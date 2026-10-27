Eurolygoje „Fenerbahče“ po įspūdingo sugrįžimo krito prieš „Valencia“

Antrą savaitę paeiliui „Fenerbahče“ pirmoje rungtynių pusėje sunkiai rinko taškus – sužaidus 17 minučių turėjo 18. Antrojo ketvirčio pabaigoje „Fenerbahče“ šiek tiek pavyko išsijudinti, bet „Valencia“ jau buvo pabėgusi – 36:25.
Po pertraukos vaizdas nesikeitė ir trečiojo kėlinio pabaigoje „Valencia“ užtikrintai kontroliavo įvykius aikštėje (60:44), bet staiga viskas apsivertė aukštyn kojomis.
Likus pusaštuntos minutės šeimininkai dar turėjo dviženklę persvarą (67:57), bet Shavonas Shieldsas sumetė 11 iš 14 „Fenerbahče“ taškų, Willas Clyburnas įsmeigė tritaškį, Wade'as Baldwinas – dvitaškį ir svečiai jau buvo priekyje – 76:75.
Netrukus T.J. Shortsas ir Sh.Shieldsas buvo nubausti techninėmis pražangomis, o „Valencia“ vijurkas ir ištraukė šeimininkus – per paskutines pustrečios minutės sumetė visas 6 baudas, o „Fenerbahče“ įstrigo puolime. Kertiniu tapo Armoni Brookso tolimas šūvis (83:78).
Herojumi tapęs T.J.Shortsas per 23 minutes surinko 23 taškus (7/12 dvit., 0/1 trit., 9/10 baud.), 3 rezultatyvius perdavimus, 10 išprovokuotų pražangų ir 26 naudingumo balus.
I.Sargiūnas žaidė 10 minučių, per kurias taškų nepelnė (0/2 trit.) ir surinko minus 2 naudingumo balus.
„Valencia“: T.J. Shortsas 23 (7/12 dvit., 9/10 baud., 10 išpr. praž., 26 naud.), Kameronas Tayloras ir Armoni Brooksas po 16, Nikola Mirotičius 12 (16 min., 6/6 dvit.).
„Fenerbahče“: Wade'as Baldwinas 19 (7/7 dvit., 23 naud.), Shavonas Shieldsas 18 (8 atk. kam., 22 naud.), Willas Clyburnas 15.
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