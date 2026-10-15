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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Stambule – katastrofiški potvyniai: žuvo žmonės, gyventojai raginami neiti iš namų

2026-10-15 14:01 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 14:01
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Stipri liūtis paralyžiavo Stambulą, užtvindė namus ir kelius, žuvo mažiausiai du žmonės. Tarnybos visą naktį dirbo gelbėdamos šimtus darbo vietose įstrigusių žmonių, praeiviai padėjo daugybei kitų.

Stambule – katastrofiški potvyniai: žuvo žmonės, gyventojai raginami neiti iš namų (nuotr. Telegram)
GALERIJA (6)

Stipri liūtis paralyžiavo Stambulą, užtvindė namus ir kelius, žuvo mažiausiai du žmonės. Tarnybos visą naktį dirbo gelbėdamos šimtus darbo vietose įstrigusių žmonių, praeiviai padėjo daugybei kitų.

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Trečiadienio naktį liūtis užtvindė gyvenamuosius namus ir verslo patalpas, kelius bei požemines perėjas. Didžiausiame Turkijos mieste įstrigo automobiliai, kilo transporto chaosas.

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Vietos žiniasklaida pranešė apie du žuvusiuosius. Faticho rajono parke 14-metis žuvo nuo elektros smūgio, įlipęs į balą, o Saryjero rajone 34 metų žmogus paslydo ant šaligatvio ir mirtinai susižalojo galvą.

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Ketvirtadienio rytą vis dar smarkiai lijo.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Smarki audra nusiaubė Palangos paplūdimį

Gyventojams patariama likti namuose

Stambulo miesto savivaldybė pranešė, kad kai kuriuose rajonuose iškrito daugiausiai kritulių nuo 1985 metų.

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Gubernatoriaus administracija pranešė, kad ketvirtadienį bus sustabdytas ugdymas, o daliai valstybės tarnautojų suteikta laisva diena. Gyventojams patarta likti namuose, nebent kelionė būtų būtina, o rūsiuose įrengtuose būstuose gyvenantiems žmonėms – nakvoti kitur.

Taip pat uždraustas motociklų eismas.

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