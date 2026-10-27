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Avlasevičius paaiškino, kaip privertė varžovą patikėti savo sėkme prieš nokdauną

2026-10-27 19:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 19:17
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Šeštadienio vakarą Vilniaus arenoje finišavo kovinio sporto turnyras „UTMA 20“. Antroje pagal svarbą vakaro kovoje svorio kategorijoje iki 75 kg Raimondas Avlasevičius teisėjų sprendimu įveikė marokietį Akramą Belmekki (1-2 UTMA) ir iškovojo teisę dar kartą kautis dėl čempiono diržo.

Raimondo Avlasevičiaus – Akram Belmekki kovos akimirka | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.
GALERIJA (6)

Šeštadienio vakarą Vilniaus arenoje finišavo kovinio sporto turnyras „UTMA 20“. Antroje pagal svarbą vakaro kovoje svorio kategorijoje iki 75 kg Raimondas Avlasevičius teisėjų sprendimu įveikė marokietį Akramą Belmekki (1-2 UTMA) ir iškovojo teisę dar kartą kautis dėl čempiono diržo.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 20“: Akram Belmekki – Raimondas Avlasevičius (10.24)

„Vizualizavau, kad pataikysiu būtent per kepenis. Per kepenis nepavyko, pataikiau į pilvą. To užteko, kai permušinėjau po kojos smūgio. Leidau jam patikėti, kad jis gali kažką padaryti tomis kojomis. Jis akivaizdžiai tuo tikėjo, pradėjo dubliuoti smūgius, palikinėti koją, kuo aš dažnai pasinaudodavau.

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Jau prieš praeitą kovą jaučiausi visa galva geresnis už varžovą, taip jaučiausi ir dabar. Jaučiau, kad dominuoju. Pirmajame raunde leidau jam pasmūgiuoti, parodyti, ką sugeba. Supratau, kad jis smūgiuoja nestipriai. Pažiūrėjau, ką gali pasiūlyti, bet nelabai ką galėjo. Bandė keletą kartų spirti, galvojo, kad tai bus raktas į sėkmę, bet klydo“, – kalbėjo R. Avlasevičius.

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Lietuvis teigė, kad varžovo smūgiai į kojas didesnių problemų nekėlė, o atakas į korpusą jautė labiau. Vis dėlto jis buvo įsitikinęs, kad gali atlaikyti marokiečio smūgius ir atsakyti savo atakomis.

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„Kai supratau, kad jis nepadarys man daug žalos, leidau jam daugiau smūgiuoti, dubliuoti smūgius, leidau patikėti, kad gali man kažką padaryti. Kai jis tai padarė, iš karto užėjau dešiniu tiesiu smūgiu ir pasiekiau nokdauną. Antrą kartą jis jau taip nebemušė“, – pasakojo kovotojas.

Po pergalės R. Avlasevičiaus laukia revanšas su čempionu Nikola Cvetkovičiumi. „UTMA 13“ turnyre lietuvis jau buvo susitikęs su serbu titulinėje kovoje, tačiau tuomet pralaimėjo. R. Avlasevičius mano, kad varžovas ir šį kartą gali bandyti pasinaudoti spyriais į kojas, tačiau dabar lietuvis jau žino, ko tikėtis.

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„Akivaizdu, kad jei vieną kartą kažkas pavyksta, žmonės užsiciklina ties tuo. Jiems atrodo, kad tai gali būti raktas į sėkmę, bet mes dirbame, treniruojamės, stengiamės nebedaryti klaidų ir pasidarome išvadas. Kad varžovas vėl bandys spardyti į kojas, tai čia 100 proc. Kadangi jo planas aiškus, žinau, ką reikės daryti“, – teigė R. Avlasevičius.

Kovotojas taip pat pasidžiaugė sėkmingu savo komandos „Sparta Fight Gym“ pasirodymu „UTMA 20“ turnyre. Pasak jo, beveik visų komandos draugų pasiektos pergalės rodo, kad jie juda tinkama kryptimi.

„Tai, kad mano komandos draugai laimi, parodo, jog jų visų lygis yra aukštas ir kad mes visi einame teisingu keliu“, – sakė R. Avlasevičius.

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