Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvis užaugino 227 kilogramus sveriantį moliūgą: atskleidė neįtikėtiną paslaptį

2026-10-22 10:54 / šaltinis: Žinių radijas / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Žinių radijas / Parengė:
2026-10-22 10:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Užauginti daugiau nei 200 kilogramų sveriantį moliūgą – ne kiekvienam įveikiama užduotis. Tačiau vienam lietuviui pavyko užauginti net 227 kilogramus sveriantį milžiną.

Kretingoje užaugintas įspūdingo dydžio moliūgas: pretenduoja į rekordą (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (5)

Užauginti daugiau nei 200 kilogramų sveriantį moliūgą – ne kiekvienam įveikiama užduotis. Tačiau vienam lietuviui pavyko užauginti net 227 kilogramus sveriantį milžiną.

REKLAMA
0

Apie tai, kaip pavyko užauginti tokį milžiną ir ką su juo ketina daryti, pasakojo jo augintojas Saulius Malūnavičius.

Kiek tiksliai svėrė jūsų užaugintas milžinas moliūgas?

S. Malūnavičius: 227 kilogramus.

Jau ne pirmus metus užsiimate moliūgų auginimu, ar ne? Kuo patraukia tokia veikla?

S. Malūnavičius: Visada įdomu kažką įdomesnio auginti, ne tik bulves, morkas ir svogūnus. Pamačiau „Facebook“ amerikiečių grupėse, kaip jie augina milžiniškus moliūgus, kaip varžosi valstijos, šalies lygiu, ir labai susidomėjau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bandžiau siekti savo rekordo. Pradžioje buvo tikslas užauginti bent 100 kilogramų moliūgą, bet anksčiau iš vietinių sėklų, nors veislė nurodyta ta pati, pavykdavo užauginti daugiausia 40 kilogramų.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pavyksta juos užauginti?

O kaip pavyksta užauginti tokius milžinus? Ar reikia specialių sėklų, kitokių trąšų? Kokia čia paslaptis?

REKLAMA

S. Malūnavičius: Pirmiausia – sėklų genetika. Aš siunčiausi sėklas iš Švedijos, iš augintojo entuziasto. O dėl trąšų – mano atveju cheminių trąšų visai nenaudojau. Turėjau porą maišų seno pievagrybių komposto iš pievagrybių fermos, iš praėjusių metų buvo likę arklio mėšlo. Taigi jokios sintetikos nenaudojau. Tiesiog turbūt tokia genetika.

REKLAMA
REKLAMA

Kokio dydžio tas moliūgas? Kaip būtų galima apibūdinti daugiau nei 200 kilogramų sveriantį moliūgą?

S. Malūnavičius: Jo skersmuo – maždaug metras ir 30 centimetrų.

Tikrai didžiulis. Sunku net įsivaizduoti, kaip tokį 200 kilogramų moliūgą galima pakelti. Kaip jį gabenate, transportuojate?

S. Malūnavičius: Labai sunkiai pavyko jį pastatyti ant šono ir kaip diską ridenti, prilaikant, kad ant šono nenukristų. Taip man reikėjo jį nugabenti apie 15 metrų iki artimiausio medžio, kur jau buvau paruošęs keltuvą ir pramonines svarstykles.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ar siekis užauginti kuo didesnį moliūgą susijęs su azartu, noru varžytis su kitais augintojais?

S. Malūnavičius: Tikrai taip. Tai varžymasis, noras pagerinti Lietuvos rekordą, nes skonio prasme jis nėra labai skanus. Jis labai vandeningas, šiek tiek prėskokas. Tikrai yra daug geresnių veislių dėl skonio.

Lietuvos rekordas

O koks yra Lietuvos rekordas?

S. Malūnavičius: Jeigu neklystu, 329 kilogramai. Bet dar visai neseniai, prieš trejus ar ketverius metus, rekordas buvo kažkas panašaus į mano.

REKLAMA

Ar tokių milžiniškų moliūgų auginimas populiarus Lietuvoje? O gal esate vienas iš nedaugelio tuo užsiimančių žmonių?

S. Malūnavičius: Vienas iš nedaugelio, bet daug kas parašo, klausia, kaip auginau, kur sėklas gavau. Taigi yra ir daugiau norinčių pasivaržyti, pabandyti užauginti didesnį.

Kur naudosite moliūgą?

O kaip dėl kitų moliūgų? Ar šis vienintelis užaugo toks didelis, o kiti buvo mažesni? Juk turbūt auginote ne vieną?

REKLAMA

S. Malūnavičius: Auginau ne vieną. Turbūt žvėreliai pasidarbavo, nugraužė sodinukus, todėl liko vienintelis. Bet jis užmezgė daugiau vaisių. Vis dėlto, norint užauginti rekordinį moliūgą, kitus reikia pašalinti, reikia genėti, kad visas jėgas augalas atiduotų tam vienam.

O ką dabar darysite su tuo didžiuoju moliūgu?

S. Malūnavičius: Iš karto po svėrimo jį supjausčiau. Dalį panaudojau sultims kartu su obuoliais. Sultys skanios, ne tokios rūgščios, o visa kita dalinu ir kepu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bet šis moliūgas turbūt auginamas ne dėl skonio? Ar jo sėklos labiau orientuotos į dydį, o ne į skonį ar maistinę vertę?

S. Malūnavičius: Taip, grynai į dydį. Aš bandžiau auginti tos pačios veislės vietines sėklas. Nors veislė vadinasi taip pat – „Atlantic Giant“, tie mažesni moliūgai tikrai buvo labai skanūs. Šitas nėra labai skanus, bet sultims puikiai tinka. Žinoma, svarbiausia užauginti kuo didesnį, pasivaržyti, o ne dėl maisto.

REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. TV3 Žinios, moliūgai

Kaip manote, ar kitais metais pavyks užauginti dar didesnį? Galbūt iš šių metų patirties kažko išmokote ir šis moliūgas galėjo užaugti dar didesnis?

S. Malūnavičius: Taip, jis labai sunkiai prigijo, labai sunkiai augo, ypač šaltomis savaitėmis. Bandysiu sodinti šiltnamyje, kol praeis šalnos, kad kuo labiau prailginčiau vegetacijos laiką. Jis vaisių užmezgė gal tik pačioje liepos pabaigoje. Labai ilgą laiką visiškai neaugo, lapai geltonavo. Dar buvo vėtra, kuri lapus aplaužė. Taigi sezonas nebuvo geras ir tinkamas.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Eimantas ir Gabija Bakšiai (nuotr. AlytusPlius.lt)
Lietuvių darže auga neeilinės daržovės: ar žinote, kas čia?
Šliužai (nuotr. 123rf.com, stop kadras)
Dabar Lietuvoje ritasi nauja karta šliužų: skubiai padarykite tai ir jie kieme išnyks (41)
Nukritę lapai (nuotr. 123rf.com)
Neskubėkite išmesti nukritusių lapų: štai kur jie puikiai pravers (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų