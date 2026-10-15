Stambule – katastrofiški potvyniai: žuvo žmonės, gyventojai raginami neiti iš namų

Trečiadienio naktį liūtis užtvindė gyvenamuosius namus ir verslo patalpas, kelius bei požemines perėjas. Didžiausiame Turkijos mieste įstrigo automobiliai, kilo transporto chaosas.
Vietos žiniasklaida pranešė apie du žuvusiuosius. Faticho rajono parke 14-metis žuvo nuo elektros smūgio, įlipęs į balą, o Saryjero rajone 34 metų žmogus paslydo ant šaligatvio ir mirtinai susižalojo galvą.
Ketvirtadienio rytą vis dar smarkiai lijo.
Gyventojams patariama likti namuose
Stambulo miesto savivaldybė pranešė, kad kai kuriuose rajonuose iškrito daugiausiai kritulių nuo 1985 metų.
Gubernatoriaus administracija pranešė, kad ketvirtadienį bus sustabdytas ugdymas, o daliai valstybės tarnautojų suteikta laisva diena. Gyventojams patarta likti namuose, nebent kelionė būtų būtina, o rūsiuose įrengtuose būstuose gyvenantiems žmonėms – nakvoti kitur.
Taip pat uždraustas motociklų eismas.
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