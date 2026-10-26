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Pirkdami gėles Vėlinėms pažiūrėkite į 1 detalę: išduoda, kurios stovės ilgiau

2026-10-26 09:50 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-26 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Vėlinėms, daugelis jau rūpinasi artimųjų kapais ir ieško gėlių, kurios ne tik gražiai atrodytų, bet ir kuo ilgiau išliktų puošnios. Vieni renkasi tradicines chrizantemas, kiti – elegantiškas rožes, tačiau permainingi rudens orai gali greitai pakeisti net gražiausių žiedų išvaizdą. Lietus, vėjas ir pirmosios šalnos gėlėms tampa tikru išbandymu, todėl svarbu žinoti, į ką atkreipti dėmesį dar prieš jas įsigyjant.

Artėjant Vėlinėms, daugelis jau rūpinasi artimųjų kapais ir ieško gėlių, kurios ne tik gražiai atrodytų, bet ir kuo ilgiau išliktų puošnios. Vieni renkasi tradicines chrizantemas, kiti – elegantiškas rožes, tačiau permainingi rudens orai gali greitai pakeisti net gražiausių žiedų išvaizdą. Lietus, vėjas ir pirmosios šalnos gėlėms tampa tikru išbandymu, todėl svarbu žinoti, į ką atkreipti dėmesį dar prieš jas įsigyjant.

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„Artėjant Vėlinėms pirkėjai ieško gėlių, kurios būtų ne tik gražios, bet ir kokybiškos, kuo ilgiau išlaikytų savo dekoratyvumą. Matome, kad šiuo laikotarpiu ypač aktualios chrizantemos, tačiau žmonės renkasi ir kitus tradicinius žiedus.

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Siekiame, kad kiekvienas galėtų rasti savo poreikius atitinkančių gėlių už gerą kainą – tiek norintiems santūriai papuošti vieną kapavietę, tiek besirūpinantiems kelių artimųjų kapais. Vis dėlto svarbu prisiminti, kad gėlių išsilaikymui didelę įtaką turi ne tik jų kokybė, bet ir oro sąlygos bei tinkama priežiūra“, – sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.

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(57 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NUOTRAUKOS: Prekyba gėlėmis ir žvakėmis prieš Vėlines

Chrizantemos – puošnios, tačiau šalnoms atsparios nevienodai

Floristė Evelina Grėbliauskė pasakoja, kad chrizantemos ne veltui laikomos vienomis populiariausių Vėlinių gėlių. Jos gausiai žydi, pasižymi didele spalvų įvairove, o vėsesniu oru jų žiedai dažnai ilgiau išlaiko formą nei šiltomis dienomis.

„Chrizantemos yra puikus pasirinkimas norintiems ryškių, puošnių žiedų. Galima rinktis baltas, geltonas, bordo, violetines ar bronzines chrizantemas. Tačiau svarbu žinoti, kad ne visos jos vienodai atsparios šalčiui. Stipresnės šalnos gali pažeisti žiedus, todėl net ir sveikas augalas po šaltesnės nakties gali prarasti dalį savo grožio“, – aiškina E. Grėbliauskė.

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Anot floristės, šalčio pažeidimai ypač pastebimi ant baltų chrizantemų – jų žiedlapiai gali paruduoti, todėl augalas greičiau praranda tvarkingą išvaizdą.

Norint, kad chrizantemos džiugintų ilgiau, specialistė rekomenduoja rinktis kompaktiškus, sveikus augalus, turinčius nemažai dar neišsiskleidusių pumpurų. Tokiu atveju žiedai skleidžiasi palaipsniui, tad palankiomis sąlygomis augalas ilgiau išlieka dekoratyvus.

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„Jeigu chrizantemas planuojate ne tik palikti vazone, bet ir pasodinti į žemę, verta pasidomėti jų veisle. Kai kurios žiemai atsparios sodo chrizantemos tinkamomis sąlygomis gali peržiemoti Lietuvoje. Vis dėlto tai priklauso nuo konkrečios veislės, augimo vietos ir žiemos sąlygų“, – pažymi floristė.

O kaip dėl rožių?

Nors chrizantemos tradiciškai siejamos su Vėlinėmis, kapams puošti dažnai pasirenkamos ir rožės. Jos atrodo elegantiškai, tinka santūrioms kompozicijoms ir gali būti derinamos su kitomis sezoninėmis gėlėmis.

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Renkantis skintas rožes verta atkreipti dėmesį į žiedų būklę: ar žiedlapiai nėra parudavę, apvytę ar pažeisti. Taip pat svarbu įvertinti, kokiomis sąlygomis gėlės bus laikomos kapinėse. Atviroje, vėjuotoje vietoje ar esant stiprioms šalnoms skinti žiedai gali greičiau prarasti dekoratyvumą.

Jeigu rožės merkiamos į vazą, svarbu pasirūpinti švariu vandeniu ir stabiliai pastatyti indą, kad jo neapverstų vėjas.

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Gražiausi žiedai parduotuvėje – nebūtinai geriausias pasirinkimas

Pasak E. Grėbliauskės, viena dažniausių klaidų renkantis vazonines gėles – dėmesį sutelkti tik į jų spalvą ar dydį. Iš tiesų kur kas daugiau apie augalo būklę gali pasakyti jo lapai, pumpurai ir net vazone esanti žemė.

„Pirmiausia rekomenduoju apžiūrėti pumpurus. Jei augalas jų turi daug ir jie dar neišsiskleidę, didesnė tikimybė, kad žiedais bus galima džiaugtis ilgiau. Lapai turėtų būti tvirti, sveiki, be juodų dėmių, pageltusių plotų ar sudžiūvusių kraštų. Taip pat reikėtų vengti augalų, kurių žiedai jau parudavę, apvytę arba pradeda byrėti“, – pataria floristė.

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Ne mažiau svarbi ir žemės būklė. Ji neturėtų būti visiškai išdžiūvusi ar permirkusi, o vazone būtinos drenažo angos, kad vandens perteklius galėtų nutekėti.

Specialistė pabrėžia, kad nereikėtų painioti rudenį parduodamų dekoratyvinių augalų su tais, kurie iš tiesų pritaikyti žiemoti lauke. Graži augalo išvaizda pirkimo dieną dar negarantuoja, kad jis bus atsparus šalčiui.

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Ką daryti, kad gėlės ilgiau išliktų gražios?

Net ir tinkamai pasirinktos gėlės gali greitai prarasti dekoratyvumą, jei neatsižvelgiama į jų priežiūrą. Pasak floristės, viena svarbiausių taisyklių – nepalikti vazoninių augalų stovinčiame vandenyje.

„Rudenį dažnai lyja, todėl svarbu pasirūpinti, kad vanduo neužsistovėtų vazone. Permirkusios šaknys gali pradėti pūti, o augalas – silpti. Jeigu gėles sodinate į žemę, taip pat reikėtų pasirūpinti tinkamu drenažu“, – aiškina E. Grėbliauskė.

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Ji rekomenduoja po kelių dienų patikrinti, ar žemė neišdžiūvusi, ar augalai nepažeisti šalnų ir ar nėra vandens pertekliaus požymių.

Prieš stipresnes šalnas jautresnius augalus galima pridengti specialia neaustine sodininkystės danga, tačiau ji neturėtų spausti žiedų. Plastikinių maišų tiesiai ant augalų geriau nedėti – po jais gali kauptis kondensatas.

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„Svarbu nepamiršti, kad net ir šalčiui atsparūs augalai vazone gali nušalti lengviau nei augdami žemėje, nes jų šaknys labiau veikiamos aplinkos temperatūros. Todėl planuojant augalus palikti lauke ilgesniam laikui, verta įvertinti ne tik žiedų, bet ir šaknų apsaugą“, – primena floristė.

Kartais mažiau gėlių – gražesnis rezultatas

Renkantis gėles artimųjų kapams, svarbu atsižvelgti ir į bendrą kapavietės vaizdą. Anot E. Grėbliauskės, gausybė skirtingų spalvų ir formų ne visada sukuria harmoningą rezultatą.

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Jeigu kapavietėje jau auga nemažai augalų arba gausu dekoratyvinių elementų, specialistė rekomenduoja rinktis santūresnes kompozicijas. Tuo tarpu minimalistinėje aplinkoje galima drąsiau naudoti ryškesnius žiedus.

„Svarbiausia, kad augalai papildytų vienas kitą, o ne konkuruotų tarpusavyje. Chrizantemos gali tapti ryškiu sezoniniu akcentu, o viržiai ar nedideli spygliuočiai – suteikti kompozicijai struktūros. Nebūtina rinktis daugybės skirtingų augalų, kad kapavietė atrodytų tvarkingai ir jaukiai“, – sako E. Grėbliauskė.

Pasak floristės, jei svarbiausia ryškūs ir puošnūs žiedai per Vėlines, chrizantemos yra puikus pasirinkimas. O norint, kad kapavietė ilgiau išliktų dekoratyvi, verta pagalvoti ir apie viržius ar kitus rudens sąlygoms tinkamus augalus.

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