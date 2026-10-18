Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Užgrius tikra ciklonų karuselė: sinoptikė perspėja, kokių orų Lietuvoje sulauksime netrukus

2026-10-18 20:23 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-18 20:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė atskleidė, kokie orai laukia Lietuvos kitą savaitę.

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė atskleidė, kokie orai laukia Lietuvos kitą savaitę.

REKLAMA
0

Prognoze ji pasidalino savo „Facebook“ paskyroje.

„Nustūmęs skystoką šaltąjį atmosferos frontą toliau nuo Lietuvos, jau pirmadienį ir mus pasieks sausesnio anticiklono, vardu Gerhard pietinė, vėliau pietvakarinė dalis. Pūs gaivesnis rytinių, vėliau pietryčių, pietų vėjas. Pirmadienį ir antradienį tik silpnai palis pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Pirmadienis bus dar vėsokas, o naktis šaltoka, ypač vakarinėj ir šiaurinėj pusėj, labiau apniukusi rytinė ir pietinė pusė bus kiek šiltesnė. Antradienio naktis šalčiausia šiaurinėje Lietuvos pusėje, o dieną iš pietryčių mus jau šiltesnis oras pasieks.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo trečiadienio, vis arčiau Baltijos ir Lietuvos plėsis neramesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema iš pietvakarių, jų atmosferos frontų debesys jau nuo trečiadienio daugiau ar mažiau, su trumpom pertraukom mus vis laistys visą likusią savaitės dalį. Trečiadienį ir ketvirtadienį pūs stiprokas, daugiausia pietryčių vėjas. Su jais iš pietų, pietryčių šiltesnis oras plūstels. Panašūs, kartais su stipresniu vėju, lietumi tai vienoj tai kitoj Lietuvos pusėj , orai bus ir savaitės pabaigoje. Bus dar gana šilta naktimis šalnos jau negąsdins, dienomis, nors dažnai ir lietingomis, bus dar gana maloniai rudeniškai šilta“, – nurodo sinoptikė.

REKLAMA
REKLAMA

Atimiausios savaitės orų prognozė

Sinoptikė taip pat pasidalino artimiausių septynių dienų orų prognoze Lietuvoje.

REKLAMA

Pirmadienį, spalio 19 d. šiek tiek palis pačiam pietrytiniam, pietiniame pakraštyje, daugiausia naktį. Vėjas šiaurės rytų naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį minus 1 plius 2°C, pietrytiniuose rajonuose plius 3-5°C, pajūryje apie 6°C, dirvos paviršiuje minus 1-4°C, dieną 8-12°C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.

Antradienį, spalio 20-osios naktį silpnai palis pietiniuose rajonuose, dieną be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį plius 4-7°C, šiauriniuose rajonuose 0 plius 3°C, čia dirvos paviršiuje šalnos minus 1-4°C, dieną 12-16°C.

REKLAMA
REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Trečiadienį, spalio 21-osios naktį palis vakariniuose rajonuose, dieną jau daug kur palis, gausiau dienos pradžioje. Vėjas naktį rytinių krypčių, rytą ir dieną pietryčių 7-12 m/s, gūsiai iki 14 m/s. Naktį6-11 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, dieną 10-15°C.

Ketvirtadienį, spalio 22 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas pietų, pietryčių 8-13 m/s, gūsiai 15-17 m/s. Naktį plius 6-11°C, dieną 12-16°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį, spalio 23 -osios naktį palis rytiniuose rajonuose, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3-7 m/s, dieną pajūryje pietų 6-11 m/s. Naktį 6-11°C, dieną 12-15°C.

Šeštadienį, spalio 24 d. jau turėtų gausokai palyti, ypač naktį ir rytą, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje, dieną tik protarpiais kai kur palis. Vėjas pietų, pietryčių 4-8 m/s. Naktį 6-11°C, dieną 12-15°C.

Sekmadienį, spalio 25-osios naktį dar šiek tiek turėtų palyti, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas pietinių krypčių naktį 5-10 m/s, dieną 7-12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 4-8°C, dieną 9-14°C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šią savaitę Lietuvoje sušils ir iki 21 laipsnio: siunčia žinią dėl orų (nuotr. ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)
Šią savaitę Lietuvoje sušils ir iki 21 laipsnio: siunčia žinią dėl orų
Ruduo (tv3.lt koliažas)
Tikras ruduo sugrįžta? Nemalonumai smogs staiga – dangus maišysis su žeme (11)
Bobų vasara jau čia: orai Lietuvoje nustebins (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Bobų vasara jau čia: orai Lietuvoje nustebins (9)
Naglis Šulija įspėja: į Lietuvą veržiasi orai iš šiaurės (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Naglis Šulija įspėja – į Lietuvą veržiasi orai iš šiaurės (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų