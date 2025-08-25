kalendorius - 2026 gruodžio 6d.
Gruodžio 6 diena yra 340-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 341-oji. Iki metų pabaigos lieka 25 dienos.
Gruodžio 6-oji taip pat yra žinoma kaip Arklių diena. Lietuvoje arklys yra ypatingas gyvūnas, glaudžiai susijęs su žmogaus gyvenimu. Arkliai ne tik padėdavo atlikti lauko darbus, bet ir buvo pagrindiniai palydovai kare. Žiemą, kai upės užšaldavo, miškingose vietovėse tapdavo lengviau keliauti kariuomenei, todėl daugelis karų LDK vyko būtent šiuo metų laiku. Žirgas, kaip ištikimas palydovas, dažnai personifikuojamas liaudies dainose ir apdainuojamas. Karys ir žirgas tarsi susiliedavo į vieną vienetą. Iš tokio glaudaus ryšio kilo graikų ir romėnų mitai apie kentaurus. Krikščionys arklių globėju laiko šv. Mikalojų, kurio diena šiandien minima Bažnyčioje.