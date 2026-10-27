Dirkstys po pasitraukimo iš ringo grįžo prie rūkymo: „Metus nerūkęs“

Savo poziciją kovotojas dar kartą išdėstė socialinio tinklo „Instagram“ istorijoje. Jis pabrėžė, kad pasilikti ringe nebebuvo prasmės, o toks sprendimas, jo manymu, būtų reiškęs nepagarbą sau. D. Dirkstys neslėpė ir nepasitenkinimo situacija po kovos, kai ringe dar liko Sergejus Maslobojevas.
„Jei atsukčiau laiką, lygiai taip pat išeičiau iš ringo. Man tikrai nebebuvo ko ten laukti. Dar stovėti ir žiūrėti, kaip Maslobojevas ten kažką bando pasakyti, čia jau savęs negerbti reikia“, – rašė kovotojas.
D. Dirkstys taip pat paaiškino savo požiūrį į tokias situacijas. Anot jo, kai nebelieka prasmės kažkur pasilikti, jis renkasi judėti pirmyn, užuot gaišęs laiką.
„Aš toks žmogus – neužsibūnu ten, kur nebėra temos, nesvarbu, kokia situacija. Matau, kad temos nebėra, judu prie kitos, geresnės. Dėl to ir esu kažko pasiekęs, nes negaištu“, – teigė jis.
Kovotojas atsakė ir į kritiką dėl sveikatos. Kai kurie žmonės klausė, kodėl į ligoninę pasitikrinti rankos jis nuvyko tik praėjus dviem dienoms po turnyro. D. Dirkstys pateikė ironišką paaiškinimą, kaip leido laiką po kovos.
„Klausia, kodėl tik po dviejų dienų nuėjau į ligoninę rankos persišviesti? Nes po kovos gulėjau lovoje, valgiau viską iš eilės ir rūkiau dūmus, metus nerūkęs“, – atskleidė D. Dirkstys.
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