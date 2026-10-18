Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia kitą savaitę

Lietuvos hidrometeorologijos centras skelbia šios ir ateinančios savaitės orų prognozę. Nors artimiausiomis dienomis lietaus tikimybė išlieka maža, kai kur numatomos šalnos.
Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Be žymesnio lietaus. Rytą pietiniame pakraštyje kai kur rūkas. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsniai šilumos.
Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 16 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 26 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
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