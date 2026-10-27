Lietuvos moterų kerlingo rinktinė pasitinka atsinaujinusį Europos čempionatą

Šis čempionatas bus pirmasis pagal naują „World Curling“ 2026–2030 m. olimpinio ciklo varžybų sistemą. Atskirai rengiamame turnyre dalyvaus 12 moterų ir 12 vyrų komandų, suskirstytų į dvi grupes. Moterų varžybose žais 11 geriausių Europos rinktinių pagal praėjusio sezono pasaulio čempionatų rezultatus ir šeimininkė Čekija.
V. Paulauskaitės komandai taip pat atstovaus Rūta Blažienė, Miglė Kiudytė, Olga Dvojeglazova ir Justina Zalieckienė.
B grupėje Lietuvos susitiks su Danijos, Estijos, Škotijos, Švedijos ir Turkijos rinktinėmis.
A grupėje žais Čekijos, Vokietijos, Italijos, Latvijos, Norvegijos ir Šveicarijos akmenslydininkės.
„Tai, kad Lietuvos moterų kerlingo rinktinė trečius metus iš eilės varžosi tarp stipriausių Europos komandų, pirmiausia yra pačių sportininkių talento, atkaklumo ir nuoseklaus darbo nuopelnas. Šį pasiekimą reikia vertinti atsižvelgiant ir į pasirengimo galimybes. Mūsų komanda pasirengimo laikotarpiu sužaidžia tris, o kai kuriais atvejais – net penkis kartus mažiau rungtynių nei varžovės. Aukščiausiame lygyje tokia varžybinės praktikos stoka turi didelę reikšmę: kerlinge rezultatą lemia ne tik individualus meistriškumas, bet ir komandos susižaidimas, sprendimų tikslumas bei gebėjimas juos įgyvendinti esant spaudimui“, – mintimis dalinosi Lietuvos kerlingo asociacijos generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas.
Praėjusiais metais buvo surengtas paskutinis Europos čempionatas senuoju formatu, kuomet jame varžėsi dešimt komandų. Lietuvės antrus metus iš eilės finišavo aštuntos. Čempionių titulą Čekijoje gins Švedijos rinktinė.
Antradienį Lietuvos rinktinė susitiks su Turkija, trečiadienį – su Estija, ketvirtadienį – su Danija ir Švedija, penktadienį – su Škotija. Savaitgalį po dvi stipriausias grupių komandos tęs kovą pusfinalyje bei finaluose.
Besiruošdama Europos kerlingo čempionatui, Lietuvos rinktinė dalyvavo tarptautiniuose turnyruose Estijoje, Latvijoje, Švedjoje ir Lenkijoje. Spalio viduryje lietuvės pajėgiose „Challenger“ serijos varžybose Taline (Estija) užėmė penktąją vietą, o paskutiniame turnyre prieš Europos pirmenybes – „Curl in Riga“ Latvijoje – tapo nugalėtojomis.
„Sunku prognozuoti, kuriose rungtynėse rinktinei pavyks visiškai atskleisti savo potencialą. Tikime komandos galimybėmis, tačiau norint stabilesnių rezultatų Europos elite, vien sportininkių talento ir atsidavimo nepakanka, būtina sudaryti sąlygas įgyti daugiau varžybinės patirties ir užtikrinti tinkamas pasirengimo galimybes Lietuvoje“, – teigė V. Zalieckas.
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