būdų atkurti intrigą (74:69). Vis dėlto antrasis „Barcelona“ spurtas įtvirtino pergalę.
L.Birutis pasirodė starto penkete ir per 19 minučių surinko 12 taškų (4/6 dvitaškių, 4/4 baudų metimų), 2 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, klaidą, bloką, 2 pražangas ir 14 naudingumo balų.
Nors aukštaūgis buvo efektyvus ir pasižymėjo galingu dėjimu, jo žaistas atkarpas „Casademont“ pralaimėjo net 25 taškais (prasčiausias rezultatas komandoje).
18 taškų Saragosos klubui pelnė Gabrielis Olaseni (8/14 baud. met.), 15 – Nicolas Brussino (3/7 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 – Robertas Blumbergas (4 atk. kam.).
Nugalėtojams 23 taškus sumetė Juanas Nunezas (7/9 dvitaškių), po 14 – Dario Brizuela (4/5 tritaškių) ir Olivier Nkamhoua (5 atk. kam.), 12 – Joshas Nebo (6/7 dvitaškių, 6 atk. kam.).
„Barcelona“ per dvigubą Eurolygos savaitę aplankys Miuncheną ir namie priims Valensijos „Valencia“.
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