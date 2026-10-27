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Kova nebaigta – Lietuvos imtynininkės sieks pasaulio čempionato bronzos

2026-10-27 18:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 18:56
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Mūsų šalies atlečių skriaudikės pasaulio imtynių čempionate rytoj kovos dėl pasaulio čempionės titulų, o tai reiškia, jog atsivėrė galimybė Kamilei Griškienei ir Gabijai Dilytei kovoti dėl trečios vietos.

Gabija Dilytė | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Mūsų šalies atlečių skriaudikės pasaulio imtynių čempionate rytoj kovos dėl pasaulio čempionės titulų, o tai reiškia, jog atsivėrė galimybė Kamilei Griškienei ir Gabijai Dilytei kovoti dėl trečios vietos.

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K. Griškienė (76 kg) kvalifikacijoje įveikė japonę Yasuha Matsuyuki, o vėliau pralaimėjo daugkartinei jaunimo ir U23 čempionatų nugalėtojai ir prizininkei Kajal Kajal iš Indijos.

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Vėliau K. Kajal ketvirtfinalyje nugalėjo Davaanasan Enkh Amar iš Mongolijos, o vakarinėje dalyje rezultatu 10:7 palaužė Aiperi Medet Kyzy iš Kazachstano pasipriešinimą.

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G. Dilytę (50 kg) įveikė olimpinė čempionė ir keturiskart pasaulio čempionatų nugalėtoja Yui Susaki iš Japonijos.

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Kituose etapuose Y. Susaki nepasigailėjo ukrainietės Oksanos Livach ir Nohalis Loyo Jimenez iš Venesuelos.

Dėl patekimo į finalą japonė 9:0 įveikė Zigi FengKinijos.

Taigi, abi mūsų šalies atlečių varžovės tiek Gabijai, tiek Kamilei atvėrė duris į bronzini turnyrą.

Pirmose paguodos dvikovose G. Dilytė kovos su daugkartine Europos čempionatų nugalėtoja ir prizininke O. Livach iš Ukrainos, o K. Griškienė grumsis su 2023 metų pasaulio vicečempione ir šių metų Azijos čempionato laimėtoja D. Enkh Amar iš Mongolijos.

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