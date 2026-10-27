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Krilavičius nustebo dėl Perednio taktikos: „Norėjau pasimušti“

2026-10-27 20:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 20:56
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Šeštadienio vakarą Vilniaus arenoje vykusiame kovinio sporto turnyre „UTMA 20“ Raimondas Krilavičius (5-1-1 UTMA) po trijų raundų kovos teisėjų sprendimu įveikė Mantvydą Perednį (5-6 UTMA) ir iškovojo 1000 eurų premiją.

Raimondas Krilavičius | Stop kadras
GALERIJA (18)

Šeštadienio vakarą Vilniaus arenoje vykusiame kovinio sporto turnyre „UTMA 20“ Raimondas Krilavičius (5-1-1 UTMA) po trijų raundų kovos teisėjų sprendimu įveikė Mantvydą Perednį (5-6 UTMA) ir iškovojo 1000 eurų premiją.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 20“: Mantvydas Perednis – Raimondas Krilavičius (10.24)

Po pergalės R. Krilavičius pripažino, kad viskas klostėsi ne pagal planą. Kovotojas norėjo susitikimą baigti jau per pirmuosius du raundus, tačiau M. Perednys atsilaikė iki pat dvikovos pabaigos.

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„Ne viskas įvyko taip, kaip planavau, bet pradėsiu nuo to, kad po praeitos kovos kilo klausimų – laimėjau ar nelaimėjau. Šį kartą po kovos Mantvydas priėjo ir pasakė, kad dabar jau nebuvo abejonių. Man atrodo, niekam jų nepalikau.

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Iš tikrųjų norėjau laimėti jau antrajame raunde. Toks buvo visas planas. Net nesiruošiau kovoti tris raundus. Norėjau viską užbaigti per du ir spausti iki dugno, bet varžovas parodė didelį charakterį. Keletą kartų atrodė, kad tikrai gerai pataikiau, bet jis laikėsi. Karys“, – kalbėjo R. Krilavičius.

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Lietuvis taip pat nustebo, kad M. Perednis dažnai rinkosi klinčą ir neleido kovoti atviriau. Pasak R. Krilavičiaus, jis pats norėjo aktyvesnės ir atviresnės dvikovos.

„Aš gal kiek nustebau, kad Mantvydas dažnai ėjo į klinčą ir neleido atviriau kovoti. Aš norėjau pasimušti. Jis, aišku, jautė grėsmę, nes visada norėjau atakuoti.

Po praeitos kovos buvau piktas ant savęs, kad laimėjau svarstytinai. Jaučiausi stiprus, norėjau visiems įrodyti, ką galiu. Buvo didelis energijos proveržis – nenorėjau niekam palikti jokių neatsakytų klausimų“, – aiškino kovotojas.

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R. Krilavičius taip pat įvertino perėjimą iš svorio kategorijos iki 77 kg į žemesnę – iki 75 kg.

„Aukštesnei svorio kategorijai esu per mažas. Man atrodo, stipriai mušiau, buvau agresyvus. Įnešu tokio kamietiško laukinio vėjo į ringą. Man atrodo, viskas gerai“, – svarstė R. Krilavičius.

Kovotojas neslepia ir ambicijų ateityje tapti svorio kategorijos iki 75 kg čempionu. Jis tikisi mesti iššūkį Raimondo Avlasevičiaus ir Nikolos Cvetkovičiaus kovos nugalėtojui.

„Pasimatys, kas yra čempionas, o aš savo nešvariu stiliumi bandysiu nueiti iki to diržo. Toks tikslas“, – teigė R. Krilavičius.

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