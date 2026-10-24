Ką rinktis kapui – skaldą, smėlį ar juodžemį? Ekspertė atskleidė dažniausią klaidą įrengiant kapavietę

„Cemety“ rinkodaros specialistė Karolina Nečiūnė laidoje „Verta žinoti“ papasakojo apie jau išnykusuias ir naujas kapų puošimo tendencijas, papasakojo ir apie būdus, kaip išsaugoti velionio atminimą.
Kapų estetikos tendencijos
„Šiuolaikiniam klientui yra svarbu, kad kapavietė atrodytų estetiškai, nebūtų perkrauta, bet būtų tvarkinga ir kad būtų lengva prižiūrėti“, – pastebėjo specialistė.
Pasak pašnekovės, dauguma žmonių dažniau renkasi skaldos, smėlio arba juodžemio dangą vietoj plokščių klojimo. Kapavietei, kuri yra plyname lauke, specialistė rekomenduoja dėti skaldą, nes ji yra lengvai prižiūrima ir ilgai palaiko estetiškumo jausmą. Tačiau jei kapavietė įrengta po medžiais, geriau rinktis smėlį ar juodžemį. Prikritę lapai, spygliai užneša purvą ant skaldos, o smėlį ar juodžemį tereikia pagrėbti, kad kapavietė vėl atrodytų tvarkingai.
Ateinant naujoms tendencijoms, kai kurios senosios pradeda keistis į modernesnes. Specialistė pastebėjo, kad paminklai po truputį tampa modernesni, mažesni, labiau minimalistiniai, nebededamos nuotraukos, ant paminklo paliekama tik pagrindinė informacija apie žmogų.
„Vėlgi, viskas keičiasi kartu su visuomene ir tos tradicijos nenyksta, bet tiesiog jos keičiasi ir randa naujus, modernesnius būdus“, – neslėpė K. Nečiūnė.
Modernūs būdai išsaugoti artimojo atminimą
Tradicijoms keičiantis, ant paminklų išgraviruoti žmonių portretai tampa QR kodo ženkliuku, kuris yra priklijuojamas prie paminklo. Ši naujovė leidžia sudėti norimą išplėstinę informaciją – atsiminimus, frazes, nuotraukas ar net vaizdo įrašus apie savo artimąjį, kuris guli toje kapavietėje.
„Tas QR atminimo ženkliukas gali atrodyti kažkoks labai technologinis dalykas, bet iš tikrųjų jo tikslas yra labai paprastas – išsaugoti žmogaus atminimą“, – sakė pašnekovė.
Pasak specialistės, QR kodukus dažniau užsisako vyresnioji karta nei jaunimas. Vyresni žmonės tikisi, kad jų anūkai galės juos taip atsiminti ir gauti atsakymus į klausimus. Laidoje Karolina net papasakojo, kad yra klientų, kurie užsako QR kodo ženkliuką savo tėvams, bet tuo pačiu metu jau ruošia ir informaciją savo kapo kodukui.
„Aš jau ruošiu informaciją, kai aš numirsiu, jūs įkelsite, čia anūkams viskas pasakyta, perduota“, – kliento žodžius perpasakojo Karolina.
Pašnekovė taip pat papasakojo apie atminimo medelius. Anot jos, įsigijus atminimo medelį, velionio memoriale yra uždegama skaitmeninė žvakutė ir yra pasodinamas medelis paskirtame miško plote. Jų tikslas yra plėsti Lietuvos miškus, taip kartu yra pagerbiamas ir mirusysis.
„Taip, mes jų (pasodintų medžių) nežymime, nes vėlgi, kaip ir minėjau, tai yra miško plotas, bet žmogus pasodina medį atminimui“, – aiškino K. Nečiūnė.
Visą pokalbio ištrauką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.
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