Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia kitą savaitę

2026-10-18 08:36 / šaltinis: Meteo.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-18 08:36
Pridėkite kaip šaltinį Google
Orai (nuotr. Fotodiena.lt)
GALERIJA (32)
0

 

Lietuvos hidrometeorologijos centras skelbia šios ir ateinančios savaitės orų prognozę. Nors artimiausiomis dienomis lietaus tikimybė išlieka maža, kai kur numatomos šalnos.

Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Be žymesnio lietaus. Rytą pietiniame pakraštyje kai kur rūkas. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Hidrologinė situacija

Spalio 16 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 26 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietus, šalnos, ruduo, rugsėjis (tv3.lt koliažas)
Įspėja apie stichinį reiškinį Lietuvoje: tai gali įvykti jau šį savaitgalį – pasiruoškite (2)
Orai Lietuvoje (tv3.lt koliažas)
Lietuvą užgrius pavojingas ciklonas – štai kur klius labiausiai

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų