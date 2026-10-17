Šilauogių augintojas Raimundas ragina tai padaryti dabar: „Reikia...“

Naujienų portalui tv3.lt šilauogių augintojas Raimundas pasakoja, kokius darbus rekomenduoja atlikti šiuo metų laiku ir ką svarbu žinoti tiems, kurie šilauoges planuoja sodinti dar rudenį.
Kaip prižiūrėti šilauoges rudenį
Artėjant žiemai, šilauogėms reikia skirti šiek tiek dėmesio – pasirūpinti jų mityba ir įvertinti, ar augalams netrūksta reikalingų medžiagų.
Pasak Raimundo, šiuo laikotarpiu galima naudoti mikroelementus, tačiau reikėtų rinktis tokias priemones, kurių sudėtyje nėra azoto.
„Šiuo metu šilauoges laistysime mikroelementais be azotinių trąšų. Norisi, kad augalas sustiprėtų, būtų pasiruošęs žiemai“, – pasakoja augintojas.
Jis taip pat atkreipia dėmesį į mulčiavimo svarbą, kuris gali padėti išsaugoti drėgmę ir apsaugoti šaknų zoną nuo šalčio.
„Šilauogių šaknys auga arti dirvos paviršiaus, todėl jas svarbu apsaugoti. Mulčias padeda apsaugoti šaknis nuo šalčio, tad rudenį šį darbą tikrai verta atlikti“, – sako Raimundas.
Kodėl šilauogėms rekomenduojama pušų žievė?
Mulčiuojant šilauoges svarbu pasirinkti tinkamą medžiagą. Šilauogių augintojas teigia, kad šiems augalams geriausiai tinka pušų žievė, kuri naudojama ir dirvožemio paviršiui padengti aplink krūmus.
„Šilauoges mulčiuojame pušų žieve. Ji tinka šiems augalams, nes padeda palaikyti jiems reikalingas dirvožemio sąlygas“, – aiškina augintojas.
Be to, pasak jo, šilauogėms reikalinga rūgšti dirva, todėl sodinant ar prižiūrint jau augančius krūmus būtina atsižvelgti į dirvožemio pH.
Vis dėlto, pašnekovas priduria, kad vien mulčio nepakanka – svarbu tinkamai paruošti ir pačią dirvą, kad augalo šaknys galėtų normaliai vystytis.
Šilauogių genėjimas rudenį
Ruduo gali būti tinkamas metas ir daliai šilauogių genėjimo darbų, tačiau augintojas pataria neskubėti pašalinti visų ūglių. Dalį jų galima palikti per žiemą, o pavasarį, įvertinus, kurie geriausiai išsilaikė, atrinkti tinkamiausius.
„Šilauoges galima šiek tiek apgenėti ir rudenį. Pavyzdžiui, galima palikti tris ūglius, o pavasarį, jeigu jie nenušąla, išsirinkti tinkamiausius ir kitus išpjauti“, – pasakoja Raimundas.
Pasak pašnekovo, genint svarbu atsižvelgti į konkretaus krūmo būklę ir nepašalinti ūglių be reikalo. Pavasarį augalą bus galima įvertinti iš naujo ir nuspręsti, kuriuos ūglius palikti, kad krūmas augtų tinkamai.
Dar vienas darbas, kurį verta įtraukti į rudeninių sodo darbų sąrašą, – nukritusių lapų surinkimas: „Lapus reikia surinkti aplink šilauogių krūmus. Ligos gali plisti nuo nukritusių lapų, todėl geriau jų nepalikti.“
Be to, pašnekovo teigimu, tvarkant aplinką reikėtų pašalinti ne tik nukritusius lapus, bet ir kitas akivaizdžiai pažeistas augalų liekanas. Taip palaikoma švaresnė aplinka aplink krūmus ir sumažinama galimų ligų plitimo rizika.
Ar galima šilauoges sodinti rudenį?
Spalis nebūtinai reiškia, kad šilauogių sodinimo sezonas jau baigėsi. Pasak Raimundo, šiuos augalus galima sodinti ir rudenį, tačiau labai svarbu tinkamai paruošti vietą bei parinkti tinkamą substratą.
„Šilauoges galima sodinti visus metus, jeigu sąlygos tam tinkamos. Svarbiausia paruošti rūgščią dirvą“, – teigia augintojas.
Pasak jo, šilauogėms rekomenduojama rūgšti terpė – maždaug 3,5–4,5 pH. Sodinant svarbu paruošti pakankamai didelę duobę, ją užpildyti šilauogėms skirtu rūgščiu substratu ir pasirūpinti, kad augalo šaknys turėtų tinkamas sąlygas augti.
„Pasodinus krūmą, dirvos paviršių galima padengti pušų žieve. Toks mulčio sluoksnis padeda palaikyti drėgmę ir apsaugo šaknų zoną nuo staigių temperatūros pokyčių“, – teigia pašnekovas.
Taigi, net ir spalį šilauogėms dar galima skirti dėmesio: pasirūpinti jų mityba, sutvarkyti aplinką, įvertinti genėjimo poreikį ir apsaugoti šaknis. Tinkamai atlikti darbai padės augalams pasiruošti žiemai ir sudarys geresnes sąlygas augti kitą sezoną.
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