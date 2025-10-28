Pirkdami chrizantemas štai ką patikrinkite: stovės daug ilgiau

Vis tik pasirinkti tinkamą rūšį nėra lengva, nes ne kiekvienas augalas išgyvena lapkričio šalčius, rašoma fakt.pl.
Perkant chrizantemas Vėlinėms mes vadovaujamės ne tik gėlių spalva ar dydžiu, bet ir jų atsparumu vėjui, lietui bei šalčiui.
Verta žinoti, kurios rūšys yra ypač atsparios ir ilgai išlieka šviežios, o kurios, nepaisant gražios išvaizdos, greitai nuvysta.
Toliau pateikiamos penkios populiariausios chrizantemų rūšys, jų privalumai ir trūkumai.
Stambiažiedė chrizantema Vėlinėms – ji išgyvens pirmąsias šalnas ir vėją
Tai neabejotina gėlių karalienė. Jos dideli, pilni žiedai – balti, geltoni arba violetiniai – gali išlaikyti puikią išvaizdą iki trijų savaičių, jei temperatūra ilgą laiką nenukrinta žemiau nulio.
Tai patvariausia chrizantemų rūšis, idealiai tinkanti kapinėms, kur sąlygos gali keistis, ypač lapkričio mėnesį.
Privalumai:
- išskirtinis ilgaamžiškumas ir atsparumas šalčiui,
- dydis,
- turtinga spalvų paletė.
Trūkumai:
- praktiškai nėra, nors dėl didelių žiedynų augalai yra sunkesni ir jiems gali prireikti stabilesnio vazonėlio.
Mažais žiedais žydinčios chrizantemos – kuklios, mažiau atsparios
Mažais žiedais žydinčios chrizantemos vilioja savo žavesiu ir, palyginti, prieinamomis kainomis.
Jos sudaro tankias mažų žiedų grupes, kurios iš tolo atrodo kaip spalvingi kamuoliai. Deja, jos yra mažiau atsparios vėjui ir lietui, todėl po kelių dienų kapinėse gali prarasti savo išvaizdą.
Privalumai:
- maža kaina,
- didelis spalvų pasirinkimas,
- dekoratyvi, kompaktiška forma.
Trūkumai:
- drėgname ore greičiau nuvysta,
- dažnai neišgyvena pirmųjų šalnų.
Korėjos chrizantema – graži, bet kaprizinga
Korėjos veislės džiugina originaliomis gėlių formomis ir spalvų gausa – nuo švelnių pastelinių iki intensyvių raudonų.
Deja, jų gyvenimo trukmė yra ribota, ypač esant dideliems temperatūros svyravimams. Tad šis pasiūlymas labiau tinka tiems, kurie dažniau lanko kapus ir gali po kelių dienų pakeisti gėles.
Privalumai:
- įspūdingos gėlės,
- originalios spalvos ir formos.
Trūkumai:
- prastas atsparumas šalčiui,
- greitas šviežumo praradimas drėgnomis oro sąlygomis.
Kinų chrizantema – gražus, tačiau šalčio neatlaikantis augalas
Kinų chrizantema yra klasikinis augalas su elegantiškomis, lieknomis gėlėmis, kuris ypač gerai atrodo namuose arba puokštėje.
Deja, lauke jis neauga gerai, yra jautrus žemai temperatūrai ir vėjui. Pakanka kelių šaltesnių dienų, kad imtų kristi žiedlapiai
Privalumai:
- elegantiška, klasiška gėlė,
- platus pastelių atspalvių asortimentas.
Trūkumai:
- mažas atsparumas oro sąlygoms,
- greitai nuvysta kapinėse.
