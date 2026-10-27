Prieš Vėlines – sinoptikės įspėjimas dėl pavojingų orų reiškinių

Pasak sinoptikės, audringas ciklonas Boelo pamažu silpsta, o Lietuvą pasiekė ramesnė jo dalis. Tuo metu didesnę šalies dalį jau antradienio naktį pasieks anticiklono Idris.
„Tai jau vis labiau silpstančio audringo ciklono, vardu Boelo, ramesnis slėnis su šaltuoju atmosferos frontu mus pasiekė ir šiek tiek palaistė, dar ir antradienio naktį vakarinį pakraštį palaistys.
Jau antradienio naktį didesnę Lietuvos dalį su sausesniais, ramesniais, bet vėsesniais ir ūkanotais orais naktimis ir rytais pasieks anticiklono, vardu Idris (Iridis), vakarinė dalis“, – rašė E. Latvėnaitė.
Rūko tikimybė šalyje
Sinoptikės teigimu, Baltija ir toliau išliks audringesnių ciklonų įtakoje, todėl pajūryje dar pūs stipresnis pietinių krypčių vėjas. Tuo metu likusioje Lietuvos dalyje orai bus ramesni, tačiau naktimis ir rytais daug kur formuosis rūkas.
„Tik Baltija vis dar bus audringesnių ciklonų įtakoje, tad ten vis dar stipresnis pietinių krypčių vėjas pūs.
Po ramaus, sauso, naktį šaltoko ir ūkanoto trečiadienio, ketvirtadienį mus drėgnesnis ciklono slėnis pasieks, jo atmosferos fronto debesys jau šiek tiek lietaus atneš.
Ketvirtadienio naktis rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose bus dar vėsoka, kitur apniukęs dangus neleis daugiau atvėsti“, – prognozavo sinoptikė.
E. Latvėnaitė atkreipė dėmesį, kad dėl penktadienio ir savaitgalio orų prognozių modeliai kol kas nesutaria. Vienas iš galimų scenarijų – virš Baltijos ir Lietuvos užsilaikys drėgnesnis ciklono slėnis.
„Tad dangus bus apniukęs, smulkus lietus marksnos, ramiomis naktimis ir rytais rūkai ir miglos drieksis, bus vis vėsiau, ne tik naktimis, bet ir dienomis vėsi drėgmė įkyriai skverbsis, mus gins greičiau į namučius.
Tad orų prognozes teks vis tikslinti, jei pagal geresnį variantą įsitvirtins sausesnis anticiklonas, bet ir su juo rūkai ir vėsa vis dar laikysis. Kaip ir priklauso vėlyvam rudeniui“, – rašė sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, spalio 27 d., naktį ir rytą šiek tiek palis vakariniuose bei šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daugiausia pietiniuose, pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose tvyros rūkas, vietomis dirvos paviršių nubalins šarma, o temperatūra gali nukristi žemiau nulio. Pūs pietų, pietvakarių vėjas, 3–7 m/s, vakariniuose rajonuose – 6–11 m/s. Pajūryje naktį vėjo gūsiai sieks 15 m/s, dieną – 13 m/s. Naktį temperatūra bus 0–4 °C, šalčiausia pietuose, pietryčiuose ir rytuose, kur dirvos paviršiuje gali būti 0–4 laipsniai šalčio. Vakariniuose rajonuose bus 5–7 °C. Dieną oras sušils iki 11–13 °C, šilčiausia bus pajūryje.
Trečiadienį, spalio 28 d., lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur drieksis rūkas, tirščiausias jis bus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 3–7 m/s, pajūryje naktį – 7–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–4 °C, pietuose ir pietryčiuose dirvos paviršiuje gali būti 1–4 laipsniai šalčio. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose bus 5–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną oras sušils iki 12–14 °C.
Ketvirtadienį, spalio 29 d., naktį palis vakariniuose rajonuose, o rytą ir dieną kai kur trumpai palis. Naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas, vietomis migla išliks ir dieną, ypač kartu su lietumi. Vėjas bus nepastovios krypties, 4–8 m/s. Naktį rytiniuose rajonuose temperatūra sieks 1–4 °C, vakariniuose – 5–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną oras sušils iki 9–13 °C.
Penktadienį, spalio 30 d., protarpiais palis, daugiau lietaus numatoma dieną. Daug kur vėl drieksis rūkas, vietomis bus miglota net ir dieną. Vėjas bus nepastovios krypties, 3–7 m/s, pajūryje naktį pūs vakarų, o dieną – šiaurės vakarų vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–8 °C, pajūryje – 9–11 °C. Dieną bus 9–11 °C.
Šeštadienį, spalio 31 d., naktį ženklesnio lietaus nenumatoma, tačiau daug kur tvyros rūkas. Dieną vietomis gali šiek tiek palynoti, išliks miglota. Pūs nepastovios krypties vėjas, 2–6 m/s, pajūryje – šiaurinių krypčių, 5–10 m/s. Naktį temperatūra bus 1–6 °C, šalčiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Dieną oras sušils iki 7–11 °C.
Sekmadienį, lapkričio 1 d., ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur drieksis rūkas, o dieną vietomis taip pat bus miglota. Naktį pūs nepastovios krypties vėjas, 2–6 m/s, dieną – 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–6 °C, dieną – 7–10 °C.
Pirmadienį, lapkričio 2 d., tik kai kur silpnai dulksnos. Rūkas ir toliau tvyros, tirščiausias bus naktį ir rytą. Pūs nepastovios krypties vėjas, 2–6 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–6 °C, dieną – 7–10 °C.
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