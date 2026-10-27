Adesanya nesupranta pasikeitusio Pereiros mentaliteto: „Grįžk prie savo įprasto „Chama“

Dar prieš artėjančią dvikovą A. Pereira tinklalaidėje „Connect Cast“ atskleidė, kad jei pralaimės S. Pavlovičiui, jis sugrįš atgal į pussunkio svorio kategoriją. I. Adesanya, kuriam praeityje net keturis kartus teko kartu su A. Pereira atsidurti kovinio sporto dėmesio centre – įskaitant du susitikimus UFC narve, – yra įsitikinęs, kad jo buvęs oponentas padarė kelias klaidas.
„Nesuprantu, kodėl jis sutiko priimti šią dvikovą, man tai neturi jokios prasmės, – Demetriousui Johnsonui teigė I. Adesanya. – Turiu omenyje, kad jau mačiau vaizdo įrašą, kuriame A. Pereira sako, jog pralaimėjimo S. Pavlovičiui atveju jis sugrįš į pussunkio svorio kategoriją. Man tai nepatinka. Nepatinka tai, kad jis atvirai kalba tokius dalykus. Ką po galais reiškia „jei pralaimėsiu“?“
Šie du kovotojai turi itin turtingą tarpusavio istoriją. A. Pereira laimėjo abi jų akistatas kikbokso ringe, o jam pasirašius sutartį su UFC, organizacija akivaizdžiai siekė kuo greičiau suorganizuoti jų susitikimą mišrių kovos menų narve. Tai įvyko 2022 metų lapkritį, kai „UFC 281“ turnyro pagrindinėje dvikovoje brazilas penktajame raunde techniniu nokautu įveikė I. Adesanyą. Visgi vos po penkių mėnesių, 2023 metų balandį vykusiame „UFC 287“ turnyre, I. Adesanya pasiekė saldų revanšą – jis nokautavo A. Pereirą.
Nuo to laiko sportininkai tapo gana artimi, todėl I. Adesanya pataria A. Pereirai susigrąžinti tą patį mentalitetą, kuris jį pavertė vienu sėkmingiausių ir pavojingiausių UFC kovotojų.
„Grįžk prie savo įprasto „Chama“ mentaliteto, – sakė I. Adesanya. – Visos šios nesąmonės, visas šis netikrumas – tiesiog lik prie „Chama“. „Chama“. Kodėl po paskutinės dvikovos su Cirylu Gane'u nebuvo galima tiesiog likti pussunkio svorio kategorijoje? Maniau, kad jis ten ir grįš. Tai būtų buvę logiška. Jis yra didžiulis vyrukas net ir vidutinio svorio kategorijai (iki 185 svarų arba 83,9 kg). Žmonės nekalbėjo apie jo svorio metimą tol, kol aš jo nenokautavau.“
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