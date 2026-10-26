Naujausia orų prognozė: štai kas laukia Lietuvoje artimiausiomis dienomis

Anot jo, ciklono pakraščiu Lietuvos link pasuko santykinai šiltas oras iš pietvakarių. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 4 – 6, šalies vakaruose iki 8 – 10 laipsnių, kur nors gali pasitaikyti ir menka šalna, rytoj dieną oras sušils iki 11 – 13 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rytoj numatomi išties neblogi orai. Naktį vietomis, labiausiai tikėtina jog šalies vakaruose trumpai ir negausiai palis, diena šviesi, saulėta, lietaus nebu“, – sako N. Šulija.
Naktį kai kur rūkas. Oras naktį atvės iki 4 – 6, šalies vakaruose 8 – 10 laipsnių, kur nors galima menka šalna, dieną šils iki 11 – 13 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį vyraus giedras dangus, dieną debesuotumas permainingas, bet lietaus nenumatoma. Naktį atvės iki 5 – 7 laipsnių, bet tikrai bus ir šalnų, dieną vėl šils iki 11 – 13 laipsnių šilumos.
Orų prognozė
O jau ketvirtadienį per Lietuvą slinks storesni debesys, ir naktį, ir dieną vietomis palis, bet ir trumpai, ir negausiai. Naktį atvės iki 6 – 8, prie jūros iki 11 laipsnių, dieną vėl iki 11 – 13 laipsnių šilumos.
„Ką gi, atsižvelgiant į tai, kad kalendoriuje spalio pabaiga, galima sakyti, kad orai artimiausiomis dienomis bus tiesiog puikūs. Savaitės pabaiga ne tokia graži, vyraus debesuoti orai, pakrapnos beveik nepastebimas lietutis, bet tik tiek“, – įspėja sinoptikas.
Visą N. Šulijos orų prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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