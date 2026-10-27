Karosas po 4 lūžių sugrįžo greičiau, nei daugelis prognozavo: „Tai yra stebuklas“

Vis dėlto po kovos V. Karosas neslėpė, kad savo pasirodymu nėra visiškai patenkintas. Ši dvikova jam buvo pirmoji profesionali kova po keturių lūžių, todėl pats sugrįžimas į ringą sportininkui turėjo ypatingą reikšmę.
„Pergalė visada būna saldi, bet savo pasirodymu nesu labai patenkintas. Tai buvo pirma profesionali mano kova po keturių lūžių. Daug kas nesupranta, kiek tai buvo rimta. Daugelis sakė, kad galėsiu kovoti tik po metų, mažiausiai po 10 mėnesių. Tai, kad sugrįžau po pusės metų, yra stebuklas.
Tas pasiutęs turkas – neblogas. Kai jį nugali ir kovoji antrą kartą, lūkesčiai būna didžiuliai – ką dar turiu su juo padaryti, kad palikčiau įspūdį? Buvo gana sunku“, – pasakojo V. Karosas.
Lietuvį nustebino varžovo pasirinkta taktika. Anot V. Karoso, jis tikėjosi daugiau šoninių smūgių ir atvirų apsikeitimų artimoje distancijoje, tačiau C. Lale didžiausią dėmesį skyrė atakoms į kojas. Be to, pats lietuvis kovos metu patyrė problemų su pėda.
„Varžovas turbūt buvo prisižiūrėjęs Hayato kovų, nes viską statė ant atakų į kojas. Tai nustebino, nes iš jo tikėjomės daugiau šoninių smūgių ir apsikeitimų artimoje distancijoje. Kova buvo sunki, neradau tinkamo atstumo. Matėsi, kad jis pasimokė iš pirmosios kovos, labai gerai statė alkūnę. Girdėjau lengvą trakštelėjimą pėdoje, o bandydamas ją statyti dar stipriai nikstelėjau. Todėl visos kovos metu ta koja buvo nestabili. Gaila, kad negalėjau jos panaudoti visa jėga. Buvau paruošęs ir suktukų, planas buvo kiek kitoks“, – atskleidė kovotojas.
Iš pradžių V. Karosas „UTMA 20“ turnyre turėjo kautis su Evaldu Balsiu, tačiau ši akistata buvo atšaukta, o lietuvio varžovu tapo C. Lale. Pasak sportininko, toks pasikeitimas turėjo nemažai įtakos pasiruošimui.
„Varžovo pasikeitimas iš tikrųjų daro daugiau įtakos, nei kartais gali atrodyti. Prieš Balsį negali kovoti taip, kaip prieš Lalę. Apie pasikeitimą sužinojau likus gal dviem ar trims savaitėms iki kovos. Mintyse visą laiką buvo Balsys, treniruotėse atidirbinėjome jam skirtus smūgius, o tada sužinojau, kad kovosiu su Lale. Pagalvojau, kad viską, ką ruošiau, reikia staigiai pamiršti, nes kitaip prisidarysiu bėdų“, – kalbėjo V. Karosas.
Kovotojas neatmeta galimybės jau lapkritį sugrįžti į ringą ir tikisi ateityje susitikti su E. Balsiu, tačiau prieš priimdamas sprendimą dėl kitos kovos jis ketina išsitirti skaudančią koją.
„Tikiuosi, kad galėsiu kautis jau lapkritį, bet prieš tai reikia nuvažiuoti persišviesti koją, nes jaučiu gana didelį skausmą. Neatrodo, kad būtų kažkas labai rimto, bet geriau pasitikrinti. Buvo istorija su Modestu Žmuidina, kuris penkias dienas po kovos vaikščiojo, o tada nuvažiavo persišviesti ir jam nustatė blauzdikaulio lūžį. Tokių dalykų man nesinori. Rūpinuosi sveikata, nes prieš akis dar laukia ilga karjera“, – sakė lietuvis.
V. Karosas taip pat sureagavo į gražius boksininko Egidijaus Kavaliausko žodžius apie jį. Abu sportininkai susiję su tuo pačiu bokso klubu, o E. Kavaliauskas V. Karosą pažįsta nuo vaikystės.
„Žiauriai smagu. Mes esame iš to paties bokso klubo, jis gerai pažįsta ir mano tėvą. Pirmas dalykas, kurį pamenu atėjęs į bokso salę vaikystėje, – Egidijus Kavaliauskas, 10 minučių šokinėjantis su šokdyne. Man tuo metu tai atrodė kaip visiškas kosmosas. Egidijus mane matė nuo mažens. Užaugau į jį žiūrėdamas, todėl dabar, kai jis mane pagiria ar parašo, tai yra širdį glostantis dalykas“, – džiaugėsi V. Karosas.
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