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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paklausus, kiek lietuviai išleidžia pinigų savo kapams, išklojo atvirai: „Tuščia erdvė nėra...“

2026-09-18 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Deimantė Stanevičiūtė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kapavietės tvarkymas šiandien gali kainuoti nuo kelių šimtų iki dešimčių tūkstančių eurų, o galutinei sumai įtakos turi ne tik pasirinktas akmuo, bet ir visa kapavietės konstrukcija bei dizaino sprendimai. Vieni artimieji renkasi skaldelę ir augalus, kiti – granito plokštes, treti ieško tarpinio varianto, kuris būtų ir estetiškas, ir nereikalautų daug priežiūros. 

Paklausus, kiek lietuviai išleidžia pinigų savo kapams, išklojo atvirai: „Tuščia erdvė nėra...“ (nuotr. 123rf.com, BNS)
GALERIJA (5)

Kapavietės tvarkymas šiandien gali kainuoti nuo kelių šimtų iki dešimčių tūkstančių eurų, o galutinei sumai įtakos turi ne tik pasirinktas akmuo, bet ir visa kapavietės konstrukcija bei dizaino sprendimai. Vieni artimieji renkasi skaldelę ir augalus, kiti – granito plokštes, treti ieško tarpinio varianto, kuris būtų ir estetiškas, ir nereikalautų daug priežiūros. 

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Ne mažiau svarbu apgalvoti, kaip kapavietė atrodys po kelerių metų ir kiek laiko artimieji galės skirti jos priežiūrai. Kapų tvarkymo ir priežiūros paslaugų įmonės „Memorus“ direktorė ir kapų dizainerė Eglė Balčiūnienė naujienų portalui tv3.lt pasakoja, kokius sprendimus renkasi žmonės, kiek jie gali kainuoti ir kur galima sutaupyti neprarandant estetikos.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kapavietės tvarkymas

Kapavietės gali kainuoti nuo kelių šimtų iki 10 tūkst. eurų

Pasak E. Balčiūnienės, šiandien galima išskirti tris pagrindines kapaviečių sutvarkymo kryptis – birių dangų, kietos akmens dangos ir apželdinimo sprendimus. Praktikoje jie dažnai derinami tarpusavyje, nes toks variantas leidžia geriausiai subalansuoti estetiką, kainą ir priežiūrą.

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„Skaldelė ar kita biri danga yra vienas universaliausių ir ekonomiškesnių pasirinkimų. Ji leidžia kurti įvairias kompozicijas, derinti skirtingas spalvas, įkomponuoti augalus ar akmens bei metalo akcentus.

Tinkamai paruošus pagrindą, naudojant geotekstilę ir atskyrimus tarp skirtingų dangų, tokiai kapavietei priežiūros reikia palyginti nedaug“, – aiškina kapų dizainerė.

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Vis dėlto tokia kapavietė nėra visiškai be priežiūros – laikui bėgant gali atsirasti lapų, samanų, pavienių piktžolių, skaldelę gali tekti papildyti ar išlyginti. Norintiems daugiau natūralumo, pasak specialistės, galima rinktis apželdintą kapavietę.

Tačiau augalams reikia daugiau dėmesio – juos būtina laistyti, ravėti, genėti, o kartais ir persodinti ar atnaujinti. Todėl toks sprendimas labiausiai tinka tiems, kurie kapavietę gali reguliariai aplankyti ir prižiūrėti.

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„Kieta granito danga dažniausiai pasirenkama tada, kai norima minimalistinės, tvarkingos kapavietės ir kuo mažiau augalų priežiūros. Tai brangesnis sprendimas, nes kainą sudaro ne tik pats granitas, bet ir konstrukcija, pamatai, pjovimas, apdirbimas bei montavimas“, – sako E. Balčiūnienė.

Jos teigimu, granito kapavietės įrengimas gali prasidėti maždaug nuo 1 tūkst. eurų, o renovuojant ar įrengiant sudėtingesnę kapavietę iš naujo kaina gali siekti ir 10 tūkst. eurų bei daugiau.

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Tuo metu kapavietės su biriomis dangomis ir želdiniais dažniausiai gali būti sutvarkomos maždaug už 450-1 tūkst. eurų, priklausomai nuo kapavietės dydžio, pasirinktų medžiagų, augalų ir darbų apimties.

Atskleidė, kokių kapaviečių nori lietuviai

Ne mažiau svarbus ir pats kapavietės dizainas. Pasak specialistės, viena dažniausių klaidų – noras vienoje vietoje panaudoti kuo daugiau skirtingų elementų.

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„Čia galioja labai panaši taisyklė kaip ir kuriant interjerą: gražus daiktas dar nereiškia, kad jų turi būti daug“, – sakė E. Balčiūnienė.

Jos teigimu, žmonės kartais vienoje kapavietėje nori ir didelio paminklo, ir kelių vazų, žvakidžių, skulptūrėlių, gėlių, dekoratyvinės skaldelės, kelių akmens spalvų bei įvairių ornamentų. Tuomet atskiri gražūs elementai pradeda konkuruoti tarpusavyje, o pati kapavietė praranda vientisumą.

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Todėl specialistė rekomenduoja vadovautis principu „mažiau, bet geriau“: „Vienas pagrindinis akcentas, keli jį papildantys elementai ir vientisa augalų kompozicija dažnai sukuria daug stipresnį rezultatą nei daugybė dekoracijų“.

Svarbu ir tai, kad kapavietėje nebūtų per daug skirtingų spalvų bei medžiagų. Pavyzdžiui, gali pakakti pilko granito, žalios augalų spalvos ir juodo metalo detalės.

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„Tuščia erdvė nėra nebaigtumas – ji yra dizaino dalis“, – pabrėžia kapų dizainerė.

Kaip sutaupyti ir vis tiek turėti gražią kapavietę?

Ribotas biudžetas, pasak E. Balčiūnienės, nereiškia, kad kapavietė turi atrodyti pigiai. Vienas pagrindinių būdų sutaupyti – nesistengti visko įrengti iš karto.

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Anot jos, jeigu pasirenkama ne ištisinė granito danga, kapavietę galima įsirengti etapais. Pirmiausia pasirūpinti pamatu ir konstrukciniu pagrindu, vėliau įrengti granito tvorelę bei paminklą, o kapo vidų sutvarkyti pasirinkus skaldelę, kitą birių medžiagų dangą ar želdinius.

„Ribotas biudžetas nereiškia, kad kapavietė turi atrodyti pigiai. Svarbiausia – nebandyti sutaupyti perkant kuo daugiau pigių daiktų ir nebandyti visko padaryti vienu metu“, – pabrėžia ji.

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Taupyti, specialistės teigimu, reikėtų ne kokybės, o nebūtinų elementų sąskaita. Pamatas, konstrukcija, montavimo technologija ir medžiagų kokybė yra tos vietos, kuriose taupyti nereikėtų. Tuo metu dekoratyvinių elementų kiekį galima mažinti beveik nepakenkiant estetikai.

„Geriau turėti vieną proporcingą paminklą, vieną kokybišką vazą, vieną žvakidę, kelis gerai parinktus daugiamečius augalus ir tvarkingai įrengtą dangą, nei daugybę pigių dekoracijų, kurios tarpusavyje konkuruoja“, – sako E. Balčiūnienė.

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Ji priduria, kad sutaupyti galima ir pasirinkus daugiamečius, lėčiau augančius bei konkrečiai vietai pritaikytus augalus. Tokiu atveju sumažėja ne tik išlaidos, bet ir kapavietės priežiūros poreikis.

Dar vienas variantas – išsaugoti tai, kas kapavietėje jau yra. Ji priduria, kad atnaujinant kapavietę dalį esamo paminklo ar akmens galima panaudoti naujame sprendime. Taip sumažinamos išlaidos ir kartu išsaugoma kapavietės istorija.

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Kapavietė neturi būti brangiausia

E. Balčiūnienė pabrėžia, kad kuriant kapavietę nereikėtų aklai kopijuoti kaimyninių kapų ar vaikytis madingiausių sprendimų. Kapavietė gali derėti su aplinka, tačiau kartu išlikti individuali.

Pasak jos, net vienas subtilus, su išėjusiu žmogumi susijęs elementas gali suteikti kapavietei daugiau prasmės nei daugybė dekoracijų.

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„Jeigu žmogus visą gyvenimą augino bijūnus, būtent bijūnas jo kapavietėje gali būti daug prasmingesnis nei bet kuri „tradicinė kapinių gėlė“, – sako specialistė.

Jos manymu, gražiausias simbolis yra tas, kuris turi asmeninį ryšį su žmogumi.

„Man gražiausias simbolis yra tas, kuris tarsi pasako: „Aš tave pažįstu. Aš prisimenu, kas buvai“, – kalba E. Balčiūnienė.

Galiausiai, jos teigimu, svarbiausia ne tai, kiek pinigų išleidžiama kapavietei, o kaip apgalvojamas visas sprendimas.

„Graži kapavietė nėra ta, kuri kainuoja daugiausia. Graži yra ta, kurioje yra aiški mintis, proporcija, kokybiškai atliktas darbas ir jaučiamas ryšys su žmogumi, kurį joje prisimename“, – apibendrina kapų dizainerė.

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