Evanso vaidmenį numatęs Lekšas: „Bijau, kad žiūrovai sugadins savo prisiminimus“

Laidoje taip pat apžvelgtas įspūdingas Belgrado derbis, o žiūrint į artėjančią dvigubą Eurolygos savaitę – išskirti didžiausi „Žalgirio“ iššūkiai prieš Bolonijos „Virtus“ ir Belgrado „Partizan“.
„Žalgirio“ pergalė spaudimo nesumažino
Praėjusį penktadienį „Žalgiris“ nutraukė dviejų pralaimėjimų seriją ir namuose 105:85 sutriuškino Vilerbano ASVEL. Tomo Masiulio auklėtiniai pataikė 18 tritaškių – vos vienu mažiau nei klubo Eurolygos rekordas – ir po septynių turų savo sąskaitoje turi 3 pergales bei 4 nesėkmes.
Visgi Lekšas, nepaisant užtikrintos pergalės, Prancūzijos ekipai negailėjo kandžių žodžių.
„Praėjusią savaitę atsiprašiau „Virtus“ dėl savo epitetų prieš sezoną, vadinau juos obuoliais. Bet tikrieji obuoliai visgi buvo praeitą savaitę Kaune“, – užtikrintai teigė Jonas.
Prieš susitikimą žalgiriečių situacija buvo gerokai įtemptesnė. Praėjusią dvigubą savaitę kauniečiai išvykoje 80:99 nusileido Stambulo „Fenerbahče“, o namuose 70:85 neprilygo „Anadolu Efes“.
Lekšo teigimu, nesėkmė prieš ASVEL būtų dar labiau padidinusi spaudimą komandai.
„Tu nugalėjai ASVEL, kaip ir nieko, bet jei būtum pralaimėjęs... Sakau, apžvalgos ratas būtų pakilęs į orą, nes „Žalgiriui“ buvo didžiulis spaudimas, – aiškino jis. – Jau vien apšilimą darant jautėsi, JV visus ragino. Tos pergalės labai reikėjo.“
Valančiūno elgesys sukėlė klausimų
Vienu rezultatyviausių „Žalgirio“ žaidėjų prieš ASVEL tapo Valančiūnas, per rungtynes pelnęs 15 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir surinkęs 18 naudingumo balų. Tiesa, daugiau diskusijų laidoje sukėlė ne vidurio puolėjo statistika, o jo reakcija į keitimą antrajame kėlinyje.
Nepasitenkinimą eidamas link atsarginių suolo parodęs aukštaūgis užkliuvo Lekšui, nors pats Masiulis šio epizodo nesureikšmino.
„Masiulis net nesureikšmino to, spaudos konferencijoje klausiau, bet sakė neprisimena to epizodo. Bet taip iš šono žiūrint, na, keistai atrodo“, – stebėjosi Lekšas.
„Aš manau, kad Masiuliui tiek galvos skausmo yra, kad tokie epizodai jam mažiausiai rūpi, – reagavo Vaitiekūnas. – Manau, kad mažai šansų, jog Masiulio kėdė drebėtų, nes nelabai būtų, ką paimti vietoje jo, tačiau galvos skausmų jam daug.“
Vis dėlto Lekšas iš Valančiūno tikisi didesnio indėlio ne tik aikštėje, bet ir rūbinėje. Komentatorius priminė, kad 14 sezonų NBA praleidęs lietuvis į Kauną atvyko turėdamas būti vienu svarbiausių komandos lyderių.
„Prieš sezoną kalbėjome, kad Valančiūnas su savo statusu turėtų būti jungtis tarp legionierių ir lietuvio trenerio. Bet kai matai, kad dar ir Valančiūnas taip elgiasi... Šalia turi Edwardsą, Gosso traumą, kitų legionierių ego. Man kažkaip norėtųsi daugiau lyderystės iš savo brangiausio žaidėjo lietuvio, kuris supranta, kas yra „Žalgiris“ ir kokį statusą turi“, – nuomonę reiškė Lekšas.
Evanso sugrįžimas – daugiau nerimo nei džiaugsmo?
Praėjusią savaitę „Žalgirio“ gerbėjus pasiekė ir netikėta žinia – į komandą sugrįžta Keenanas Evansas.
2022-2024 m. Kaune rungtyniavęs amerikietis prieš šį sezoną buvo išnuomotas Londono „Lions“, tačiau dėl Nigelo Williamso-Gosso traumos „Žalgiris“ nusprendė susigrąžinti gynėją. Londono klube Evansas spėjo sužaisti ketverias Europos taurės rungtynes, kuriose vidutiniškai rinko po 11,8 taško ir 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
2023-2024 m. Eurolygos sezone Evansas buvo vienas ryškiausių žalgiriečių – per 34 rungtynes vidutiniškai pelnė po 17,3 taško ir atliko po 3,9 rezultatyvaus perdavimo. Vis dėlto amerikiečio karjerą stipriai pristabdė traumos.
Lekšas neslėpė, kad dabartinį Evansą stebi su nerimu.
„Aš dabar visą laiką jaučiu stresą, išeina Evansas į aikštelę, visa „Žalgirio“ arena ploja, – pradėjo ekspertas. – Bet tuomet pasitaiso, atsisėda ir visų lūkestis, kad nepatirtų traumos, kad tik viskas būtų gerai. Tai jaučiasi ir pas Evansą, nėra jis toks, koks buvo.
Visi romantizuoja tuos laikus, koks Keenanas buvo prieš išvykstant iš „Žalgirio“, bet reikia suprasti, kiek laiko praėjo, kokias traumas buvo patyręs. Turbūt reikia susitaikyti, kad jis niekada nebebus toks.
Ir aš bijau, kad žiūrovai savo atmintyje sugadins tą lyderį Evansą, nes tiesiog atsimuš į realybės sieną.“
Panašios nuomonės laikėsi ir Vaitiekūnas, kurio teigimu, amerikiečiui būtų buvę naudingiau visą sezoną praleisti mažesnio pajėgumo komandoje.
„Man buvo žiauriai faina, kad jį pasirašė „Lions“ klubui. Žinome apie jo kosmosinę darbo etiką, gal po metų atsistatytų ir kitą sezoną sugrįžtu, – svarstė Paulius. – Bet dabar... Jis žmogus dar pats turbūt bijo normaliai judėti.“
Kita vertus, Lekšas supranta „Žalgirio“ sprendimą. Traumų išretėjusioje gynėjų grandyje klubui reikėjo greito sprendimo, o Evansas puikiai pažįsta organizaciją.
„Na, „Žalgiris“ norėjo patikrinto varianto, nes iškritus Williamsui-Gossui reikėjo čia ir dabar. Organizacija jį žino, – kalbėjo Jonas. – Iš tos pusės gali suprasti, „Žalgiriui“ reikėjo žmogaus, kuris duotų ramybės ir galėtų įvesti kamuolį. Tikrai nemanau, kad jis čia labai draskys po krepšiu. Bet, manau, jis gali būti užduočių vykdytojas 10-15 min.“
Belgrado derbyje – sprogimas tribūnose ir pratęsimo drama
Praėjusį ketvirtadienį Eurolygoje įvyko ir vienas laukiamiausių sezono susitikimų – Belgrado derbis. „Partizan“ namuose per pratęsimą 85:82 palaužė amžinus varžovus „Crvena Zvezda“.
„Partizan“ dar po trijų kėlinių pirmavo 65:50, tačiau ketvirtąjį ketvirtį pralaimėjo 10:25 ir buvo priversta žaisti papildomas penkias minutes. Pergalės kalviu tapo 26 taškus pelnęs ir 5 rezultatyvius perdavimus atlikęs Carlikas Jonesas.
Vaitiekūnui labiausiai įsiminė „Partizan“ žaidėjų atsidavimas.
„Šiek tiek pradedu suprasti, apie ką kalbėdavo „Partizan“ vadovybė, kai sakydavo, kad nesupranta žaidėjai, kas yra „Partizan“. Šita komanda komanda man atrodo neįtikėtinai gerai supranta“, – žavėjosi Paulius.
Tačiau dėmesio sulaukė ne tik aikštėje vykę įvykiai. Rungtynių metu tribūnose nugriaudėjęs sprogimas laidos vedėjus privertė kalbėti apie saugumą Serbijos arenose.
„Man tai žiauriausia situacija buvo ketvirtajame kėlinyje – vyksta rungtynės, „Zvezda“ organizuoja sugrįžimą ir staiga – bum, tribūnose sprogimas, – pasakojo Lekšas. – Jordanas Nwora pasižiūrėjo ir nieko, žaidžiam toliau. Jei NBA toks sprogimas įvyktų, visa arena būtų evakuota.“
Dar griežčiau apie situaciją kalbėjo Vaitiekūnas.
„Ten žmones kaip galvijus suleidžia į areną, tik paprašo, kad ginklų nesineštų, maždaug būtų gerai, kad be ginklų, o visa kita gali eiti. Čia miną atsinešė, nieko“, – ironizavo Vaitiekūnas.
Nepaisant incidento, patį Belgrado derbį Lekšas įvertino itin palankiai.
„Iš krepšinio pusės, rungtynės davė viską – įspūdingas sugrįžimas, jau atrodė, kad „Crvena Zvezda“ laimės pratęsime, bet Carlikas Jonesas pamušo atšokusį kamuolį ir Alessandro Pajola uždarė rungtynes tritaškiu. Labai smagus susitikimas“, – užbaigė jis.
„Virtus“ sulaukė dar vieno Lekšo atsiprašymo
Šią savaitę „Žalgirio“ laukia dar vienas dviguba Eurolygos savaitė. Trečiadienį kauniečiai išvykoje susitiks su Bolonijos „Virtus“, o penktadienį namuose priims „Partizan“.
Prieš sezoną Bolonijos klubą į turnyro lentelės dugną nurašęs Lekšas jau praėjusią savaitę pripažino suklydęs. Dabar komentatorius dar kartą negailėjo pagyrų Italijos ekipai.
„Įspūdingas žaidėjas Marcusas Carras, įspūdingas centriukas Aliou Diarra, – pradėjo Jonas. – Jis jau praeitą sezoną žaidė, bet niekas nepastebėjo, tai šiemet realiai kaip naujokas. Wendellas Moore'as irgi puikus. Jie daugiausiai kamuolių puolime atkovojanti komanda ir čia gal net sakyčiau, kad „Žalgiriui“ paranku, nes su JV ir Tubeliu antruosius šansus tikrai kažkiek sumažins. Bet bus sudėtinga.
Man labai patinka „Virtus“, prieš sezoną jiems skyriau paskutinę vietą. Tai parodo, koks esu ekspertas. Atsiprašiau jų jau praeitą savaitę, bet atsiprašau ir šią.“
Joneso grėsmė ir galimybė Giedraičiui
Penktadienį į Kauną atvyks prieš savaitę Belgrado derbyje triumfavusi „Partizan“. Serbijos klubas po septynių turų turi 4 pergales ir 3 pralaimėjimus.
Vienu svarbiausių „Žalgirio“ uždavinių taps Joneso stabdymas. Belgrado derbyje amerikietis pataikė 10 iš 17 metimų iš žaidimo, o per beveik 37 aikštėje praleistas minutes surinko 28 naudingumo balus.
Lekšo nuomone, dabartinė kauniečių gynybos sistema „Partizan“ gynėjui gali būti itin palanki.
„Manau, kad čia bus Carliko Joneso puota. Tiek, kiek jis susikuria metimų po pikenrolų, bus žiauriai įdomu pamatyti, kaip JV pakyla aukščiau ir pristabdo tuos vidutinio nuotolio metimus. Pagal dabartinę „Žalgirio“ gynybą atrodo, kad Jonesui sutvertas mačas puotauti.“
Vis dėlto komentatorius įžvelgia ir galimą sprendimą. Pasak jo, būtent tokiose rungtynėse Masiulis galėtų daugiau pasitikėti Dovydu Giedraičiu, kurio pagrindinė užduotis būtų gynyboje apsunkinti Joneso gyvenimą.
„Manau, kad bus tikima Dovydu Giedraičiu, – sakė jis. – Mes kritikuojame Dovį, bet atrodo toks mačas, kur galėtų lįsti iš už užtvarų, panašus dydis. Galvoju, Dovis gali duoti naudos šiose rungtynėse.“
Prognozės
Bolonijos „Virtus“ – Kauno „Žalgiris“ (spalio 28 d.)
Lekšas: „Virtus“ 85:86 „Žalgiris“ Vaitiekūnas: „Virtus“ 86:79 „Žalgiris“ Lastauskas: „Virtus“ 82:92 „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“ – Belgrado „Partizan“ (spalio 30 d.)
Lekšas: „Žalgiris“ 85:78 „Partizan“ Vaitiekūnas: „Žalgiris“ 91:78 „Partizan“ Lastauskas: „Žalgiris“ 91:82 „Partizan“
Miuncheno „Bayern“ – „Barcelona“ (spalio 27 d.)
Lekšas: „Bayern“ 86:84 „Barcelona“ Vaitiekūnas: „Bayern“ 79:84 „Barcelona“ Lastauskas: „Bayern“ 90:88 „Barcelona“
„Valencia“ – Stambulo „Fenerbahče“ (spalio 27 d.)
Lekšas: „Valencia“ 84:88 „Fenerbahče“ Vaitiekūnas: „Valencia“ 88:84 „Fenerbahče“ Lastauskas: „Valencia“ 82:92 „Fenerbahče“
Vitorijos „Baskonia“ – Madrido „Real“ (spalio 27 d.)
Lekšas: „Baskonia“ 86:98 „Real“ Vaitiekūnas: „Baskonia“ 80:110 „Real“ Lastauskas: „Baskonia“ 81:90 „Real“
Tel Avivo „Hapoel“ – Stambulo „Anadolu Efes“ (spalio 28 d.)
Lekšas: „Happoel“ 86:81 „Anadolu Efes“ Vaitiekūnas: „Hapoel“ 94:80 „Anadolu Efes“ Lastauskas: „Hapoel“ 89:87 „Anadolu Efes“
Madrido „Real“ – Stambulo „Fenerbahče“ (spalio 29 d.)
Lekšas: „Real“ 88:84 „Fenerbahče“ Vaitiekūnas: „Real“ 88:96 „Fenerbahče“ Lastauskas: „Real“ 82:88 „Fenerbahče“
„Dubai“ – Tel Avivo „Hapoel“ (spalio 30 d.)
Lekšas: „Dubai“ 86:83 „Hapoel“ Vaitiekūnas: „Dubai“ 85:90 „Hapoel“ Lastauskas: „Dubai“ 88:81 „Hapoel“
Stambulo „Anadolu Efes“ – Atėnų „Panathinaikos“ (spalio 30 d.)
Lekšas: „Anadolu Efes“ 80:91 „Panathinaikos“ Vaitiekūnas: „Anadolu Efes“ 87:100 „Panathinaikos“ Lastauskas: „Anadolu Efes“ 83:93 „Panathinaikos“
„Barcelona“ – „Valencia“ (spalio 30 d.)
Lekšas: „Barcelona“ 93:88 „Valencia“: Vaitiekūnas: „Barcelona“ 90:96 „Valencia“ Lastauskas: „Barcelona“ 88:89 „Valencia“
Straipsnį parengė: „UAB Amber Gaming“.
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