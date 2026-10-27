Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Raiteliai iš Lietuvos spindėjo užsienyje

2026-10-27 18:50 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-27 18:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos raiteliai savaitgalį skynė prizines vietas tarptautinėse varžybose Meksikoje ir Lenkijoje. Daugiausiai apdovanojimų mūsų šalies sportininkai iškovojo Barčeve vykusiose konkūrų varžybose, o Justina Vanagaitė-Samuilė sėkmingai pasirodė dailiojo jojimo varžybose.

Andrius Petrovas | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Lietuvos raiteliai savaitgalį skynė prizines vietas tarptautinėse varžybose Meksikoje ir Lenkijoje. Daugiausiai apdovanojimų mūsų šalies sportininkai iškovojo Barčeve vykusiose konkūrų varžybose, o Justina Vanagaitė-Samuilė sėkmingai pasirodė dailiojo jojimo varžybose.

REKLAMA
0

Spalio 22–25 dienomis Meksikos mieste Lerma de San Vicente vykusiose tarptautinėse dailiojo jojimo varžybose J. Vanagaitė-Samuilė su žirgu Nabab šeštadienį „Grand Prix“ rungtyje užėmė ketvirtąją vietą. Sekmadienį lietuvė pasirodė dar geriau ir „Grand Prix Freestyle“ rungtyje iškovojo trečiąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Lenkijoje, Barčeve, vykusiose tarptautinėse konkūrų varžybose Lietuvos raiteliai pelnė ne vieną pergalę ir užėmė prizines vietas.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį Andrius Petrovas su žirgu Bazooka Joe užėmė trečiąją vietą 130 cm aukščio kliūčių konkūrų rungtyje. Penktadienį šis duetas pasiekė pergalę to paties aukščio CSI2* varžybose. A. Petrovas taip pat su Just Cornet R. T. užėmė trečiąją vietą 140 cm rungtyje.

REKLAMA

Šeštadienį Lietuvos raiteliai tęsė sėkmingus pasirodymus. Ignė Pupiūtė su Cosmic Monster laimėjo 100 cm CSI1* rungtį, o Ema Godliauskaitė su Cher Red Nico H Z užėmė trečiąją vietą. Tame pačiame aukštyje ketvirta liko Aušrinė Kriškoviecaitė su Carlita.

120 cm rungtyje pergalę šventė Lukas Civinskas su Classal. Jaunų žirgų CSIYH1* 125/130 cm rungtyje pirmąją vietą užėmė Kristupas Petraitis su Lady Carlotta.

REKLAMA
REKLAMA

135 cm CSI2* rungtyje Matas Petraitis su Casaltina iškovojo antrąją vietą, o K. Petraitis su Cherokee Promis finišavo trečias. Nojus Chmieliauskas su Mission Olympic užėmė ketvirtąją vietą. 145 cm rungtyje K. Petraitis su Carleone liko ketvirtas.

Paskutinę varžybų dieną Lietuvos raiteliai taip pat džiaugėsi aukštais rezultatais. 100 cm CSI1* rungtyje A. Kriškoviecaitė su Carlita užėmė antrąją vietą, o I. Pupiūtė su Cosmic Monster liko ketvirta.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

115 cm rungtyje Emilija Šablinskaitė su Reinbow iškovojo pirmąją vietą, o Meda Samuolytė su Malibou 14 finišavo antra. 125 cm rungtyje triumfavo Trojus Rimkevičius su Caspello.

Jaunų žirgų CSIYH1* 130/135 cm rungtyje E. Vismerytė su Universe užėmė pirmąją vietą, o su Oliander finišavo trečia.

Aistė Razmienė su Jr Kefir tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose Jungtinių Arabų Emyratuose 100 km distanciją baigė 18-a.

Aistis Vitkauskas su Commander VG nebaigė jojimo trikovės varžybų Prancūzijoje. Jie pasitraukė po kroso rungties.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
LŽSF nuotr. | Organizatorių nuotr.
Petraitis Taline surengė nepriekaištingą pasirodymą ir triumfavo pasaulio konkūrų taurėje

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų