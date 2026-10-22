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Vilnius ruošiasi Vėlinėms: prie kapinių įvedami eismo ribojimai

2026-10-22 13:34 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-22 13:34
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Artėjant Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms, prie Vilniaus mieste esančių kapinių įvedami eismo organizavimo pakeitimai, taip pat dažniau kursuos viešasis transportas.

Kapinės BNS Foto
GALERIJA (5)

Artėjant Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms, prie Vilniaus mieste esančių kapinių įvedami eismo organizavimo pakeitimai, taip pat dažniau kursuos viešasis transportas.

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Viešąją tvarką kapinių prieigose prižiūrės ir srautų reguliavimu rūpinsis tiek savivaldybės, tiek policijos pareigūnai. Eismo dalyvių prašoma būtų atidiems, laikytis kelių eismo taisyklių ir eismo reguliuotojų nurodymų.

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Kaip keisis eismo organizavimas?

Nuo spalio 24 d., šeštadienio, iki lapkričio 2 d., pirmadienio, Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose šalia autobusų, apsisukimo žiedų, kapinių įėjimo vartų automobiliams bus draudžiama sustoti ir/ar stovėti.

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Primename, kad nuo Žirnių gatvės link Liepynės kapinių vedančioje gatvėje automobilių stovėjimas draudžiamas visus metus.

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Spalio 31–lapkričio 2 dienomis Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose eismas bus nukreipiamas apylankų maršrutais.

Transporto eismas į Rokantiškių kapines iš Stepono Batoro g. bus nukreiptas per Naująją Vilnią Viršupio, A. Kojelavičiaus, Šiaurės, Uosių, Kalno ir Rokantiškių gatvėmis. Automobilius bus galima statyti aikštelėse ir kelkraščiuose, kur jie nekliudo eismui ir nėra automobilių statymą draudžiančių kelio ženklų. Atkarpoje ties Rokantiškių kapinėmis eismas vyks viena kryptimi (link Viršupio gatvės), sudarant galimybę pravažiuoti maršrutiniams autobusams.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vėlinių laikotarpiu prie sostinės kapinių įvedami eismo ribojimai

Vengiant didelių spūsčių susidarymo, į Kairėnų kapines rekomenduojama važiuoti nuo Nemenčinės plento pusės. Iš Kairėnų gatvės transporto priemonės bus kreipiamos apylanka per Šilėnų gatve. Atkarpoje ties Kairėnų kapinėmis eismas vyks viena kryptimi (į šiaurę), sudarant galimybę pravažiuoti maršrutiniams autobusams.

SVARBU. Į Karveliškių kapines rekomenduojama atvykti iš Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos pusės, vengiant įprastai kur kas labiau transporto priemonių spūsties paveikto maršruto iš Pilaitės prospekto pusės. Eismas pro Karveliškių kapines vyks viena kryptimi: nuo A. Mickevičiaus gatvės link kapinių bus galima važiuoti tik Naujosios gatve, o išvažiuoti – tik Karveliškių gatve. Karveliškių gatvėje bus leidžiamas dvipusis maršrutinių autobusų eismas.

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Lapkričio 1 d. Ąžuolyno gatvėje, ties Saltoniškių kapinėmis, bus draudžiamas transporto eismas, išskyrus viešojo transporto eismą. Įvažiuoti į šalia kapinių esančią stovėjimo aikštelę bus galima tik iš Ozo gatvės.

Vėlinių laikotarpiu – dažnesnis viešasis transportas

Artėjant Vėlinėms, Vilniuje dažninami viešojo transporto reisai maršrutuose, kuriais patogu pasiekti kapines.  

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Spalio 24–25 d. dažniau kursuos 2, 7, 37, 38, 63, 114 ir 115 maršrutų autobusai bei 2, 7, 16 ir 19 maršrutų troleibusai.  

Spalio 26–30 d., darbo dienomis, papildomi reisai numatyti 2, 37 ir 63 autobusų maršrutuose.  

Vėlinių savaitgalį, spalio 31–lapkričio 2 d., taip pat bus dažninamas 2, 7, 37, 38, 63, 114 ir 115 maršrutų autobusų bei 2, 7, 16 ir 19 maršrutų troleibusų judėjimas.

Apie papildomus pasikeitimus bus informuojama, tvarkaraščius galima svetainėse judu.lt ir stops.lt. Viešąjį transportą realiu laiku sekite JUDU virtualioje švieslentėje čia.

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