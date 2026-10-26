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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia orų prognozė: štai kas laukia Lietuvoje artimiausiomis dienomis

2026-10-26 17:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-26 17:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti orai, daug kur palijo, vietomis gana skambiai. Artimiausią naktį vyraus debesuotas dangus, bet pragiedrulių irgi pasitaikys. Vietomis palis, kai kur suboluos rūkas; diena bus menkai debesuota, saulėta, dėl to lietaus negali būti, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti orai, daug kur palijo, vietomis gana skambiai. Artimiausią naktį vyraus debesuotas dangus, bet pragiedrulių irgi pasitaikys. Vietomis palis, kai kur suboluos rūkas; diena bus menkai debesuota, saulėta, dėl to lietaus negali būti, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

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Anot jo, ciklono pakraščiu Lietuvos link pasuko santykinai šiltas oras iš pietvakarių. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 4 – 6, šalies vakaruose iki 8 – 10 laipsnių, kur nors gali pasitaikyti ir menka šalna, rytoj dieną oras sušils iki 11 – 13 laipsnių šilumos.

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„Kitaip tariant, rytoj numatomi išties neblogi orai. Naktį vietomis, labiausiai tikėtina jog šalies vakaruose trumpai ir negausiai palis, diena šviesi, saulėta, lietaus nebu“, – sako N. Šulija.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Naktį kai kur rūkas. Oras naktį atvės iki 4 – 6, šalies vakaruose 8 – 10 laipsnių, kur nors galima menka šalna, dieną šils iki 11 – 13 laipsnių šilumos.

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Trečiadienio naktį vyraus giedras dangus, dieną debesuotumas permainingas, bet lietaus nenumatoma. Naktį atvės iki 5 – 7 laipsnių, bet tikrai bus ir šalnų, dieną vėl šils iki 11 – 13 laipsnių šilumos.

Orų prognozė

O jau ketvirtadienį per Lietuvą slinks storesni debesys, ir naktį, ir dieną vietomis palis, bet ir trumpai, ir negausiai. Naktį atvės iki 6 – 8, prie jūros iki 11 laipsnių, dieną vėl iki 11 – 13 laipsnių šilumos.

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„Ką gi, atsižvelgiant į tai, kad kalendoriuje spalio pabaiga, galima sakyti, kad orai artimiausiomis dienomis bus tiesiog puikūs. Savaitės pabaiga ne tokia graži, vyraus debesuoti orai, pakrapnos beveik nepastebimas lietutis, bet tik tiek“, – įspėja sinoptikas.

Visą N. Šulijos orų prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

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