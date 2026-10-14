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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lietuvių pamėgtoje šalyje – košmaras: gatvės virto upėmis, vanduo semia namus

2026-10-14 11:57 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-10-14 11:57
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Graikiją, kurioje lietuviai dažnai praleidžia atostogas, siaubia smarkios audros. Daugelyje vietovių užtvindytos gatvės, parduotuvės ir namai, pranešė šalies žiniasklaida. Skiato ir Skopelos salose nutrūko elektros tiekimas, Eubojoje išvirto daug medžių. Rodo saloje ugniagesiams teko gelbėti moterį iš vandens apsupto automobilio.

Kaimyninė šalis ruošiasi siaubingai audrai: vėjo gūsiai sieks net 90 km/val. Nenaudoti senas 2

Graikiją, kurioje lietuviai dažnai praleidžia atostogas, siaubia smarkios audros. Daugelyje vietovių užtvindytos gatvės, parduotuvės ir namai, pranešė šalies žiniasklaida. Skiato ir Skopelos salose nutrūko elektros tiekimas, Eubojoje išvirto daug medžių. Rodo saloje ugniagesiams teko gelbėti moterį iš vandens apsupto automobilio.

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Iš didžiųjų žemyninės Graikijos Lavrijo ir Atėnų uostų iki atskiro pranešimo neplauks keltai.

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Egėjo jūroje siaučia vėjai, kurių gūsiai viršija 100 kilometrų per valandą. Civilinės saugos tarnyba Sporadų salyne, turistų pamėgtoje Kretoje ir sostinę Atėnus supančiame Atikos regione paskelbė aukščiausio lygio parengtį.

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Siunčia perspėjimus gyventojams

Žmonės raginami be būtino reikalo neiti į lauką. Atsargumo sumetimais uždaryta daug mokyklų.

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Valstybinės meteorologijos tarnybos EMY duomenimis, visą trečiadienį toliau siaus audros ir smarkiai lis, o Kretoje – dar ir naktį. Ketvirtadienį pavojingi orai turėtų aprimti, tačiau penktadienį prognozuojamas naujas orų pablogėjimas.

Jau antradienį Graikijoje buvo paskelbti perspėjimai dėl artėjančių smarkių audrų. Civilinės saugos ministerija kai kurių regionų gyventojams išsiuntė įspėjamąsias SMS žinutes. Buvo prognozuojami smarkūs vėjai, liūtys ir vietomis kruša. 

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