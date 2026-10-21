Kapinėse dirbanti Karolina apie nutylimą pusę: „Turi lipti ir žinai, kad žmogus palaidotas prieš mėnesį“

Naujienų portalo tv3.lt laidoje viešėjusi „Cemety“ rinkodaros specialistė Karolina Nečiūnė dalijasi praktiniais patarimais, kaip nesudėtingai sutvarkyti giminaičių kapus, nepatiriant didesnių išlaidų:
„Tvarkymas kiekvienam žmogui yra individualus dalykas, bet vėlgi, šiuo metu vyrauja paprastumas, tad galbūt geriau uždegti ne 20 mažyčių, o kelias, bet didesnes, ilgiau degančias žvakes. Pasirinkti augalus, kurie ilgiau žaliuotų ir estetiškiau atrodytų – gyvas gėles patarčiau dėti turint galimybę sugrįžti, nes kapinėse egzistuojame ne tik mes, ne tik dūšelės, bet ir gyvūnai, kurie labai mėgsta rožes ir kitas gėlytes. Siūlau tai apsvarstyti, nes pasitaiko, kad ateini prie kapavietės, o ten visos gėlės nuvalgytos ir paliktas šiukšlynas, tokių atvejų tikrai būna“, – akcentuoja K. Nečiūnė.
Pati kasdien kapinėse besilankanti ir jas artimųjų prašymu tvarkanti bei prižiūrinti laidos viešnia pasakoja, kad darbas tokioje aplinkoje kartais sukelia ir dviprasmiškus jausmus:
„Iš tikrųjų kiekvienos, ypač kaimo, kapinės turi kažkokią tą savo energetiką – būna, įeini ir norisi kuo greičiau iš ten išeiti, o kartais gali prie tos kapavietės lėtai daryti savo darbus ir su tokiu palengvėjimu išeiti. Žinoma, labiausiai įstringa kapai ir labiau sureaguoji, kai matai vaiką, savo amžiaus palaidotą žmogų. Natūraliai kyla klausimai, kas galėjo nutikti.
O kai skaitmenini kapavietes, jas fotografuoji, nė iš šio, nė iš to, kolegė pasakojo, pradedi melstis. Pavyzdžiui, aš visą laiką, ypač jeigu tvarkoma yra po laidojimo kapavietė, o dar sudėtinga, kai turi lakią fantaziją, mintyse atsiprašau, nes turi lipti ir žinai, kad žmogus palaidotas prieš mėnesį, prieš porą, lipi kažkur ant rankų ar ant galvos, tai tas dalykas natūraliai ateina, nes ne visada pavyksta tą mygtuką išjungti, kad darbas lieka darbu ir viskas“, – pabrėžia pašnekovė.
Daugiau apie tai, kas dažniausiai kreipiasi su prašymu padėti sutvarkyti artimųjų kapus, kiek tai kainuoja, kokios naujovės atsiranda šalies kapinėse, ką reiškia ant paminklų vis dažniau matomi skaitmeniniai kodai, kurias tradicijas lietuviai ima užmiršti bei kada neverta rinktis akmens plokštės – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:25 Temos ir pašnekovės pristatymas
01:05 Kas prašo už pačius sutvarkyti artimųjų kapus
03:35 Kiek kainuoja kapaviečių priežiūra
05:52 Ką rinktis: skaldą, smėlį, akmens plokštę, juodžemį, o gal žolę?
08:49 Rekomendacijos rudeniui ir prieš Vėlines
09:54 Dirbtinių gėlių puokščių populiarumas ir tradicijos
12:33 Naujovės ant paminklų – kam tie QR kodukai?
15:04 Senjorai prieš ar už technologijas?
18:54 Atminimo medelis – kas tai?
20:47 Prietarai ir elgesio taisyklės lankantis kapinėse
22:45 Vidiniai jausmai vaikštant tarp kapų ir pagarba palaidotiesiems
23:10 Atsakė, kaip surasti, jei pamiršote, kur palaidoti giminės
24:25 Velionių registras: viename kape randa net kelis žmones
28:46 Sutvarkytą kapą fotografuoja ir siunčia įvertinti – prašo viską pakeisti?
30:05 Praktiniai patarimai prieš Vėlines: ilgiau žaliuojantys augalai ir gyvūnų grėsmė
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
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