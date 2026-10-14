Lietuvių pamėgtoje šalyje – košmaras: gatvės virto upėmis, vanduo semia namus

Iš didžiųjų žemyninės Graikijos Lavrijo ir Atėnų uostų iki atskiro pranešimo neplauks keltai.
Egėjo jūroje siaučia vėjai, kurių gūsiai viršija 100 kilometrų per valandą. Civilinės saugos tarnyba Sporadų salyne, turistų pamėgtoje Kretoje ir sostinę Atėnus supančiame Atikos regione paskelbė aukščiausio lygio parengtį.
Siunčia perspėjimus gyventojams
Žmonės raginami be būtino reikalo neiti į lauką. Atsargumo sumetimais uždaryta daug mokyklų.
Valstybinės meteorologijos tarnybos EMY duomenimis, visą trečiadienį toliau siaus audros ir smarkiai lis, o Kretoje – dar ir naktį. Ketvirtadienį pavojingi orai turėtų aprimti, tačiau penktadienį prognozuojamas naujas orų pablogėjimas.
Jau antradienį Graikijoje buvo paskelbti perspėjimai dėl artėjančių smarkių audrų. Civilinės saugos ministerija kai kurių regionų gyventojams išsiuntė įspėjamąsias SMS žinutes. Buvo prognozuojami smarkūs vėjai, liūtys ir vietomis kruša.
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