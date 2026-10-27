Raiteliai iš Lietuvos spindėjo užsienyje

Spalio 22–25 dienomis Meksikos mieste Lerma de San Vicente vykusiose tarptautinėse dailiojo jojimo varžybose J. Vanagaitė-Samuilė su žirgu Nabab šeštadienį „Grand Prix“ rungtyje užėmė ketvirtąją vietą. Sekmadienį lietuvė pasirodė dar geriau ir „Grand Prix Freestyle“ rungtyje iškovojo trečiąją vietą.
Tuo metu Lenkijoje, Barčeve, vykusiose tarptautinėse konkūrų varžybose Lietuvos raiteliai pelnė ne vieną pergalę ir užėmė prizines vietas.
Ketvirtadienį Andrius Petrovas su žirgu Bazooka Joe užėmė trečiąją vietą 130 cm aukščio kliūčių konkūrų rungtyje. Penktadienį šis duetas pasiekė pergalę to paties aukščio CSI2* varžybose. A. Petrovas taip pat su Just Cornet R. T. užėmė trečiąją vietą 140 cm rungtyje.
Šeštadienį Lietuvos raiteliai tęsė sėkmingus pasirodymus. Ignė Pupiūtė su Cosmic Monster laimėjo 100 cm CSI1* rungtį, o Ema Godliauskaitė su Cher Red Nico H Z užėmė trečiąją vietą. Tame pačiame aukštyje ketvirta liko Aušrinė Kriškoviecaitė su Carlita.
120 cm rungtyje pergalę šventė Lukas Civinskas su Classal. Jaunų žirgų CSIYH1* 125/130 cm rungtyje pirmąją vietą užėmė Kristupas Petraitis su Lady Carlotta.
135 cm CSI2* rungtyje Matas Petraitis su Casaltina iškovojo antrąją vietą, o K. Petraitis su Cherokee Promis finišavo trečias. Nojus Chmieliauskas su Mission Olympic užėmė ketvirtąją vietą. 145 cm rungtyje K. Petraitis su Carleone liko ketvirtas.
Paskutinę varžybų dieną Lietuvos raiteliai taip pat džiaugėsi aukštais rezultatais. 100 cm CSI1* rungtyje A. Kriškoviecaitė su Carlita užėmė antrąją vietą, o I. Pupiūtė su Cosmic Monster liko ketvirta.
115 cm rungtyje Emilija Šablinskaitė su Reinbow iškovojo pirmąją vietą, o Meda Samuolytė su Malibou 14 finišavo antra. 125 cm rungtyje triumfavo Trojus Rimkevičius su Caspello.
Jaunų žirgų CSIYH1* 130/135 cm rungtyje E. Vismerytė su Universe užėmė pirmąją vietą, o su Oliander finišavo trečia.
Aistė Razmienė su Jr Kefir tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose Jungtinių Arabų Emyratuose 100 km distanciją baigė 18-a.
Aistis Vitkauskas su Commander VG nebaigė jojimo trikovės varžybų Prancūzijoje. Jie pasitraukė po kroso rungties.
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