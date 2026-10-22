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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Išdavė 1 populiariausią gėlę, kurią lietuviai šluoja prieš Vėlines: tai ne viržiai

2026-10-22 13:20 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-22 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Vėlinėms, gėlių stendus Lietuvoje pamažu užpildo rudeninės gėlės, pirmiausia – chrizantemos.

Pirkėjai (bendrovės nuotr.)
GALERIJA (16)

Artėjant Vėlinėms, gėlių stendus Lietuvoje pamažu užpildo rudeninės gėlės, pirmiausia – chrizantemos.

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Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovė atskleidė, kokiais augalais tautiečiai puošia artimųjų kapus, palygino skirtingus Baltijos šalių gyventojų pasirinkimus – jei Lietuvoje chrizantema vis dar asocijuojasi su kapų gėle, tuo metu Latvijoje jos nevengiama dovanoti ir vestuvių proga.

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Chrizantemos – vis dar populiariausias pasirinkimas

Jolanta Šotik, minėto prekybos tinklo prekių kategorijos vadovė, atsakinga už gėlių ir sodinukų pirkimą, dalijasi, kad metai ir metų nenuginčijamas tautiečių populiariausias pasirinkimas artėjant Vėlinėms yra chrizantemos.

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Nors anksčiau pirkėjai jas rinkdavosi klasikines, smulkiažiedes, dabar šis įprotis pamažu keičiasi. Vietoje kelių mažų augalų vis dažniau pasirenkama viena stambesnė, išraiškingesnė, gausiau žydinti chrizantema.

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„Didelis augalas tampa atskira kompozicija ir akcentu, be to, vieną gėlę patogiau ir nuvežti, ir prižiūrėti, lyginant su keliuose vazonėliuose esančiomis mažesnėmis chrizantemomis. Šią tendenciją pastebėjome jau pernai, panašu, kad ji neblėsta ir šiemet“, – pasakoja J. Šotik.

Pasak jos, kartu plečiasi ir chrizantemų įvairovė – greta tautiečiams įprastų rūšių daugėja skirtingų spalvų viename vazone, neįprastos formos žiedų ir rečiau Lietuvoje sutinkamų veislių chrizantemų:

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„Prieš Vėlines išaugant chrizantemų paklausai, svarbi tampa ir vietinė produkcija – nemažą dalį vazoninių chrizantemų šiuo laikotarpiu užaugina būtent Lietuvos ūkiai.

Trūkstamą kiekį atsivežame iš Lenkijos bei Nyderlandų, o skintos chrizantemos taip pat atkeliauja ir iš kelių kitų šalių, kad šiuo trumpu, tačiau itin intensyviu sezonu išlaikytume jų pasiūlą.“

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Baltijos šalių gyventojai gėles renkasi ne vienodai

J. Šotik paneigia įsitikinimą, kad gėles pirkėjai skirtingose šalyse daugmaž renkasi vienodai ir tendencijos yra panašios. Vien pažiūrėjus į Baltijos šalių kaimynus, išryškėja ir įdomių skirtumų.

„Kalbant ne tik apie chrizantemas, bet ir apskritai gėles, pavyzdžiui, Lietuvoje mėgstamos sodriai raudonos, geltonos, violetinės ar ryškiai rožinės gėlės, o pastelinės spalvas pasirenkamos kur kas rečiau nei jos aktualios Estijos gyventojams.

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Mūsų kaimynai latviai dažnai gėles perka pagal nacionalinę vėliavą – raudonos ir baltos spalvų, o konkrečiai chrizantemų nevengia dovanoti ir vestuvių proga.

Tarp įpročių skiriasi ir dovanojamų gėlių puokščių dydžiai: jei Estijoje populiaresnės mažesnės ir santūresnės puokštės, mūsų šalyje pastaraisiais metais ryškėja gausių puokščių didėjimo tendencija“, – skirtumus vardija J. Šotik.

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Puošiant artimųjų kapus augalais, populiarūs išlieka ir viržiai – jų galima tinklo parduotuvėse rasti taip pat įvairių dydžių ir skirtingų spalvų bei formų. Apskritai Vėlinėms artėjant auga lauko sąlygoms tinkamų, ilgiau dekoratyvumą išlaikančių vazoninių augalų paklausa.

„Pasiruošimas Vėlinėms itin priklauso nuo orų. Pavyzdžiui, matome, kad kuo ilgiau išlieka šilti orai, tuo vėliau žmonės pradeda tvarkyti kapus ir pirkti chrizantemas.

Šiemet orai gana vėsūs, tad stebime, kad pirkėjai pasiruošimo Vėlinėms labai nenutolino – jau renkasi gėles puošti artimųjų kapus“, – priduria J. Šotik.

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