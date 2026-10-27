„Virtus“ italas susižeidė kelį

Italijos žiniasklaida skelbia, kad kelio traumą patyrė Tommaso Baldasso. Jam bus atlikti tyrimai, bet kol kas tikimasi, kad problema nebus rimta.
Dalyvavimas šios savaitės rungtynėse su „Žalgiriu“ ir Stambulo „Bešiktaš“ bus vertinamas diena po dienos.
Šį sezoną 27 metų 190 cm ūgio italas Eurolygoje per 11 minučių pelno 4,2 taško, atkovoja 1,6 kamuolio, atlieka 1,4 perdavimo, renka 4,4 naudingumo balo.
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