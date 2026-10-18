Užgrius tikra ciklonų karuselė: sinoptikė perspėja, kokių orų Lietuvoje sulauksime netrukus

Prognoze ji pasidalino savo „Facebook“ paskyroje.
„Nustūmęs skystoką šaltąjį atmosferos frontą toliau nuo Lietuvos, jau pirmadienį ir mus pasieks sausesnio anticiklono, vardu Gerhard pietinė, vėliau pietvakarinė dalis. Pūs gaivesnis rytinių, vėliau pietryčių, pietų vėjas. Pirmadienį ir antradienį tik silpnai palis pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Pirmadienis bus dar vėsokas, o naktis šaltoka, ypač vakarinėj ir šiaurinėj pusėj, labiau apniukusi rytinė ir pietinė pusė bus kiek šiltesnė. Antradienio naktis šalčiausia šiaurinėje Lietuvos pusėje, o dieną iš pietryčių mus jau šiltesnis oras pasieks.
Nuo trečiadienio, vis arčiau Baltijos ir Lietuvos plėsis neramesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema iš pietvakarių, jų atmosferos frontų debesys jau nuo trečiadienio daugiau ar mažiau, su trumpom pertraukom mus vis laistys visą likusią savaitės dalį. Trečiadienį ir ketvirtadienį pūs stiprokas, daugiausia pietryčių vėjas. Su jais iš pietų, pietryčių šiltesnis oras plūstels. Panašūs, kartais su stipresniu vėju, lietumi tai vienoj tai kitoj Lietuvos pusėj , orai bus ir savaitės pabaigoje. Bus dar gana šilta naktimis šalnos jau negąsdins, dienomis, nors dažnai ir lietingomis, bus dar gana maloniai rudeniškai šilta“, – nurodo sinoptikė.
Atimiausios savaitės orų prognozė
Sinoptikė taip pat pasidalino artimiausių septynių dienų orų prognoze Lietuvoje.
Pirmadienį, spalio 19 d. šiek tiek palis pačiam pietrytiniam, pietiniame pakraštyje, daugiausia naktį. Vėjas šiaurės rytų naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį minus 1 plius 2°C, pietrytiniuose rajonuose plius 3-5°C, pajūryje apie 6°C, dirvos paviršiuje minus 1-4°C, dieną 8-12°C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.
Antradienį, spalio 20-osios naktį silpnai palis pietiniuose rajonuose, dieną be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį plius 4-7°C, šiauriniuose rajonuose 0 plius 3°C, čia dirvos paviršiuje šalnos minus 1-4°C, dieną 12-16°C.
Trečiadienį, spalio 21-osios naktį palis vakariniuose rajonuose, dieną jau daug kur palis, gausiau dienos pradžioje. Vėjas naktį rytinių krypčių, rytą ir dieną pietryčių 7-12 m/s, gūsiai iki 14 m/s. Naktį6-11 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, dieną 10-15°C.
Ketvirtadienį, spalio 22 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas pietų, pietryčių 8-13 m/s, gūsiai 15-17 m/s. Naktį plius 6-11°C, dieną 12-16°C.
Penktadienį, spalio 23 -osios naktį palis rytiniuose rajonuose, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3-7 m/s, dieną pajūryje pietų 6-11 m/s. Naktį 6-11°C, dieną 12-15°C.
Šeštadienį, spalio 24 d. jau turėtų gausokai palyti, ypač naktį ir rytą, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje, dieną tik protarpiais kai kur palis. Vėjas pietų, pietryčių 4-8 m/s. Naktį 6-11°C, dieną 12-15°C.
Sekmadienį, spalio 25-osios naktį dar šiek tiek turėtų palyti, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas pietinių krypčių naktį 5-10 m/s, dieną 7-12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 4-8°C, dieną 9-14°C.
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