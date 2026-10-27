Tv3.lt prasideda „Tautos automobilio 2027“ rinkimai: už savo favoritą bus galima balsuoti kasdien

Visą mėnesį skaitytojai galės balsuoti už labiausiai patikusius jubiliejinio, 30-ojo konkurso „Lietuvos metų automobilis“ dalyvius. Šiemet pasirinkimas itin platus – dėl apdovanojimų varžosi 44 automobiliai, atstovaujantys 22 prekių ženklams.
Tarp pretendentų – kompaktiški miesto automobiliai, šeimyniniai krosoveriai, septynviečiai visureigiai, sedanai ir universalai. Skiriasi ne tik jų dydis ar paskirtis, bet ir pavaros technologijos, kainos bei gamintojų požiūris į tai, koks turėtų būti šiuolaikinis automobilis.
Ekspertų vertinimas ir vairuotojų simpatijos – ne visada sutampa
Kol „Lietuvos metų automobilio“ komisija naujus modelius bandys įvairiomis sąlygomis, vertins jų saugumą, komfortą, praktiškumą ir kitas svarbias savybes, „Tautos automobilio“ rinkimuose pagrindinį žodį tars patys vairuotojai.
Pasak Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidento Valdo Valiukevičiaus, šie du vertinimai papildo vienas kitą ir leidžia į naujus automobilius pažvelgti iš skirtingų perspektyvų.
„Mes automobilius bandome, matuojame, lyginame jų galimybes ir ieškome argumentų, kodėl vienas ar kitas modelis vertas apdovanojimo. Tačiau automobilio pasirinkimas nėra vien skaičiai techninių charakteristikų lentelėje. Žmonės turi savo poreikius, patirtį, simpatijas, ir visa tai taip pat svarbu. Todėl mums įdomu pamatyti, ar vairuotojų nuomonė sutaps su komisijos vertinimu. Kartais automobilis gali būti puikus specialistų akimis, bet didžiausių visuomenės simpatijų sulaukia visai kitas modelis“, – sako V. Valiukevičius.
Jo teigimu, šių metų rinkimai turėtų būti ypač įdomūs dėl pasikeitusios automobilių pasiūlos. Greta tradicinių gamintojų vis ryškiau matomi nauji prekių ženklai, o elektromobiliai jau seniai nebėra vien nedidelė išskirtinių modelių grupė.
Balsuoti galima kasdien – ir ne tik už vieną automobilį
Viena svarbiausių „Tautos automobilio 2027“ rinkimų ypatybių – galimybė palaikyti daugiau nei vieną favoritą.
Balsavimas tv3.lt portale vyks nuo spalio 27 iki lapkričio 27 dienos. Skaitytojai savo favoritus galės palaikyti kiekvieną dieną, o pasirenkamų automobilių skaičius nebus ribojamas.
Tai reiškia, kad galima balsuoti tiek už vieną labiausiai patikusį modelį, tiek už penkis, dešimt ar net daugiau automobilių vienu metu.
Tokia balsavimo tvarka leidžia išreikšti simpatijas skirtingiems modeliams. Vienas automobilis gali sužavėti dizainu, kitas – praktiškumu, trečias – technologijomis ar kainos ir siūlomų galimybių santykiu. Rinkėjams nereikia apsiriboti vienu pasirinkimu.
Svarbu ir tai, kad balsavimas nėra vienkartinis. Savo mėgstamus automobilius galima palaikyti kiekvieną dieną visą rinkimų laikotarpį.
Kuo šiemet stebina konkurso dalyviai?
Jubiliejinis „Lietuvos metų automobilio“ konkursas puikiai atspindi pastaraisiais metais įvykusius pokyčius automobilių rinkoje.
Dar prieš kelerius metus elektromobiliai tarp konkurso dalyvių buvo retenybė, o šiandien jie sudaro didelę dalį naujų modelių pasiūlos. Tuo pat metu rinkoje vis aktyviau konkuruoja nauji gamintojai, ypač iš Kinijos, o tradiciniai prekių ženklai plečia elektrinių ir hibridinių automobilių gamas.
Vis dėlto „Tautos automobilio“ rinkimai nėra vien technologijų ar techninių charakteristikų varžybos. Čia vienodas galimybes sulaukti visuomenės palaikymo turi tiek nedidelis miesto automobilis, tiek prabangus visureigis ar galingas elektromobilis.
Kuris modelis pelnys daugiausia simpatijų, priklausys tik nuo pačių balsuojančiųjų.
Nugalėtojas paaiškės lapkričio 28 dieną
„Tautos automobilio 2027“ rinkimai vyks lygiagrečiai su pagrindiniu „Lietuvos metų automobilio“ konkursu, kurį organizuoja Lietuvos žurnalistų autoklubas.
Kol tv3.lt skaitytojai balsuos už savo favoritus, vertinimo komisijos lauks intensyvūs automobilių bandymai. Ekspertai tikrins automobilių valdymo savybes, stabdymą, komfortą, praktiškumą, technologijas ir kitus kasdieniam naudojimui svarbius aspektus.
Daugiausia skaitytojų balsų surinkęs modelis pelnys „Tautos automobilio 2027“ titulą. Jo laimėtojas bus paskelbtas lapkričio 28 dieną per iškilmingą „Lietuvos metų automobilio 2027“ apdovanojimų ceremoniją Vilniuje.
Balsuoti už savo favoritus galima nuo spalio 27 dienos specialioje tv3.lt „Tautos automobilio 2027“ rinkimų rubrikoje.
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