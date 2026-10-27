Naujausia orų prognozė: sausi orai ilgai netruks

Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, 5–10 m/s, naktį pajūryje iki 13 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, vietomis šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje iki 11, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
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