Kova nebaigta – Lietuvos imtynininkės sieks pasaulio čempionato bronzos

K. Griškienė (76 kg) kvalifikacijoje įveikė japonę Yasuha Matsuyuki, o vėliau pralaimėjo daugkartinei jaunimo ir U23 čempionatų nugalėtojai ir prizininkei Kajal Kajal iš Indijos.
Vėliau K. Kajal ketvirtfinalyje nugalėjo Davaanasan Enkh Amar iš Mongolijos, o vakarinėje dalyje rezultatu 10:7 palaužė Aiperi Medet Kyzy iš Kazachstano pasipriešinimą.
G. Dilytę (50 kg) įveikė olimpinė čempionė ir keturiskart pasaulio čempionatų nugalėtoja Yui Susaki iš Japonijos.
Kituose etapuose Y. Susaki nepasigailėjo ukrainietės Oksanos Livach ir Nohalis Loyo Jimenez iš Venesuelos.
Dėl patekimo į finalą japonė 9:0 įveikė Zigi Feng iš Kinijos.
Taigi, abi mūsų šalies atlečių varžovės tiek Gabijai, tiek Kamilei atvėrė duris į bronzini turnyrą.
Pirmose paguodos dvikovose G. Dilytė kovos su daugkartine Europos čempionatų nugalėtoja ir prizininke O. Livach iš Ukrainos, o K. Griškienė grumsis su 2023 metų pasaulio vicečempione ir šių metų Azijos čempionato laimėtoja D. Enkh Amar iš Mongolijos.
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