Sinoptikė įspėja: štai kada ir kur temperatūra kris žemiau nulio

Pasak sinoptikės, ciklonui keliaujant šiauriau, didesnę Europos dalį pasieks ramesni orai, kuriuos lems stiprėjantis anticiklonas Idris. Lietuvoje taip pat palaipsniui įsivyraus sausesni orai.
„Uraganas, vardu Boelo šiaurinę Europos dalį labai stipriais ar uraganiniais vėjais gąsdinęs, lietumi laistęs ir dideles bangas šiaušęs, mus pasiekė savo ramesne, pietrytine dalimi.
Tad mums vėl pasisekė, tik pajūris vėl labiausiai kentėjo, dar ir pirmadienį kentės.
Jau šį vakarą pajūrį pasiekę šaltojo atmosferos fronto debesys tolyn į rytus keliaus, palaipsniui visus laistys“, – rašė E. Latvėnaitė.
Anot sinoptikės, pirmadienį lietus daugiausia lankysis rytiniuose šalies rajonuose ir pajūryje.
„Rytą ir dienos pradžioje daugiau lis rytiniuose rajonuose ir pajūryje. Pajūryje, labiau tikėtina Kuršių nerijoje, rytą ir dieną perkūnija gali sudundėti“, – prognozavo ji.
Nuo antradienio Lietuvoje orai ims rimti. Tiesa, kartu į šalį skverbsis vis vėsesnis oras iš šiaurės ir šiaurės vakarų.
„Kadangi ciklonas keliaus šiauriau, tad didesnės Europos dalies jis neužkabins, ten stiprės sausesnis, ramesnis anticiklonas, vardu Idris.
Dalį Lietuvos jis savo ramesne vakarine, pietvakarine dalimi pasieks, tik pajūryje vis dar kiek stipresnis vėjas pūs.
Vis vėsesnis oras iš šiaurės, šiaurės vakarų brausis, tad giedresnės ir ramesnės antradienio ir trečiadienio naktys bus jau gerokai vėsesnės, ypač rytinėje ir pietinėje Lietuvos pusėje – čia vėl neigiamų temperatūrų dirvos paviršiuje sulauksim“, – teigė sinoptikė.
Pasak E. Latvėnaitės, antradienį vakariniuose šalies rajonuose dar gali trumpai palyti, o pajūryje – nugriaudėti perkūnija. Trečiadienį naktimis ir rytais daug kur tvyros rūkas, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose dirvos paviršių gali pasiekti šalnos.
„Antradienio naktį dar šiek tiek palis vakariniuose rajonuose, pajūryje dar gali ir perkūnija paburbėti, dieną jau be lietaus.
Sausas, ramus bus ir trečiadienis, o ketvirtadienį ir penktadienį per Baltiją ir Lietuvą vėl turėtų atmosferos fronto debesys keliauti, bet tik šiek tiek palaistys, bus kiek šilčiau“, – rašė sinoptikė.
Sinoptikės teigimu, nurimus vėjui, naktimis ir rytais, o kai kur ir dienomis, tvyros rūkas. Dėl drėgmės ir žemesnės temperatūros rudeniška vėsa bus juntama net ir dienos metu.
„Pagal dabartinius duomenis savaitgalis ir šventinis pirmadienis bus jau sausesni ir vis labiau vėsesni – naktimis ne tik dirvos paviršiuje (5 centimetrai), bet ir ore (2 metrai) aukštyje neigiamų oro temperatūrų sulauksim.
Vėjams nurimus nuo antradienio naktimis ir rytais, o savaitgalyje ir didesnę dienos dalį rūkai tvyros, tad net ir dienomis drėgna vėsa skverbsis ir gins į šiltus namučius“, – prognozavo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, spalio 26 d., naktį lietaus debesys iš vakarų slinks į rytus. Rytą daugiau lis rytiniuose rajonuose, o vakariniame šalies pakraštyje trumpai palis, galima perkūnija ar nedidelės ledo kruopos. Dieną protarpiais lis daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, Kuršių nerijoje gali nugriaudėti perkūnija. Naktį pūs pietų vėjas, 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 14 m/s, pajūryje – 15–18 m/s. Dieną pūs pietų, pietvakarių vėjas, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra bus 7–9 °C, dieną – 9–12 °C.
Antradienį, spalio 27 d., naktį ir rytą šiek tiek palis vakariniuose bei šiaurės vakariniuose rajonuose, vėliau lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą rytinėje bei pietinėje šalies dalyje tvyros rūkas. Pūs pietų, pietvakarių vėjas, 4–8 m/s, dieną pajūryje – 7–12 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–4 °C, pietiniuose, pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje gali būti minus 0–4 laipsniai, o vakariniuose rajonuose bus 5–7 °C. Dieną oras sušils iki 10–13 °C, šilčiausia bus pajūryje.
Trečiadienį, spalio 28 d., lietaus nenumatoma, tačiau naktį ir rytą daug kur nusidrieks rūkas. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 4–8 m/s, pajūryje – 7–12 m/s. Naktį temperatūra bus 0–4 °C, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje gali būti minus 1–4 laipsniai. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose temperatūra sieks 5–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną oras sušils iki 12–14 °C.
Ketvirtadienį, spalio 29 d., protarpiais palis, naktį kartu su lietumi kai kur tvyros rūkas, o dieną vietomis maišysis migla. Vėjas bus nepastovios krypties, 4–8 m/s. Naktį rytiniuose rajonuose temperatūra sieks 1–4 °C, vakariniuose – 5–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną oras sušils iki 10–13 °C.
Penktadienį, spalio 30 d., protarpiais palis, daugiausia naktį, o dieną tik kai kur šiek tiek pakrapnos. Naktį ir dieną vietomis tvyros rūkas bei migla. Naktį vėjas bus nepastovios krypties, dieną pūs šiaurinių krypčių vėjas, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–8 °C, dieną – 8–11 °C.
Šeštadienį, spalio 31 d., ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas, dieną vietomis išliks miglota. Pūs šiaurinių krypčių vėjas, 4–8 m/s. Naktį temperatūra bus 2–7 °C, dieną – 8–11 °C.
Sekmadienį, lapkričio 1 d., ženklesnio lietaus taip pat nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur drieksis rūkas, dieną kai kur išliks miglota. Naktį pūs šiaurinių krypčių vėjas, 2–6 m/s, dieną – 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–5 °C, dieną – 7–9 °C.
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