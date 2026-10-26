Volkanovskis prieš kovą jautėsi siaubingai, tačiau atsisakė gydymo: paaiškino savo sprendimą

38-erių A. Volkanovskį kamavo kosulys, o prieš kovą jis baiminosi, kad liga kartu su svorio metimu gali sukelti rimtų problemų.
„Kai pradedi sirgti, galvoji, kuo visa tai baigsis. Prasideda karščiavimas ir panašūs dalykai. Tikiesi, kad iki kovos visa tai praeis“, – pasakojo australas.
Jis net svarstė, ar svorio metimo metu neprireiks skubios pagalbos. Vis dėlto kovotojas tikėjo, kad pasiekęs reikiamą svorį ir galėdamas pavalgyti bei atgauti skysčius pasijus kur kas geriau.
A. Volkanovskis atskleidė, kad prieš kovą jam buvo pasiūlytas medicininis gydymas, kurį kovos savaitės metu galima taikyti tik esant būtinybei. Nors jo vadybininkai, gydytojai ir UFC atstovai patikino, kad gydymas būtų teisėtas, australas jo atsisakė, norėdamas lygių sąlygų su savo varžovu.
„Jie sakė, kad galiu tai daryti teisėtai. Mano vadybininkai, gydytojai ir UFC atstovai tvirtino, kad man tai leidžiama. Aš pasakiau: „Bet varžovas to daryti negali.“ Nenorėjau, kad tai liktų ant mano sąžinės“, – teigė čempionas, turėdamas omenyje M. Jevlojevą.
Kovos metu A. Volkanovskis taip pat jautė ligos poveikį ir nenorėjo, kad dvikova užsitęstų visus penkis raundus.
„Nenorėjau kovoti penkių raundų. Abejojau, ar mano plaučiai atlaikys“, – prisipažino jis.
Pergalę prieš M. Jevlojevą australas priskyrė prie įsimintiniausių savo karjeroje, greta pirmosios kovos su Islamu Mahačevu Perte. Nors 38-erių čempionas tiki, kad dar gali demonstruoti aukščiausio lygio pasirodymus, jis pripažįsta, kad išlaikyti tokią formą darosi vis sunkiau.
„Mano darbo etika visada padės man pasiekti tikslą, tačiau sulaukus 38-erių visa tai daryti tampa gerokai sunkiau“, – sakė A. Volkanovskis.
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