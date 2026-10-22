Lietuvis užaugino 227 kilogramus sveriantį moliūgą: atskleidė neįtikėtiną paslaptį

Apie tai, kaip pavyko užauginti tokį milžiną ir ką su juo ketina daryti, pasakojo jo augintojas Saulius Malūnavičius.
Kiek tiksliai svėrė jūsų užaugintas milžinas moliūgas?
S. Malūnavičius: 227 kilogramus.
Jau ne pirmus metus užsiimate moliūgų auginimu, ar ne? Kuo patraukia tokia veikla?
S. Malūnavičius: Visada įdomu kažką įdomesnio auginti, ne tik bulves, morkas ir svogūnus. Pamačiau „Facebook“ amerikiečių grupėse, kaip jie augina milžiniškus moliūgus, kaip varžosi valstijos, šalies lygiu, ir labai susidomėjau.
Bandžiau siekti savo rekordo. Pradžioje buvo tikslas užauginti bent 100 kilogramų moliūgą, bet anksčiau iš vietinių sėklų, nors veislė nurodyta ta pati, pavykdavo užauginti daugiausia 40 kilogramų.
Kaip pavyksta juos užauginti?
O kaip pavyksta užauginti tokius milžinus? Ar reikia specialių sėklų, kitokių trąšų? Kokia čia paslaptis?
S. Malūnavičius: Pirmiausia – sėklų genetika. Aš siunčiausi sėklas iš Švedijos, iš augintojo entuziasto. O dėl trąšų – mano atveju cheminių trąšų visai nenaudojau. Turėjau porą maišų seno pievagrybių komposto iš pievagrybių fermos, iš praėjusių metų buvo likę arklio mėšlo. Taigi jokios sintetikos nenaudojau. Tiesiog turbūt tokia genetika.
Kokio dydžio tas moliūgas? Kaip būtų galima apibūdinti daugiau nei 200 kilogramų sveriantį moliūgą?
S. Malūnavičius: Jo skersmuo – maždaug metras ir 30 centimetrų.
Tikrai didžiulis. Sunku net įsivaizduoti, kaip tokį 200 kilogramų moliūgą galima pakelti. Kaip jį gabenate, transportuojate?
S. Malūnavičius: Labai sunkiai pavyko jį pastatyti ant šono ir kaip diską ridenti, prilaikant, kad ant šono nenukristų. Taip man reikėjo jį nugabenti apie 15 metrų iki artimiausio medžio, kur jau buvau paruošęs keltuvą ir pramonines svarstykles.
Ar siekis užauginti kuo didesnį moliūgą susijęs su azartu, noru varžytis su kitais augintojais?
S. Malūnavičius: Tikrai taip. Tai varžymasis, noras pagerinti Lietuvos rekordą, nes skonio prasme jis nėra labai skanus. Jis labai vandeningas, šiek tiek prėskokas. Tikrai yra daug geresnių veislių dėl skonio.
Lietuvos rekordas
O koks yra Lietuvos rekordas?
S. Malūnavičius: Jeigu neklystu, 329 kilogramai. Bet dar visai neseniai, prieš trejus ar ketverius metus, rekordas buvo kažkas panašaus į mano.
Ar tokių milžiniškų moliūgų auginimas populiarus Lietuvoje? O gal esate vienas iš nedaugelio tuo užsiimančių žmonių?
S. Malūnavičius: Vienas iš nedaugelio, bet daug kas parašo, klausia, kaip auginau, kur sėklas gavau. Taigi yra ir daugiau norinčių pasivaržyti, pabandyti užauginti didesnį.
Kur naudosite moliūgą?
O kaip dėl kitų moliūgų? Ar šis vienintelis užaugo toks didelis, o kiti buvo mažesni? Juk turbūt auginote ne vieną?
S. Malūnavičius: Auginau ne vieną. Turbūt žvėreliai pasidarbavo, nugraužė sodinukus, todėl liko vienintelis. Bet jis užmezgė daugiau vaisių. Vis dėlto, norint užauginti rekordinį moliūgą, kitus reikia pašalinti, reikia genėti, kad visas jėgas augalas atiduotų tam vienam.
O ką dabar darysite su tuo didžiuoju moliūgu?
S. Malūnavičius: Iš karto po svėrimo jį supjausčiau. Dalį panaudojau sultims kartu su obuoliais. Sultys skanios, ne tokios rūgščios, o visa kita dalinu ir kepu.
Bet šis moliūgas turbūt auginamas ne dėl skonio? Ar jo sėklos labiau orientuotos į dydį, o ne į skonį ar maistinę vertę?
S. Malūnavičius: Taip, grynai į dydį. Aš bandžiau auginti tos pačios veislės vietines sėklas. Nors veislė vadinasi taip pat – „Atlantic Giant“, tie mažesni moliūgai tikrai buvo labai skanūs. Šitas nėra labai skanus, bet sultims puikiai tinka. Žinoma, svarbiausia užauginti kuo didesnį, pasivaržyti, o ne dėl maisto.
Kaip manote, ar kitais metais pavyks užauginti dar didesnį? Galbūt iš šių metų patirties kažko išmokote ir šis moliūgas galėjo užaugti dar didesnis?
S. Malūnavičius: Taip, jis labai sunkiai prigijo, labai sunkiai augo, ypač šaltomis savaitėmis. Bandysiu sodinti šiltnamyje, kol praeis šalnos, kad kuo labiau prailginčiau vegetacijos laiką. Jis vaisių užmezgė gal tik pačioje liepos pabaigoje. Labai ilgą laiką visiškai neaugo, lapai geltonavo. Dar buvo vėtra, kuri lapus aplaužė. Taigi sezonas nebuvo geras ir tinkamas.
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