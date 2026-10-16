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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai pateikė naujausią orų prognozę: kokie orai bus savaitgalį?

2026-10-16 18:24 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 18:24
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Orai artimiausiomis dienomis bus panašūs, rudeniški, sako sinoptikai.

Orai artimiausiomis dienomis bus panašūs, rudeniški, sako sinoptikai.

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Orus Europoje rytoj lems dvi labai didelės aukšto slėgio sritys ir žemesnio slėgio sąsmauka tarp jų.

Saulėta rytoj bus kraštuose apie Šiaurės jūrą, kitur vyraus debesuoti, kai kur su nedideliais pragiedrėjimais orai.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Didžiojoje žemyno dalyje vyraus vidutiniškai šilti orai, daugiau šilumos bus pietuose ir rytuose.

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Romoje rytoj bus debesuota ir 23 laipsniai šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir šils iki 21, Paryžiuje panašūs orai ir šils iki 16, Londone saulėta ir 14 laipsnių šilumos; Berlyne debesuota, pils lietus ir bus 12 šilumos, Varšuvoje šaulėta ir šils iki 13.

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Orų prognozė Lietuvoje

Penktadienį ryte didžioji Lietuvos dalis skendėjo rūke. Vėliau jis pradėjo sklaidytis, daug kur nušvito saulė. Artimiausią naktį dangus tai giedrės, tai vėl niaukstysis, bet lietaus nenumatoma. Daug kur suboluos tirštas rūkas. Dieną vyraus saulėti orai, lietaus, žinoma, nebus.

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Oro temperatūra kol kas smarkiai nesikeis, bus nei aukšta, nei žema. Paryčiais vyraus 3–5 laipsniai šilumos, vietomis, pirmiausia šalies rytuose, gali būti ir šalnų, prie jūros bus apie 10 laipsnių. Rytoj nušvitus saulei oras sušils iki 13–15 laipsnių šilumos.

Kitaip tariant, šeštadienis bus puikus. Debesuotumas bus nepastovus, tačiau patys debesys nestori, naktį bus nemažai žvaigždėto dangaus, dieną saulės. Naktį daug kur pakibs tirštas rūkas. Oras naktį atvės iki 3–5 laipsnių, bus ir šalnų, prie jūros apie 10, dieną bus iki 13–15 laipsnių šilumos.

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Sekmadienį vyraus debesuotas dangus. Tačiau patys debesys bus nestori, dėl to diena niūri tikrai nebus, greičiau priešingai. Kažkur net gali trumpai ir negausiai palynoti. Naktį ir vėl kai kur bus rūko. Žemiausia temperatūra naktį bus 5–7, prie jūros apie 10 laipsnių, dirvos paviršiuje gali pasitaikyti šalnų, dieną oras šils iki 12–14 laipsnių šilumos.

Pirmadienis bus menkai debesuotas arba visai giedras, lietaus nebus. Naktį atvės iki 1–3, pietuose ir prie jūros 4 laipsnių, šalnų vėl bus, dieną oras šils iki 7–9 laipsnių šilumos.

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